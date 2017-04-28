4月28日
Lagom：不多不少的瑞典哲學
為何五角大樓是五邊形？
如何判斷一種語言難易？
糖稅真的可減腰圍？
陶傑：中國遊客神秘侵襲事件的因由
牛角尖中的 AA 制與三割九分
樂意工作
唐明：租界那些神奇的事
江皓昕：「拆彈專家」——紅隧大爆炸，西隧最開心
方俊傑：「聲之形」——請向被你幫忙的人感恩

陶傑：中國遊客神秘侵襲事件的因由

A+A-

中國遊客大量湧入英國和歐洲，造成極大的文化隔閡：喧嘩和到處 Selfie 拍照，令當地人非常觸目，但因為據說中國人是財神，對於財神，英國人比中國人更會「大愛包容」。

半年前，英國牛津郡的小鎮吉德靈頓（Kidlington）發生了一件怪事：這個三百年水波不興的普通小鎮，忽然每天有幾車中國遊客來到。這些來自遠東的大叔大媽到來這個小鎮，手舞足蹈，到處 Selfie 拍照，有的並敲民居的大門，要求內進參觀。有的大叔則看見英國民居的花園草地，不知何故極為亢奮，發揮「雷鋒精神」，要求替英國人剪草。

圖片來源：@Janis Harwood/Facebook
圖片來源：@Janis Harwood/Facebook
圖片來源：@Janis Harwood/Facebook
圖片來源：@Janis Harwood/Facebook

吉德靈頓突然出現中國遊客的暴走異象，令當地居民大為恐慌，好像發現外星人大舉入侵。當地傳媒聲稱 Kidlington Mystery——吉德靈頓中國遊客神秘侵襲事件。

但經英國記者多方調查，這個不起眼的普通小鎮，為何突然受到中國遊客的垂青？最近真相大白。

第一原因，原來是中國的旅行社在網頁和國內的宣傳單張，採用的一張英國鄉鎮的風景圖片，胡亂挑選，選中了吉德靈頓，並有人聲稱這是電影「哈利波特」的取景地，實並無此事。

另一個原因，英國記者發現，是在附近不遠的邱吉爾故居布倫海姆宮（Blenheim Palace），因為有中國導遊向中國遊客收取銀碼灌水 Top Up 的入場券——邱吉爾故居官方入場券是 26 英鎊，中國遊客遭到他們的中國導遊加碼，收取 50 多英鎊，中國遊客竟然嫌貴，曾經發生集體鼓躁拒絕參觀的事件。中國導遊一怒之下將一旅遊車的中國遊客在吉德靈頓掉棄。

這些遊客只有將計就計，邱吉爾故居去不成，變成英國哈利波特小鎮一日遊，感覺也很好。

也有記者發現，原來數哩之外，有一家手袋成衣的批發貨倉，不知道這幫中國遊客有沒有發現。

但「吉德靈頓靈異事件」是新聞學的一個經典案例——凡事必有因由，只要每事尋究深層的原因，必有發現。新聞就是人性的表現，採訪新聞、閱讀新聞，會對人性有更深刻的認識，你同意嗎？

相關新聞

廢棄課室

隱世廢墟！文青出走必去！黑暗觀光：切爾諾貝爾核電廠

二戰期間（1942 年），英國的女士們為肉食排長龍，重點是仍能對著鏡頭笑容滿面。（圖片來源：historicaltimes.tumblr.com）

排隊的道理與不排隊的理由

2017_03_Cup030_09

李明熙、Kimberlogic：由布岳登山挑戰！

mitakesan9

阿嬋：東京近郊御岳山森林浴

幸與不幸：狄更斯節期間， 950 名筆下人物共聚英倫。　圖片來源：Shutterstock

印象英倫：倫敦文學情感地圖

TED 在福岡 Startup 籌辦創業者活動。

福岡：守業大國的 Start-up 之城

馬達加斯加漁產

原人：旁觀他人的街市

土耳其東南部出土的哥貝力克石陣為現存最古老的文明古蹟。　圖片來源：iStock

史上第一座城市的誕生

本月熱門

Anschluss sudetendeutscher Gebiete

把 卐 字傳入德國的男人

shutterstock_214066240

懶，但又瘦又好體能的動物

圖片來源：路透社

陶傑：杜林普的傲慢

圖片來源：路透社

說的是日本製，靠的卻是外勞


昨日要聞
  1. 一條 200 美元的白毛巾，讓一座城鎮起死回生
  2. 抗生素無效時代：救星 100 年前已經出現
  3. 隱世廢墟！文青出走必去！黑暗觀光：切爾諾貝爾核電廠
  4. 陶傑：一帶一路也無法保障的缺失
  5. 終於，有人擊敗杜林普了
  6. 為何曱甴繁殖力這麼強？
  7. 【斜號族】Audrey：爭取自主工作節奏
  8. 江皓昕：「報告老師！怪怪怪怪物！」，怪怪怪怪戲
  9. 包大人：如何做好教育公關？
  10. Live Norish：瑞典人的日式生活
星級話題
飲食|科技|第二次世界大戰|毛澤東|記憶|太空|教育|房屋|語言|年輕人|恐怖主義|西班牙|企業|大選|香港|科學|伊斯蘭||美國總統|文翠珊|研究|人工智能|反恐|足球|恐襲|逃稅|遊戲|Facebook|脫歐|氣候變化|特首選舉|里約奧運|恐怖分子|學習|移民|性愛|公投|食物|建築|民主|特首|宗教|經濟|樓市|學生|歐盟|納粹|英超|基因|澳洲|大數據|丹麥|倫敦|傳媒|女性|網絡|家長|健康飲食|金融|時尚|Brexit|中東|小說|子女|board game|智能手機|奧巴馬|曾俊華|台灣|親子|特朗普|桌遊|閱讀|舞台劇|社交媒體|林鄭月娥|美國大選|動物|城市規劃|機械人|品牌|App|出版|瑞典|英語|投資|貧富懸殊|結婚|運動|Netflix|企業家|設計|大腦|歷史|時裝|自由|愛情|情緒|生物學|兩性|文學|企業管理|潮流|環保|攝影|ISIS|戰爭|希拉莉|眼疾|敍利亞|插畫|音樂|意大利|工作|日劇|消費|總統|電影|社交|失業|難民|旅遊|AI|城市|奧運|心理學|藝術|哲學|廣告|創業|衣著|美劇|生活|杜林普|挪威|共和黨|醫療|污染|睡眠|希特拉|商業|google|北韓|生態|單身|全球暖化|全球化|非洲|NASA|梁振英