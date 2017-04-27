【斜號族】Audrey：爭取自主工作節奏

Audrey 在比較文學系畢業後，加入電台做節目助理， 後來試過到大學做行政工作、幫忙設計通識課程， 2008 年發展局成立文物保育專員辦事處， 對古蹟一直有興趣的她應徵工作。「我小學在聖心讀書， 常望見中學部的校園很美，那是殖民地歷史建築， 一直渴望自己會在那裡讀書。怎知道升上中學，校舍卻拆掉了。」 這個對歷史建築的情意結， 讓她堅持在政府期間同時在電台主持節目， 還讀完了港大建築保育碩士，這段時間， Audrey 算是初嘗了不止打一份工的滋味。「那四年， 算是見識了在政府工作是怎樣，自己想做的，未做到， 於是決定跳出來在民間做，效果和反應都比在政府做的直接得多。」

朋友羨慕她，以為她的工作時間自由，但斜號族其實並不是這回事， 尤其在經濟壓力大的香港。「做 slash，要有高度的自律。 接下工作之前，要先衡量自己是否有時間在限期前完成， 計好要花的時間，預計哪些日子要工作， 就真的要 block 起那些時間。」時間管理不好， 一是在死線前根本起不了貨，二是即使拚命起了貨， 那貨其實都是勉強做出來，質素參差，客戶與工作機會， 就此一去不回。「起初做 slash， 遇到最大的問題是不懂得開價，一來不知道巿價多少、該收多少， 而我也試過做完之後，收唔到數，追了幾個月，那人最後還消失了」 。做了五年斜號族，經驗教曉她接工作前要先問清楚工作量、 有多少時間做、趕不趕，然後才決定價錢，「我在合約會寫明， 如果工作緊迫，我甚至會在價錢上另加額外收費，而如果工作期長， 我會分段收費，開工前先收一筆開工費。我的時間，也是金錢。」