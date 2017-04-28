為何五角大樓是五邊形？

2001 年 9 月 11 日，美國航空 77 號班機撞向美國國防部所在地：五角大廈。包括恐怖分子、飛機乘客及國防部職員在內合共 189 人因而死亡，當時的災難景況，至今依然烙印在人們心中，然而，五角大廈沒有像世貿中心一樣遭摧毀，經過復修，目前五角大廈內仍有 23,000 人在內工作。不過，在那兩萬多員工中，有多少人清楚五角大廈為何是五邊形？

地理因素？

美國國防部沿用至今的五角大廈於 1943 年落成，見此年份，就知道必與二次大戰有關。的確，隨著希特拉的興起震驚歐洲，美國亦在 1941 年開始備戰，籌組戰爭部。根據「華盛頓郵報」記者 Steve Vogel 著作 The Pentagon, A History 記載，最初的戰爭部擁有 24,000 名員工，分散於華盛頓哥倫比亞特區（Washington, D.C.）17 幢大廈，辦公極不方便。因此，國會便開始積極物色新地，應付工作需要。

匆忙之下，美國軍方首塊買得的土地位於維珍尼亞州阿靈頓國家公墓附近，但是，該塊地地形奇特，正好是五邊形，所以建築設計師就想出「五角大廈」的概念，物盡其用，五邊建造辦公室，中間則留下庭園空地休憩。

可是，由於保育人士反對於該址興建大廈，認為會阻擋公墓看到的華盛頓風光，時任總統羅斯福就拍板決定：新戰爭部應位於公墓附近的貧民窟區。總統選擇此新址，部分可歸因於行政方便。在國家面前，貧民豈有反抗力量？他們很快就被政府驅逐，讓路給五角大廈的建造。雖然新址並無之前的地理限制，但建築師沒有放棄原有的五邊形大廈計劃——這是因為「效率」二字。

效率至高？

以效率角度出發，「五角大廈」實有不少優點。歷史學家 Erin R. Mahan 稱，比起傳統的正方形或長方形設計，五邊形建築「讓使用者更容易由大廈一方走到另一方」。而且，採用五邊形建設不僅可保持 4 層高設計，以避免阻擋波托馬克河的景色，更可減少鋼材使用——留下鋼鐵給武器船隻製作——可謂一次滿足多個願望。

雖然當年有聲音指五邊形的設計醜怪，影響城市景觀，或容易成炸擊對象，但總統羅斯福還是喜愛五邊形的獨特，實行原訂計劃。終於，「五角大廈」於 1943 年 1 月建成。

然而，畢竟「五角大廈」是 1940 年代的設計，落成時只有 10 多部升降機，建築不符合當代的消防安全條例指引，電力系統時而中斷，故此，多年來大廈多經翻新，到 2011 年才完結長達 17 年的龐大維修工程。現時，「五角大廈」已有 70 部現代升降機，更有 Starbucks 和 KFC 等飲食店。

陰謀謬論？

儘管「五角大廈」的五邊形設計並無甚麼不可告人的秘密在內，只與地理的陰差陽錯以及辦公效率有關，但關於大廈的陰謀論難以止息。其中最著名的，可謂冷戰期間的一則謠言：蘇聯日常以衛星監控大廈內一舉一動，懷疑中庭花園有地下密室，所以蘇聯的核彈一直瞄準大廈中庭。可是，Mahan 認為這根本荒謬，中庭不過是國防部員工享受咖啡，食午餐的休憩地而已。