4月27日
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陶傑：一帶一路也無法保障的缺失

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圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

型男副總統彭斯訪問澳洲和印尼，重申美國會保障南中國海航行安全。這番話是指向南海的中國。中國在南海建島，軍艦時時出航，據說是為了保障馬六甲海峽的石油運輸通道，以及「一帶一路」的大戰略。

但南中國海可以運輸石油，「一帶一路」也可以令資金和產能過盛的商品輸出，這兩件事都無法保障中國未來半世紀最缺失的一樣「商品」，就是「水」。

地球淡水資源分佈不均。全球人口至 2050 年會增至 90 億。全球年用水量需求增加 640 億立方米，即全球人口每年耗水量增加相當於一條德國萊茵河。

工業用水佔水消耗的兩成二。發力要用水，水力發電廠、核電廠、燒煤的發電廠，熱能交換過程全部要用水。生產食品、化學品、紡織、製紙、採礦等，全部要用水。

城市生活現代化，星巴克推出咖啡免費飲用日，引起中國市場哄動。但一杯意大利式濃縮咖啡、一塊多士，即使一碟煙肉，也需要耗水。

每一個人在現代生活中，每日需要的食物就耗用 2,000 至 5,000 公升水。相對之下，每人每天只需喝水兩公升。

大型水壩如三峽，加重了淡水因蒸發而流失的問題。水庫改變水流，加劇土地侵蝕、農地退化，累積泥沙，令肥沃的沖積土無法完成。大型水壩摧毀生態系統，減少魚類資源，因為改變了魚類的繁殖周期或切斷了魚類的遷移路線。

中國人近年模仿日本人愛上的桑拿泡溫泉，更會增加地球用水壓力。個人每日飲用、煮食、沐浴、衛生等用水量，佔全球用水的 8%。中國人口龐大，人人都去泡溫泉，會不會將地球的水源泡光？

因此中國副總理張高麗訪問俄羅斯，對普京說：俄羅斯也是中國「一帶一路」的目標國。

普京當時反應如何不得而知，但他一定知道中國看中了全球最大的貝加爾湖的淡水資源，想建築一條引水道，由貝加爾湖吸水。普京會答應嗎？無疑是一個很有趣的問題。

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