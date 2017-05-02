紅眼：一個人吃飯的修行

雖然只是極其簡單普通的食材，不過，此劇之所以吸引，並不是因為它看起來很好吃，而是松重豐的臉總是看起來很餓。儘管不是星級餐廳的美饌，賣相平平凡凡，但在主角眼中，卻是甘之如飴。極其尋常的一塊肉，一碗飯，他總是創意十足地吃出異常的滋味，熱飯伴著一片嫩肉，已叫他內心天人交戰五味雜陳。在追求食物的色香味之外，他執於用心去吃。早前看謝霆鋒整色整水，磨刀霍霍地弄了一客威靈頓牛肉，其實不覺得特別好吃，但松重豐吃個清湯素麵，都形容到麵上的蔥花有如小早川秀秋，三扒兩撥吃得比關原之戰更加緊湊，隔著屏幕，我都餓得即刻去煮個泡麵。

箇中差別是，謝霆鋒下廚，一舉一動都是要給別人看的，而作為深夜劇的「孤獨的美食家」，劇中幾乎都沒有配角，連餐廳老闆和店員都是由劇組取景的餐廳真人演出。呈現給觀眾的，是松重豐的獨角戲，綿密而激情的內心戲。我們或都太習慣謝霆鋒那一套演員戲碼，對於吃飯這件如此生物本能的活動，都披著面具。在外面跟你的同事或客人吃飯，那不叫吃飯，是應酬。跟伴侶吃飯，你重視對方多過食物，對方臉上一黑，你就吃而無味，因為那是約會。至於回到家中跟家人吃飯，有時甚至是任務。就算真的一個人去 Café 喝上一杯 Americano，都不忘拍照打卡，自動波寫上＃午後時光＃雨天寂寞一個人的浪漫。好聽的說法是，吃甚麼不重要，重要的是跟誰一起吃，吃的是心情，然而，齊澤克形容慾望並非來自自身，而是來自他者，貼切地描述了你不是享受這一頓飯，你只是想成為別人眼中享受這一頓飯的親密的人。在飯桌之上，你的心情，與你本人早就斷裂，對別人愈親密，其實就疏遠了自己。

井之頭五郎可憐在總是沒有吃飯的對手，沒有「飯腳」，但像他這樣死盯著筷子上那片牛肉的油脂，都可以產生無限激情，怪叔叔的行徑背後是一顆可愛而且強壯的心靈。能夠真摯地面對眼前的食物，就是誠實地面對，審視當下的自己。最簡單的食物，對照著赤條條的飢餓，只有在這個狀態我們才會感受到「我」的存在。

害怕孤獨，就是逃避自己。在兵荒馬亂營營役役的日子裡，一個人吃飯既是修行，也是享受。

就是那種確切的辛勞過後，讓自己放空一餐飯的時間。井之頭五郎用這種心情吃飯，誠然，我也是用這種心情一個人默默的看了六輯「孤獨的美食家」。（胖了好多！）