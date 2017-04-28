陶傑：中國遊客神秘侵襲事件的因由

吉德靈頓突然出現中國遊客的暴走異象，令當地居民大為恐慌，好像發現外星人大舉入侵。當地傳媒聲稱 Kidlington Mystery——吉德靈頓中國遊客神秘侵襲事件。

但經英國記者多方調查，這個不起眼的普通小鎮，為何突然受到中國遊客的垂青？最近真相大白。

第一原因，原來是中國的旅行社在網頁和國內的宣傳單張，採用的一張英國鄉鎮的風景圖片，胡亂挑選，選中了吉德靈頓，並有人聲稱這是電影「哈利波特」的取景地，實並無此事。

另一個原因，英國記者發現，是在附近不遠的邱吉爾故居布倫海姆宮（Blenheim Palace），因為有中國導遊向中國遊客收取銀碼灌水 Top Up 的入場券——邱吉爾故居官方入場券是 26 英鎊，中國遊客遭到他們的中國導遊加碼，收取 50 多英鎊，中國遊客竟然嫌貴，曾經發生集體鼓躁拒絕參觀的事件。中國導遊一怒之下將一旅遊車的中國遊客在吉德靈頓掉棄。

這些遊客只有將計就計，邱吉爾故居去不成，變成英國哈利波特小鎮一日遊，感覺也很好。

也有記者發現，原來數哩之外，有一家手袋成衣的批發貨倉，不知道這幫中國遊客有沒有發現。

但「吉德靈頓靈異事件」是新聞學的一個經典案例——凡事必有因由，只要每事尋究深層的原因，必有發現。新聞就是人性的表現，採訪新聞、閱讀新聞，會對人性有更深刻的認識，你同意嗎？