Live Norish：瑞典人的日式生活

歷史上，瑞典是日本第一個與外國締結外交條約的國家。「大日本國瑞典國條約書」在 1868 年明治維新時代簽訂，代表日本開始由鎖國自封到開明變革的轉變。時到今日，兩國皇室交流頻繁，瑞典國王卡爾十六世·古斯塔夫訪日次數達 16 次，明仁天皇亦五次訪瑞。瑞典應對少子化，人口老齡化的政策至今亦是日本政府和學者的重要參考對象。

瑞典人喜好日本文化完全可以從「食」上體現。 由市中心 T-centralen 的 Sushi Yama，到舊城區 Gamla Stan 的 Shogun，還有嬉皮士區 Slussen 的 Samba Sushi，日本餐廳多不勝數。當中很多都是瑞典化的日本菜，如牛油果壽司（當然，日本人是絕對不會同意牛油果壽司是日本菜）。 幾間去過的亞洲餐廳都愛用 99 kronor（約 87 港元）一個壽司 Lunch Buffet 為噱頭， 就可以享有 All-You-Can-Eat 任食 Sushi。瑞典人用筷子的姿勢，分分鐘比我們正確。

標榜日本設計的 MUJI 無印良品在斯德哥爾摩有 3 家門店，這家賣日本日常用品店顯然很受瑞典人歡迎。市中心 T-centralen 的地鐵 Åhléns City 出入口，一出就是無印良品店，與北歐設計相比，日本設計更表達到貼心和簡約主義。最近無印甚至搬到 Åhléns City 另一層，雄踞這所瑞典最大的百貨公司的家品部。

日本人對瑞典音樂亦獨有喜愛。90 年代的原田知世、BONNIE PINK 已經採用瑞典作曲和音樂監製。安室奈美惠的 Brighter Day、嵐的 Daylight，w-inds 的 In Love with the Music 和三代目 J Soul Brothers 的 Go My Way， 一律由瑞典人作曲。瑞典甚至有只專注日本市場的音樂製作公司。

有趣的是瑞典甚至連日本的傳統習俗——賞櫻花（花見，Hanami）都模仿起來，並專門安排一個日子供瑞典人賞花。今年官方的斯德哥爾摩櫻花日是 4 月 26 日。在歐洲而又有興趣賞櫻的你不妨到瑞典一遊。