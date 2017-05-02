利雲：哥帥摩佬又打和 Super！

5月2日
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圖片來源：路透社
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英超得返最後幾周，強強對決嘅大賽買少見少，今個周中曼城再鬥曼聯，結果互交白卷，和氣收場。與其話呢場比賽係曼市打吡，倒不如話係哥迪奧拿決戰摩連奴仲好啲！今場兩隊嘅踢法戰術，都係兩隊教頭嘅典型部署，結果兩個歡喜冤家繼續鬥得難分難解。和波，對兩隊可能係最好結果。

圖片來源：路透社
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擅長穩守嘅摩連奴，作客去到同市宿敵地頭，自然唔敢輕舉妄動，牌面上，排陣係一向嘅 433 陣式，只係踢落其實更加近似 4141，將卡域克縮後塞死禁區頂，費蘭尼同靴里拉協防，馬迪爾同米希達恩幫手填位，前線只留低拉舒福特一個，後防截到波，就大腳餵上前場，睇吓拉舒福特能唔能夠利用速度作個人突破。穩守為先，放棄控球，係摩連奴嘅招牌貨，所以即使曼城貫徹哥迪奧拿嘅控球在腳踢法，全場控球率達到差不多七三之比，成場控制比賽，射門次數高達 19 次，大多數都只係禁區外施射，真正入到禁區、到肉嘅攻勢，五隻手指數得曬。曼城攻唔入，部分源於前場配合差，施華足總盃受傷，中場少咗一個指揮官，控制節奏同造波始終差咁一截，迪布尼始終適合入楔、埋門多過前場發板，而且阿古路好似擔心俾耶穌仔搶去正選位，今場急於證明自己，有波就射，同街場無異，完全無諗過同隊友配合，全場起腳 9 次，得上半場中柱果球比較有威脅，其他都只屬勉強起腳。各自為政，曼城進攻效率點可以唔差丫？

基本上，曼城今季成績已定，四大皆空，但爭四應該坐定粒六，問題係需要為下季早作準備。前線人手、質素毋庸置疑，耶穌仔加盟，加上辛尼、史達寧，前線三叉戟夠曬睇頭，但要諗下點安置阿古路，或者嘗試雙箭頭陣式，安撫呢位重心人物。中場需要搵人頂替經常受傷嘅施華，同埋逐漸為防中位置換血，畢竟根度簡出名玻璃人，費蘭甸奴同費蘭度都開始走下坡，簽一個具質素防中勢在必行。後防係球隊最大問題，老化嚴重，怕且哥帥都知，季後應該會著手買人，改善後防穩定性，球迷們放長雙眼睇佢入咩貨啦！

至於曼聯方面，到而家仲係雙線發展，聯賽爭前四最大障礙係熱刺同阿仙奴，歐霸對西甲嘅切爾達，都唔易食。而且前線重心伊巴收咧，球隊穩定性有所下降。只不過咁，經過摩連奴今季慢慢調整，球隊已漸入佳境，睇返最近兩三場無伊巴嘅比賽，對車路士對曼城，都刻意縮後，前線再用幾隻快馬打防反。可以睇得出，無咗高大嘅伊巴幫手破密集，防反就係曼聯最後十場嘅主要套路。防反未必咬得入死守嘅弱隊，但或者可以喺主攻嘅強隊身上偷雞，透過歐霸奪取下季歐聯資格不是夢。曼聯球迷今個球季應該都收貨啦！

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※

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