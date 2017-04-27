包大人：如何做好教育公關？

4月27日
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international school

由於本地教育制度太失敗，加上港爸港媽贏在起跑線的心態強烈，愈來愈多父母將子女送入私立或國際學校就讀，製造了一個新興而需求龐大的市場。

根據教育局 2016 及 17 學年的統計數字，全港共有 51 間國際學校，提供 4 萬 2 千多個學額，而學生人數每年則增長近千人，差不多等於兩間新小學。當局預計，未來社會對國際學校學額的需求將會穩定增長。

難怪近兩年不斷公司團體開辦私立或國際學校，甚至租用無人問津的商場做校舍。競爭激烈，哪麽這些新學校如何吸引家長注意？

教育公關主要在 3 個層面推廣，即校舍，師資課程，和升學安排。

論校舍，今時今日校舍面積大設備好有 STEM Room 已經不足夠，更加要有特色，例如航天科學室，等父母發夢子女做太空人。

論師資課程，採用國際文憑大學預科課程（IB）已是常識，更重要是中文課程的比重。香港家長心理接近變態，要小朋友說流利英語但又要似中國人，最好會背自己都唔識的唐詩三百首。

論升學安排，家長動輒花費數百萬，只是為了替子女鋪排一條康莊大道，直升牛津劍橋長春藤大學。所以，能夠提供「一條龍」服務的學校，自然獲得家長青睞。

除了校舍課程升學安排妥善有特色外，更要按學校自身背景包裝故事，塑造合適形象，才可分勝負突圍而出。例如校舍座落於深水埗的宣道會國際學校，便因應社區環境，與北河燒臘飯店東主明哥合作，將學校的廚房借出，讓明哥和學生同製愛心飯盒送暖，為學校建立愛心形象。

最近孔聖堂即將在加路連山開辦的晉德學校，看準家長心態，以儒家與國際教育為主軸，打正中西合璧旗號，又夥拍名牌升學機構 Norton House ，利用牛津劍橋大學關係網，力銷學生升讀國際頂尖學府的成功經驗，同時滿足一眾家長的多個願望。

說到底，私立國際學校辦得好，是每年盈餘過億元的大生意，用多點心思成本搞公關，自然不過吧。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
包大人 關公論戰

包大人，資深傳媒人，同關公外型相似，日日面燶燶。閒時最喜歡觀察時事，研究各大小政客關公拆彈化粧攻略……

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