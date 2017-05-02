日前現年 59 歲中醫師與 26 歲女兒的亂倫案，兩名被告均認罪，等候判刑，男被告代表律師求情時形容，兩人之間存在着「扭曲的愛」。可是，所謂「扭曲」也只是建基於與社會承認的「正常」有別，那麼社會抗拒亂倫的禁忌是何而來？

社會生物學者 Bischof、Bixler、Demarest 等等，提出在普世文化中，人類行為天擇的最佳例子，莫過於是亂倫禁忌，原因是近親繁殖的問題，即近親繁殖助長缺憾基因配對。此外，近親繁殖也會造成基因趨向單純，限制群體適應環境轉變的能力。

不過，沒有遺傳學知識的族群，如何認知近親亂倫性交會導致出生缺陷或畸形呢？ 美國紐約州立大學奧斯維戈校區人類學系教授 DeWight Middleton 在其著作解釋，族群經過數代的觀察和記憶，或因而發覺在近親關係中特別容易出現生育問題，並且認為是天譴或巫術招致。

大多社會和文明均有亂倫禁忌，避免亂倫的機制最常見的解釋有「韋斯特馬克效應」（Westermarck effect），芬蘭人類學家韋斯特馬克在 1920 年代提出，在童年共同親密成長的人，彼此間往往不會產生性吸引，甚至會對對方擁有性想法感到厭惡。80 年代，Joseph Shepherd 在以色列吉布茨（kibbutzim）社區的研究發現，在近 3,000 對夫婦中，只有 14 對是在小時候於同一群體裡長大，而在 14 對夫婦中，沒有人是在出生後首 6 年一起被撫養長大。研究顯示，首 6 年的成長經驗起關鍵作用。

以色列吉布茨社區的研究結果並不是所有學者都照單全收，Eran Shor 與 Dalit Simchai 在該社區進行深度訪問中，報告指當地成人實際上並沒有對成長同輩產生「性抗拒」，吉布茨社的案例仍在論戰之中。然而，在其他文化群體中，仍有大量研究結論是支持韋斯特馬克效應。

再深入探究韋斯特馬克效應，2013 年牛津「行為生態學期刊」一項研究發現，女性對於相似自己兄弟的長相的性吸引力評分，比男性對於相似自己姐妹的長相評分要低。研究顯示，在童年成長性排斥的效果中，女性產生的排斥效應更大。

當大家在說亂倫禁忌普遍，難免會有例外存在，例如古埃及、夏威夷與印加秘魯的皇室則沒有亂倫禁忌。在公元首三個世紀，同父母的子女結婚在平民中也相當流行。這些例子讓社會生物學家感到困惑，有些學者解釋那是出於政治需要，並多限於皇室，有些則直接將之視作例外。

從同性戀、師生戀到亂倫，古今社會有着形形色色的道德禁忌。道德是社會的無形契約，為社會繁衍與秩序而存在，有些道德禁忌會明文寫在法律上，就如早前律政司按香港法例中的「亂倫罪」起訴聲稱自願性交的父女。在了解社會為何抗拒亂倫後，還未能斷言亂倫應否遭法律禁止，各國於此的法律不盡相同，有些國家禁止，有些則不然。

是破壞家庭倫理，所以禁止血緣近親性交嗎？那麼同性戀呢？是近親生子會對下一代造成健康問題嗎？那麼先天身體殘障者，是否該被禁性交和生育呢？現時香港法例亦沒有涵蓋父親和成年兒子進行性行為，又或母親與成年女兒進行性行為，這些行為又可否為社會接受？法律是成文的禁忌，卻從不是不變真理。