4月28日
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Lagom：不多不少的瑞典哲學

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繼有去年吹來的丹麥式生活態度「hygge」，最近又一北歐國的生活哲學崛起，它追求從平衡中尋找生活的滿足感，它可以用來形容心情、形容烤餅的溫度，又或考試卷難度，甚至是避免種族偏見的世界觀。它是瑞典語中意指 「不多不少剛剛好」的「lagom」——中庸之道。

瑞典以知足國家自居，相信「足夠就是最好」（Lagom är bäst）。雖然與丹麥的「hygge」同樣厭棄奢華冗贅，但 lagom 是比 hygge 更被動的生活狀態——後者是指用心營造的溫暖舒適氛圍，前者卻剛好相反，不用毛茸茸的地氈、香薰蠟燭、熱朱古力配棉花糖、熱哄哄的壁爐火堆……回歸本質，不著意添加外在修飾，就是 lagom。

更深入的分別是，生於丹麥、後嫁往瑞典的餐館老闆 Brontë Aurell 指：「hygge 是活在當下，與朋友舒適地享受好時光，說的是一種感覺；而 lagom 可說是瑞典一種根深柢固的社會原則，它不是指下午茶時間可以吃兩個包輕鬆輕鬆。lagom 是買富豪汽車而不是保時捷 。Lagom 是中庸之道，是融入而不是突圍而出。」Lagom 另一常用的詞源解釋是來自維京時代的「團體均分」，可指族人享用同樣足夠的飲食，公平分配，人人都「不多不少剛剛好」。它不代指完美，也沒有負面意涵。它可以適用於不同場合不同情景，這也是它的特別之處。而這種中庸生活態度，同時被視為瑞典人的長壽之道。

瑞典長年徘徊在全球長壽國排行榜頭幾名位置，瑞典人平均壽命比 OECD 國家的長 2 年。綜合而言，這可歸因於他們的每周 37.5 小時工作制，或每年 33 天年假，或覆涵廣闊的社會安全網，或新鮮空氣、或職場強制性下午茶時間，不一而足。不過瑞典醫生兼內科教授，現年 71 歲的 Bertil Marklund 就相信 lagom 功不可沒，他的大熱書作 The Nordic Guide to Living 10 Years Longer 曾被翻譯成 27 種語言，就詳細解說如何「剛剛好」地延年益壽

避免極端

「足夠就是最好。」這一諺語完整概括北歐國家對等任何極端行為的厭棄，諸如嚴格的低熱量飲食或長期加班都是不要得的極端行為。現代人下班不下線，無暇顧及均衡飲食與運動，都是反面例子。Marklund 以 2013 年英國醫學期刊，有關中年時長期受壓的女性步入老年較易患認知障礙症為例，指長期處於極端狀態造成壓力，需要付出沉重的代價。

拒絕盲從飲食潮流

地中海地區的健康飲食模式受到追捧，瑞典飲食如富含 omega-3 的魚類、多蔬果少快餐也有不少支持者。然而 Marklund 對於盲從潮流，同時間大幅「吸收」多地飲食習慣的行徑不以為然，他說：「最重要的是你能發展出一套你能持之以恆的健康餐單。」

適量日光浴

每天 15 至 20 分鐘，適量的日光浴可刺激身體生產維他命 D。過去瑞典的卡羅琳學院曾花 20 年時間統計 2.9 萬名女性接觸陽光的時間與健康影響，發現極力避免曬太陽的女性容易患糖尿病，當然長時間暴曬導致曬傷，因此「足夠就是最好」。

量腰圍

量腰圍，然後減掉多餘的腹部脂肪。它們在腹中主要器官中，若脂肪過盛，分泌脂肪酸入血，便會損害心臟、動脈、肝臟及胰腺，嚴重者會增加二型糖尿病及高血壓危機。以下是 Marklund 的私家量腰圍方法：身體平躺，雙膝向上屈曲，以一尺橫放於肚臍上方，另一尺豎立於身側，量度從地板到肚臍上方間尺的高度。平均而言，男性健康標準為 22 厘米，女性為 20 厘米。

睡 6 至 7 小時

一瑞典研究調查 7 萬名女性的睡眠習慣，發現睡眠時間太長或太短的人都有更大的早逝危機，而全日久坐不動更會進一步增加這種風險。據指，20 至 40 歲人士的最佳睡眠時長為 7 小時，60 歲或以上則下跌至大約 6 小時。

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