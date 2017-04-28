江皓昕：「拆彈專家」——紅隧大爆炸，西隧最開心

你知道嗎？Cool guys don’t look at explosion。要判斷一個電影角色會否在爆炸中死去是很容易：當角色是正面看著爆炸發生，瞳孔甚至會倒照出火光，他一定會死。反之假若他是背對著爆炸，衝撃來襲時他先大叫一聲，輕輕躍起，再跌回地上，那他一定不會死。因為在電影世界裡，小如一枚手榴彈，大如金正恩的核彈，人類的尾龍骨都可以無上限地抵消這種威力，從地上爬起時，極其量只會多了臉上幾條疤痕。很高興「拆彈專家」雖然走不出這個爆炸定律，仍出奇不意地挑戰了不少爆炸 cliché，例如一開場時，拆彈專家也要去做卧底……為了說得盡興，以下劇透。

「拆彈專家」的最大賣點除了華仔，當然是紅隧。劇組搭建了一條 1:1 的紅磡海底隧道，這背後付出的金錢和誠意，銀幕上是完全能夠感受到的。畢竟好久沒有看過這種超大成本的港產警匪製作，能夠看見自己熟悉的城市在電影世界裡被炸到稀巴爛，雖然說不出甚麼大道理，還是覺得很有親切感。搭景功夫做得非常仔細，好幾幕我都刻意著眼背景的建築物，仍看不出甚麼特別顯眼的破綻，甚至是隧道公司大樓的外觀和出入口也跟印象中一模一樣。我想特別點讚主創團隊對紅隧的劇情分配的處理：儘管電影以紅隧作賣點，劇情並沒有犯上暴發戶心態，因為我花了錢你就要看，嚴重失衡地完全環繞著紅隧。紅隧在電影開始後 40 分鐘才出場，這容許電影一開始有頗為健康的鋪陳和發展。個人甚至認為「紅隧外」的部分，比「紅隧內」的部分還要平易近人和好看，也真正能夠看得到關於拆除炸彈的畫面。（華仔進入紅隧後，成功拆除的炸彈數量是零。）

畫面無可挑剔，觀眾的注意力自然會落到其他部分上，例如劇情的不合理。打從電影開始我就有一個疑問，香港警察的人手調配是否這麼不足？身為一個拆彈專家，華仔的職務多得驚人：又要長期潛伏恐怖兵團裡當卧底，任務成功後又要拍照留念然後被報紙登頭版（我真第一次見卧底的樣子會登報）；又要到警校教書；又要接受「俄羅斯練膽大法」地拿著炸彈飄移扔落海；事故發生要跟隧道內的火爆哥周旋；又要跟車去監獄接火爆弟弟出來；遇上車禍後又要趕回紅隧；之後又要飛去石門油站救女朋友，還要送她回家……主角威能開至最大，全香港大小事務也要華仔親自處理，說著說著，這種熟悉感，不禁又讓我想起「寒戰」的一哥城城。看來四大天王當差後的生活都是非常忙碌，因為同僚基本上是零協助。電影世界裡，香港警隊只會在有同僚死了，要在警察浩園中排場列隊，才會人才濟濟地上班露面。

廖啟智在電影裡飾演幕後老闆。也許主創團隊想參考 Die Hard 一類的經典套路，武裝匪徒除了打打殺殺，其實也是個智慧犯，暗地裡另有目的。然而我實在無法接受「拆」中所謂的財技，火爆哥在紅隧裡搞那麼多，就是為了推高西隧股價好讓智叔套現，這種匪夷所思的神奇操作，實在要叫索羅斯甘拜下風。說實話，這一類對金融市場的理解和想像未免過於幼稚，兒戲得像是沒有買過股票的中學生自行想像出來的一個驚世大陰謀。要聰明得寫財技，你必先成熟又有說服力地處理好箇中邏輯，特別是智叔從一開始就著跡得彷彿刻了「我就是大魔王」在臉上，高調在記者前奸笑，又無視警方問話，霸氣嘆茶。如果我是證監會，應該第一時間就抓了他回去。另外，很想知道他到底用哪一家銀行，網上理財居然可以過數十億呢？

看「拆」讓人想起舊時代的港產警匪片，神偷動不動就是為了盜取 CIA 的美金偽鈔電路版，恐怖份子一個唔該就可以用下水道運送銀行金條。那些年，大家都是開開心心，進電影院裡熱鬧娛樂一番，就可以高高興興回家。作為一部很有誠意，很有 Production value 的娛樂片，「拆」無疑是十分成功的，特別看見久沒看到的華仔在銀幕上跑來跑去，確實很有親切感。而當我提出以上對劇情犯駁的迷思時，朋友斥罵說看娛樂片無需太認真，我卻不同意。思考劇情，在飯局或網上討論一番，不也是電影的一種餘韻，是為娛樂的一種嗎。