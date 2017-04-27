4月27日
一條 200 美元的白毛巾，讓一座城鎮起死回生
抗生素無效時代：救星 100 年前已經出現
隱世廢墟！文青出走必去！黑暗觀光：切爾諾貝爾核電廠
陶傑：一帶一路也無法保障的缺失
終於，有人擊敗杜林普了
為何曱甴繁殖力這麼強？
【斜號族】Audrey：爭取自主工作節奏
江皓昕：「報告老師！怪怪怪怪物！」，怪怪怪怪戲
包大人：如何做好教育公關？
Live Norish：瑞典人的日式生活

Live Norish：瑞典人的日式生活

A+A-

stockholm4

文：Ernest Chan @ Live Norish

春天時份的瑞典首都斯德哥爾摩，日照時間加長，雖然還在下雪，但天氣漸漸暖和，遊走城市中心的皇家花園 Kungsträdgården 恍如到了日本東京的上野公園。 滿天盛開的櫻花在皇家花園水池兩排爭艷鬥麗。63 株櫻花樹給整個花園點上了粉紅色。偶爾碰見高挑的金髮女學生可能從 KTH（瑞典皇家理工大學）放學後跑過來裝成日本動漫人物 Cosplay，幾個拿著手機又拍又跳，好不熱鬧！

瑞典人對日本文化有一份親厚感，由歷史到設計再到人文交流，都有一種異常的親切。

stockholm

stockholm3

歷史上，瑞典是日本第一個與外國締結外交條約的國家。「大日本國瑞典國條約書」在 1868 年明治維新時代簽訂，代表日本開始由鎖國自封到開明變革的轉變。時到今日，兩國皇室交流頻繁，瑞典國王卡爾十六世·古斯塔夫訪日次數達 16 次，明仁天皇亦五次訪瑞。瑞典應對少子化，人口老齡化的政策至今亦是日本政府和學者的重要參考對象。

瑞典人喜好日本文化完全可以從「食」上體現。 由市中心 T-centralen 的 Sushi Yama，到舊城區 Gamla Stan 的 Shogun，還有嬉皮士區 Slussen 的 Samba Sushi，日本餐廳多不勝數。當中很多都是瑞典化的日本菜，如牛油果壽司（當然，日本人是絕對不會同意牛油果壽司是日本菜）。 幾間去過的亞洲餐廳都愛用 99 kronor（約 87 港元）一個壽司 Lunch Buffet 為噱頭， 就可以享有 All-You-Can-Eat  任食 Sushi。瑞典人用筷子的姿勢，分分鐘比我們正確。

標榜日本設計的 MUJI 無印良品在斯德哥爾摩有 3 家門店，這家賣日本日常用品店顯然很受瑞典人歡迎。市中心 T-centralen 的地鐵 Åhléns City 出入口，一出就是無印良品店，與北歐設計相比，日本設計更表達到貼心和簡約主義。最近無印甚至搬到 Åhléns City 另一層，雄踞這所瑞典最大的百貨公司的家品部。

日本人對瑞典音樂亦獨有喜愛。90 年代的原田知世、BONNIE PINK 已經採用瑞典作曲和音樂監製。安室奈美惠的 Brighter Day、嵐的 Daylight，w-inds 的 In Love with the Music 和三代目 J Soul Brothers 的 Go My Way， 一律由瑞典人作曲。瑞典甚至有只專注日本市場的音樂製作公司。

stockholm2有趣的是瑞典甚至連日本的傳統習俗——賞櫻花（花見，Hanami）都模仿起來，並專門安排一個日子供瑞典人賞花。今年官方的斯德哥爾摩櫻花日是 4 月 26 日。在歐洲而又有興趣賞櫻的你不妨到瑞典一遊。

作者簡介

安尼斯，喜歡冒充ABC，深信香港以外有一個更大的世界。大學畢業後，在烏克蘭打過工，住過北歐瑞典，在越南創過業，在香港建立一家小小的社企，用IT幫SEN學生學得更開心，從文字慢慢地發現自己思想價值的改變。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
Live Norish 北國閒話

Live Norish於2013年由陳若谷創辦，跟一眾博客以文字相片描述北歐的美好風光。一個網頁，一個世界；希望大家可以在Live Norish中領略到世界另一端的生活態度。

http://www.live-norish.com

相關新聞

圖片來源：路透社

Live Norish：恐襲防不勝防　瑞典開放邊境惹禍？

圖片來源：路透社

Live Norish：杜林普誤稱恐襲 瑞典如何應對假新聞？

Tromsø

北歐的憂鬱：為何他們不快樂？

STOCKHOLM

Live Norish：瑞典還是新加坡？

sweden

寓工作於休息：除了 Fika，瑞典人更要「性休」？

電影「丹麥女孩」劇照

Live Norish：瑞典的 Superwomen

圖片來源：@yeungchinwah/instagram

Live Norish：從瑞典性別教育反思楊千嬅教仔法

shutterstock_397739995

新幼兒教育：禁絕雪姑七友

本月熱門

Anschluss sudetendeutscher Gebiete

把 卐 字傳入德國的男人

shutterstock_214066240

懶，但又瘦又好體能的動物

圖片來源：路透社

陶傑：杜林普的傲慢

圖片來源：路透社

說的是日本製，靠的卻是外勞


昨日要聞
  1. 排隊的道理與不排隊的理由
  2. 切爾諾貝爾核災是如何發生？
  3. 麥當勞江河日下，星巴克取而代之？
  4. 讀心術，一定不會成功？
  5. 有機環保大使：食膠袋的蠟蟲
  6. 戀情告終的 7 種凶兆
  7. 掌握自己人生
  8. 藝評：「好人不義」——直視罪與罰的本質
  9. 鄭立：神秘大地——老趙戰略篇
  10. 護瞳行動：小農村的另類需求
星級話題
難民|共和黨|全球暖化|梁振英|飲食|機械人|NASA|動物|太空|公投|總統|企業|桌遊|文翠珊|城市規劃|生活|創業|社交媒體|廣告|ISIS|兩性|恐怖主義|google|投資|第二次世界大戰|宗教|大選|污染|失業|戰爭|生態|大數據|美國大選|樓市|年輕人|金融|App|環保|愛情|意大利|中東|工作|瑞典|健康飲食|board game|美劇|特首|食物|潮流|插畫|家長|房屋|設計|消費|商業|遊戲|英超|足球|電影|台灣|歐盟|里約奧運|歷史|智能手機|林鄭月娥|經濟|城市|藝術||企業家|澳洲|閱讀|學習|伊斯蘭|企業管理|科技|衣著|女性|英語|特首選舉|逃稅|哲學|特朗普|親子|AI|旅遊|敍利亞|運動|反恐|毛澤東|基因|曾俊華|眼疾|音樂|杜林普|文學|氣候變化|希拉莉|教育|移民|納粹|品牌|日劇|小說|心理學|生物學|科學|舞台劇|性愛|自由|美國總統|單身|社交|西班牙|挪威|脫歐|香港|大腦|醫療|全球化|建築|時裝|民主|奧巴馬|Facebook|出版|奧運|傳媒|Netflix|學生|Brexit|網絡|北韓|希特拉|情緒|人工智能|攝影|恐襲|時尚|丹麥|恐怖分子|倫敦|研究|語言|記憶|貧富懸殊|睡眠|子女|結婚|非洲