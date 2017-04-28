牛角尖中的 AA 制與三割九分

牛角小事件中，討論的焦點是一人一半（50%），還是一人全付（100%），其實事件中隱藏了更有趣的數字。兩人曾共賞的酒是「獺祭三割九分」，不是要市儈評說這瓶酒的價錢，而是三割九分（即 39%）這數字，對於出品這瓶酒釀，抱持「不是為了讓人一醉方休，也不是為了銷售量而釀酒，單純追求讓人回味的酒」的信念的旭酒造公司，有著生死攸關的意義。不過，點了這瓶酒釀，不論是男是女，多一點幽默，就應是：「天意早定，就以 39% 及 61% 分帳」，至少不損雙方體面，也對得住酒造人的苦心。

或許是太香之過

獺祭出自山口縣岩國市獺越地區的旭酒造，在香港市場的滲透率非常高，幾乎所有日本食店，先不論系列高低，總有她的身影。根據「地下上申」，獺越（獺音察）曾發生「上游村落有年老的河獺，變身成小孩追越至本村」，因此而取名；酒名「獺祭」（dassai），既因地名，也由於河獺會將捕獲的魚貝排在岸上，猶如祭典一般而得名。

旭酒造成立於 1948 年，現任社長為櫻井博志，酒造一直釀造普通酒「旭富士」，其後，一改經營方針，從普通酒轉而進軍大吟釀市場，釀造出純米大吟釀「獺祭」，並於 1990 年亮相東京，精碾二割三分及精碾三割九分成為市場熱捧對象，近年推出的新萃取酒液系統糸列「遠心分離」，目標是更進一步提升酒的細緻風味及層次。

根據現時「日本酒服務研究會‧酒匠研究會聯合會」提倡的「4 類型分類」：薰酒、爽酒、醇酒、熟酒；要「釀酒是創造夢想‧開拓日本酒新時代」的獺祭，酒風屬「薰酒」類型。「薰」意謂香氣，此類型的特點是充滿水果香氣，酒風輕快爽朗，感覺上十分漸近白葡萄酒，傳統清風，卻又帶著時代，所以深受海外市場歡迎。而喜愛薰酒的人，大多較留意時尚潮流，喜歡和朋友搞私人派對、不怕與陌生人交往……這可能解釋了兩人為何一見如故，愈演愈熾烈。

三割九分的意思

常聽到純米酒、本釀造、純米大吟釀等的日本清酒的名稱，這其實表示酒釀採用的米的精米程度，及是否加入規定以內的釀造酒精，按照些兩者，可將日清酒分為九類，見表：

添加釀造酒精，原意是希望二次世界大戰後，白米短缺，清酒產量銳減，故添加酒精增加產量；不過現在添加酒精是為轉移酒糟中的花香及果香至酒液中。

精米程度意指原料米在經過精磨後，餘下的比例。精磨釀造酒米，目的在於去除米外層的蛋白質、灰分、維他命及脂質等，會影響成品風味的雜質，盡量只取酒米米心（心白）。這就可以解釋，為何精米程度愈低（即磨走愈多），價格也會跟隨向上，因為你也要為磨掉的米買單啊！

當然，精米程度與風格及酒釀精彩與否，並非純然的直線關係，當中還有眾多因素影響，而且最重要的是品飲者的個人口感。牛角事件中烈男烈女飲的是獺祭三割九分純米大吟釀，酒名其實已交代了這兩項資訊，精米程度為 39%，即是釀造的米粒給精磨了 61%，同時並沒有採用釀造酒精。

說好了是 39% 呢！

一頓燒肉晚飯，激起了城中的男女 AA 制的討論，說穿了，只是這個城市把錢看得太大，「誰付錢」變成了一場干戈，加上其他重要的環境及人物因素，事情評斷可以完全不一樣，如果爭著付錢的是吳彥祖或 Benedict Cumberbatch，情況會否不一樣呢？女士可能欣然接受 ，甚至爭著付全費，並留下一句：下次你請便是了？女士們現在可能沾沾自喜：「給你機會付錢，就是一種光榮！」但凡事也可反過來看，如果男人堅持跟你 AA 制，也意味深長，這可以是小家種，也可以是訊號：「怕你誤會，也無謂誤會了。」那也是一番苦心。

獺祭三割九分，其實也提供了一個解決方案，付款比例應是一人付 39%，一人付 61% 便好了……不過還是不成，到底誰該付 39%，誰又該付 61%，只怕到時又引起爭執，誰也不想是「給去除的一部分」吧？但其實也可解讀成，願意付 61% 的人，是付錢明志：「我不想留，有緣再會」呢？人的心多複雜，佛家說得好：一切唯心做，好了，再講就真的鑽入牛角尖了。