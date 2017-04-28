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如何判斷一種語言難易？

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根據語言學家蓋伊多徹（Guy Deutscher），20 世紀中葉語言學教科書普遍有個前設：所有語言都一樣複雜（或是簡單）。他在論著「小心，別踩到我北方的腳」（Through the Language Glass）破除這個迷思，表示說法以訛傳訛，背後其實毫無根據。如果說語言有繁簡之別，自然也有難易之分，問題是應該從何判斷？

language_grading美國外交學院（Foreign Service Institute）以英語使用者為標準，將各大語言按難易度分為 5 個等級，第 1 級最易，包括法語、西班牙文、北歐日耳曼語種在內，只需 575 至 600 小時即能掌握；出名複雜的希臘文、希伯來文和冰島文則屬第 4 級，需時 1,100 學習小時；而要通曉第 5 級的廣東話、阿拉伯文、日文或韓文，則需要 2,200 小時的操練。

以上分類以英文為母語基礎，而非從該語言本身的性質出發，例如按詞彙多寡、文法複雜程度作判斷，做法不免主觀；而一旦承認語言感受主觀，即變相否定整體分類的合理性：英國人覺得「It sounds Greek to me」，馬克吐溫則認為「永生的目的是掌握德文」。如果說難易因人而異，等級分法便缺乏參考價值。

個人因素固然相當重要，語言能力強弱及其母語背景，均是判斷一門外語難易的決定性因素，例如對通曉中英雙語的香港人而言，日語不可能屬於最難級別；但語言學家不滿足止於學習上的難易，更想證明語言本身有其深淺之分，歷來語言學界就有不少相關研究，譬如從「屈折」（inflection）多寡入手，拉丁文與俄文的動詞和名詞變化較多，撇除母語因素，理論上應更難掌握。另外，亦有研究指出，小語種比大語系更多屈折語，相反克里奧語（creole language，即兩種語言的混合語）結構上則相對簡單，甚少屈折變形，亦即較為淺易。

不過委折繁複多寡只是其中一條線索，語言尚有不少文法可堪判別，例如：

語音難易：玻里尼西亞系語（Polynesian languages）的發音系統相對簡單，高加索系語言則有較多語音。若論聲調語言（tonal language），則要比無聲調語言（包括大部分印歐語種）掌握更多資訊，譬如普通話有四聲，廣東話有九聲，後者理所當然更加複雜。

詞語性別：拉丁語系有分陰陽詞性，德文更有中性，掌握詞彙涉及大量強記，定冠詞的運用自然比英語一類語言更複雜；同理，蓋伊多徹在「小心」一書提及一位匈牙利朋友說英文時經常用錯第三人稱，肇因匈牙利語的第三人稱並無性別之分，一如廣東話以「佢」代稱。文法需要愈少資訊，語言用家愈易開口。

道本語：全世界最袖珍的語言，只有 123 個詞彙。
道本語：全世界最袖珍的語言，只有 123 個詞彙。

詞彙多寡：詞彙愈多，語言愈難，而並非每種語言的詞彙量都相若。相比牛津詞典收錄 25 萬個詞語，大猩猩也有過千種手語形式，世界最袖珍的語言「道本語」（Toki Pona）只有 123 個字。道本語由加拿大翻譯員 Sonja Lang 創於 2001 年，主張混合基本詞彙亦能表達複雜概念（例如中文將英文「computer」轉譯為「電+腦」，而非創一新詞）。道本語重視概念整合，要背生字較少，理論上會比一般語言淺易。

文法特色：澳洲昆士蘭原住民辜古依密舍人（Guugu Yimithirr）所說語言採用「絕對方位」，以東南西北標示方向，而非前後左右的自我軸心系統，每指一件實物，必須先辨清該物所在的方位，例如北方的腳、東南面的那個男人。蓋伊多徹表示，辜古依密舍人自少訓練（譬如長年觀察晚空星宿或日間樹影），對方位敏感到一個地步，原地轉十圈後仍能立即指出地理位置。假如不慣於辨別絕對方位，想學辜古依密舍語便有口難言。若果語言附帶特別生存技巧，按其條件難易，理論上亦會影響該語言的深淺度。

語言學家意欲窮究語言的深淺，但對一般人而言，即使是最簡單的外語，要精通也未必是易事，所以不論語言難易，最終仍是唯勤是岸。

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