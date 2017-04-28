4月28日
Lagom：不多不少的瑞典哲學
為何五角大樓是五邊形？
如何判斷一種語言難易？
糖稅真的可減腰圍？
陶傑：中國遊客神秘侵襲事件的因由
牛角尖中的 AA 制與三割九分
樂意工作
唐明：租界那些神奇的事
江皓昕：「拆彈專家」——紅隧大爆炸，西隧最開心
方俊傑：「聲之形」——請向被你幫忙的人感恩

方俊傑：「聲之形」——請向被你幫忙的人感恩

A+A-
動畫「聲之形」劇照
動畫「聲之形」宣傳海報

「聲之形」原為日本長篇連載漫畫，改編成電視連續劇也綽綽有餘，現時濃縮成兩小時片長的電影，即使已經大刀闊斧地刪走不少枝節，始終避不開有很多意思不詳的環節，或者沒頭沒尾的角色關係。

劇情主要分兩部分。小學階段，失聰的女主角轉校插班，被男主角欺凌，搞到女主角又再轉校，男主角就因此被其他同學排擠。鏡頭一轉，已踏入高中階段，男主角一早習慣孤僻，甚至有意尋死。自殺之前，找回女主角意圖懺悔。你估個女主角又唔想死咩？

動畫「聲之形」劇照
動畫「聲之形」劇照

電影有很多內容都值得研究：校園欺凌者的心態、朋友的定義、成長中自覺無法跟社會並存的狀態。不過，最能夠勾起我的注意，還是女主角的複雜心理。身為一個失聰人士，在生活上，不能避免地需要得到很多人的幫忙，無論來自家人，來自同學，還是來自陌生人。如果接受幫忙的人沒甚麼自我意識，理所當然地享受種種福利而自我感覺良好，是值得高興的事。不幸，如果接受幫忙的人本身生性敏銳，又具備同理心，其實會相當痛苦。因為，她會明白，自己的存在確實會為身邊人帶來一定程度的不便。鑽牛角尖的話，很容易便會把自己聯想成為一種禍害，毫無存在價值。很少故事夠勇氣以這種角度觸及類似題材，「聲之形」中，甚至借助其中一位小學同學，單刀直入，直接指出一般正常人對殘疾人士的看法。大家都不敢明言的禁忌，也打開了，不簡單呀！

動畫「聲之形」劇照
動畫「聲之形」劇照

不是嗎？我做好人，幫了你，你應該要感恩呀，應該要開開心心覺得皇恩浩蕩，怎可以似女主角，會因為覺得需要我幫忙，即係連累到我，因而內疚自責，認為生存沒有意義沒有價值。我就似在燒肉店請食飯的那位男士，我咁有風度，請你食得咁豪，你唔講多謝不特止，仲堅持 AA 制？難怪我會嬲到撕爛銀紙喎。我們都是在孝順父母後，覺得父母要感動到淚流滿面的子女。「聲之形」嘗試從受幫助者的角度出發，解說一下對於自己的無能為力所產生的絕望，會有幾痛苦。功德無量。

有甚麼方法可以消減助人者的高高在上感？「施比受更有福」，確實是金句。如果你相信這句說話的含義，其實，你去幫人時，不單應該莫望報，甚至應該向被幫助的單位，補回一句多謝，作為一種鼓勵或開導。我自問未去到這種道行，幫助陌生人時，還是希望被感激。但當我幫忙我所愛的人，我必定抱著這種心理，是你正在幫助我找尋人生意義，是你正在幫助我。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
方俊傑 特事特辦

方俊傑，利物浦球迷，前「壹週刊」生活組編輯。主打電影介紹、人物專訪、體育專欄、電視表。著有小說「失戀二十」。

相關新聞

電影「拆彈專家」劇照

江皓昕：「拆彈專家」——紅隧大爆炸，西隧最開心

電影「報告老師！怪怪怪怪物！」劇照

江皓昕：「報告老師！怪怪怪怪物！」，怪怪怪怪戲

日本動畫「聲之形」以校園欺凌為題材。

在日本，校園欺凌特別痛

電影「非正常械劫案」劇照

江皓昕：「非正常械劫案」——文藝牛仔的浪漫

MAD2

一念無明雜談：新聞、電影、精神病

圖片來源：路透社

潘度琳：「樹大招風」的三大賊王

電影「海賊大亨」劇照

方俊傑：「海賊大亨」——老闆管理下屬的天書

電影「一念無明」劇照

包大人：讓電影訴說被忽略的社會議題

本月熱門

Anschluss sudetendeutscher Gebiete

把 卐 字傳入德國的男人

shutterstock_214066240

懶，但又瘦又好體能的動物

圖片來源：路透社

陶傑：杜林普的傲慢

圖片來源：路透社

說的是日本製，靠的卻是外勞


昨日要聞
  1. 一條 200 美元的白毛巾，讓一座城鎮起死回生
  2. 抗生素無效時代：救星 100 年前已經出現
  3. 隱世廢墟！文青出走必去！黑暗觀光：切爾諾貝爾核電廠
  4. 陶傑：一帶一路也無法保障的缺失
  5. 終於，有人擊敗杜林普了
  6. 為何曱甴繁殖力這麼強？
  7. 【斜號族】Audrey：爭取自主工作節奏
  8. 江皓昕：「報告老師！怪怪怪怪物！」，怪怪怪怪戲
  9. 包大人：如何做好教育公關？
  10. Live Norish：瑞典人的日式生活
星級話題
挪威|希特拉|金融|特朗普|兩性|全球暖化|英超|語言|瑞典|大腦|氣候變化|桌遊|心理學|學習|恐襲|研究|基因|board game|閱讀|反恐|子女|台灣|戰爭|中東|公投|投資|企業管理|香港|旅遊|污染|恐怖分子|Brexit|里約奧運|城市|運動|太空|Netflix|日劇|動物|脫歐|生物學|倫敦|全球化|品牌||西班牙|科學|人工智能|電影|智能手機|社交媒體|機械人|廣告|意大利|希拉莉|毛澤東|音樂|城市規劃|情緒|潮流|美國總統|女性|NASA|小說|民主|房屋|總統|移民|商業|年輕人|衣著|消費|特首|英語|北韓|特首選舉|設計|學生|教育|時裝|工作|宗教|生態|出版|健康飲食|足球|傳媒|遊戲|曾俊華|納粹|企業|AI|結婚|記憶|哲學|生活|歐盟|第二次世界大戰|樓市|網絡|舞台劇|建築|大數據|難民|自由|伊斯蘭|時尚|社交|大選|敍利亞|App|性愛|單身|食物|丹麥|眼疾|非洲|梁振英|文學|澳洲|科技|共和黨|奧巴馬|經濟|文翠珊|企業家|飲食|逃稅|創業|親子|恐怖主義|插畫|貧富懸殊|醫療|睡眠|Facebook|杜林普|google|失業|ISIS|藝術|美國大選|歷史|攝影|美劇|環保|奧運|家長|林鄭月娥|愛情