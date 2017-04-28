方俊傑：「聲之形」——請向被你幫忙的人感恩

「聲之形」原為日本長篇連載漫畫，改編成電視連續劇也綽綽有餘，現時濃縮成兩小時片長的電影，即使已經大刀闊斧地刪走不少枝節，始終避不開有很多意思不詳的環節，或者沒頭沒尾的角色關係。

劇情主要分兩部分。小學階段，失聰的女主角轉校插班，被男主角欺凌，搞到女主角又再轉校，男主角就因此被其他同學排擠。鏡頭一轉，已踏入高中階段，男主角一早習慣孤僻，甚至有意尋死。自殺之前，找回女主角意圖懺悔。你估個女主角又唔想死咩？

電影有很多內容都值得研究：校園欺凌者的心態、朋友的定義、成長中自覺無法跟社會並存的狀態。不過，最能夠勾起我的注意，還是女主角的複雜心理。身為一個失聰人士，在生活上，不能避免地需要得到很多人的幫忙，無論來自家人，來自同學，還是來自陌生人。如果接受幫忙的人沒甚麼自我意識，理所當然地享受種種福利而自我感覺良好，是值得高興的事。不幸，如果接受幫忙的人本身生性敏銳，又具備同理心，其實會相當痛苦。因為，她會明白，自己的存在確實會為身邊人帶來一定程度的不便。鑽牛角尖的話，很容易便會把自己聯想成為一種禍害，毫無存在價值。很少故事夠勇氣以這種角度觸及類似題材，「聲之形」中，甚至借助其中一位小學同學，單刀直入，直接指出一般正常人對殘疾人士的看法。大家都不敢明言的禁忌，也打開了，不簡單呀！

不是嗎？我做好人，幫了你，你應該要感恩呀，應該要開開心心覺得皇恩浩蕩，怎可以似女主角，會因為覺得需要我幫忙，即係連累到我，因而內疚自責，認為生存沒有意義沒有價值。我就似在燒肉店請食飯的那位男士，我咁有風度，請你食得咁豪，你唔講多謝不特止，仲堅持 AA 制？難怪我會嬲到撕爛銀紙喎。我們都是在孝順父母後，覺得父母要感動到淚流滿面的子女。「聲之形」嘗試從受幫助者的角度出發，解說一下對於自己的無能為力所產生的絕望，會有幾痛苦。功德無量。

有甚麼方法可以消減助人者的高高在上感？「施比受更有福」，確實是金句。如果你相信這句說話的含義，其實，你去幫人時，不單應該莫望報，甚至應該向被幫助的單位，補回一句多謝，作為一種鼓勵或開導。我自問未去到這種道行，幫助陌生人時，還是希望被感激。但當我幫忙我所愛的人，我必定抱著這種心理，是你正在幫助我找尋人生意義，是你正在幫助我。