4月27日
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終於，有人擊敗杜林普了

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圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

Juan Carlos Enriquez 並非甚麼偉人，但他與有錢又有權的杜林普，有段既愛且恨的複雜關係。過去 3 年，這位油漆店主進行訴訟，向杜林普追討欠款，到去年 11 月大選，卻又將票投給此君。Enriquez 直言：「政治與生意是兩碼子的事。」結果？杜林普贏得總統寶座，Enriquez 則贏了官司，贏了這位白宮新主人。

兩人的恩怨得從 2013 年秋天說起。當時，杜林普 National Doral 高球度假村改造工程的二判，向 Enriquez 與兄弟們合辦的小店，訂購總值 14.2 萬美元（約 110.7 萬港元）的油漆，其後全數發貨及用掉。度假村的營運公司 Trump Endeavor 付了前期，但二判離職後，Enriquez 沒收到約 3.2 萬美元（約 25 萬港元）的尾數。在 2014 年秋季，他遂提出留置權（lien）—— 藉綑綁物業以抵債的法律工具。

敢與杜林普對簿公堂並取得勝訴的，正是這位 Juan Carlos Enriquez。圖片來源：NBC
敢與杜林普對簿公堂並取得勝訴的，正是這位 Juan Carlos Enriquez。圖片來源：NBC

Enriquez 曾提出以 2.6 萬美元和解，但杜林普說過從不和解，這次亦沒例外。數月後，度假村一方反擊，指 Enriquez 提交的文件列錯二判，令留置權失效。Enriquez 憶述：「當我們坐下作供，他的律師試圖威脅我，說是若我輸了，就要支付他們的訴訟費。我說『那就比一場吧，我這輩子都在比。』」其後巡迴法院的法官判 Enriquez 勝訴，勒令度假村需在去年春季付款，但杜林普集團決定上訴。訴訟懸而未決，此時卻迎來大選，Enriquez 作為共和黨人，面對印著杜林普的選票，極為氣憤。

「要我投給不願找數的人？真叫我倒了胃口。」Enriquez 縱如此大罵，但他最終壓下怒火，向杜林普送上一票，只因賞識其移民政策，以及「不廢話」的態度。Enriquez 坦言：「說到底，你要做個驕傲的美國人。」不過，杜林普逆轉勝後，Enriquez 又開始憂慮，把對簿公堂的敵手送進白宮，讓對方得到更大權力，會反令自己失利，而他無力承擔雙方訴訟費。「我的店才剛起步，哪來 30 萬美元？那時我將會破產。」幸好，到了本月中，他的律師終於帶來喜訊。

上訴法庭維持原判，下令杜林普的公司償還欠款，並要支付 Enriquez 的訴訟費用，而杜林普的代表律師表示，他們不會再作上訴。當今總統成為自己的手下敗將，Enriquez 對此相當自豪。「很多人都試圖打倒他。傑布．布殊（Jeb Bush）、克魯茲（Ted Cruz）、魯比奧（Marco Rubio）全都輸給他。但我們擊敗了他。」受這件事鼓舞的，相信不只政界中人。現時向杜林普及其公司追債的人，連 Enriquez 在內，至少有 60 人之多。未知經此一役，杜林普會否改變策略，考慮接受和解？

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