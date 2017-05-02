鄭立：從慕容評看「賺到盡」的愚昧

為何要談慕容評？因為他代表了一個創業家引以為戒的故事，這位慕容評，和我們很多香港和台灣人一樣，是「經濟動物」，富有才能， 特別是商業上的才能，但換來的卻是人生的失敗，因為他犯了很多創業者和商人會犯的錯誤。

在魏晉南北朝的時代，前秦王苻堅派王猛帶 6 萬兵討伐前燕，慕容評帶號稱「傾國之兵」30 萬兵迎戰，知道自己的兵力比起王猛的兵力多，覺得一定會勝利，商業才能不錯的他，卻得一想二，在正面臨一場決戰時，他分散了士兵，去做一個能夠得到短期利益的決定，用一個台灣政客常用的說法：拼經濟。

深富商業意識的他，察覺到附近的山林泉水，就像香港的領展商場一樣，是附近民眾的民生必需品。他便派兵固守那些地方，「障固山泉，賣樵鬻水」，讓所有依賴這些民生必需品生存的人，要付高價使用這些資源，所有砍柴，取水的人，都要付錢。這很容易理解，也明顯是好的生意，他這真的是掌握一切機會去拼經濟了。

從某種狹窄商業角度來看，獨佔民生資源，然後高價賣出，大家不能不買，這種做法，的確能產生最高的利潤。事實上他的部隊也因此賺了大錢，「積錢絹如丘陵」 ，他拼經濟十分成功，真的賺了大錢，但卻導致整支軍隊的重心偏離了，只顧賺錢，喪失了戰爭的目標與鬥志。在作戰的時候，他才把財物分給了士兵。但也沒有辦法恢復戰鬥能力，結果以優勢兵力輸給了王猛，前燕也因此而滅亡。

慕容評這個案例很有趣，他成功「拼經濟」，也真的賺到錢，卻是全然的失敗。這對於所有迷戀賺錢，主張經濟第一，拼經濟的人來說，都是一記當頭棒喝。錢的確很有用，也能解決很多問題，但賺錢卻有代價的，而且背後的代價可能很重，慕容評為了賺錢，輸掉了一場戰爭，那麼他賺的錢也不能算是成功，而只是他失敗和愚昧的一部分。

創業者賺錢當然重要，我們也很需要錢，這個問題不容置疑。但是錢這種東西，永遠是「我們需要足夠的數量」卻不一定是「愈多愈好」，我們要給合理的代價去賺取需要的錢，可是一旦只把數字上的利潤最大化，就會犯上慕容評的錯誤：為了賺錢，犧牲了更重要的東西，最終所賺的錢也沒有了意義。所以，不要被某些人的想法迷惑，利潤最大化，「賺到盡」並不是甚麼理所當然的事情，更有可能是愚昧的短視，別為了拼短期的利潤，犧牲了長遠的發展。

作為商人的確要努力賺錢，但是我們永遠要記著，我們賺錢，只能建立在不破壞比賺錢更重要的事情上，不然就會本末倒置。個人來說，不宜為賺錢而犧牲健康；社會來說，不宜為賺錢，破壞社會的營業環境與產業根基；不能為了減省成本，像中國某些遊樂場一樣，犧牲一些重要的安全設施。不宜為了租金的收益，犧牲社會研發和創新的能力。

這些，都是商人要理解的事情，你犧牲了比錢更重要的東西後，是無法用錢買回來的。就像慕容評拿戰爭能力賺了錢，之後卻用錢買回戰爭能力，已是不可能的事情，作為一個商人，的確甚麼東西都可以賣，但不等於你一定能夠買回。

當然，我很相信，很多這樣的人，對歷史的理解最多就是聽過關二哥，沒聽過甚麼慕容評就是了。