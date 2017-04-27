【斜號族】Audrey：爭取自主工作節奏

Audrey 在比較文學系畢業後，加入電台做節目助理，後來試過到大學做行政工作、幫忙設計通識課程，2008 年發展局成立文物保育專員辦事處，對古蹟一直有興趣的她應徵工作。「我小學在聖心讀書，常望見中學部的校園很美，那是殖民地歷史建築，一直渴望自己會在那裡讀書。怎知道升上中學，校舍卻拆掉了。」這個對歷史建築的情意結，讓她堅持在政府期間同時在電台主持節目，還讀完了港大建築保育碩士，這段時間，Audrey 算是初嘗了不止打一份工的滋味。「那四年，算是見識了在政府工作是怎樣，自己想做的，未做到，於是決定跳出來在民間做，效果和反應都比在政府做的直接得多。」
朋友羨慕她，以為她的工作時間自由，但斜號族其實並不是這回事，尤其在經濟壓力大的香港。「做 slash，要有高度的自律。接下工作之前，要先衡量自己是否有時間在限期前完成，計好要花的時間，預計哪些日子要工作，就真的要 block 起那些時間。」時間管理不好，一是在死線前根本起不了貨，二是即使拚命起了貨，那貨其實都是勉強做出來，質素參差，客戶與工作機會，就此一去不回。「起初做 slash，遇到最大的問題是不懂得開價，一來不知道巿價多少、該收多少，而我也試過做完之後，收唔到數，追了幾個月，那人最後還消失了」。做了五年斜號族，經驗教曉她接工作前要先問清楚工作量、有多少時間做、趕不趕，然後才決定價錢，「我在合約會寫明，如果工作緊迫，我甚至會在價錢上另加額外收費，而如果工作期長，我會分段收費，開工前先收一筆開工費。我的時間，也是金錢。」