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科技可令人上癮，但也可助人戒癮。美國一些企業家創辦的 startup，專注預防成癮及戒除心癮，而當中不少人自己亦曾沉溺毒海酒精。這些過來人希望透過演算法及手機應用程式，能夠支援上癮人士，協助他們重拾健康。

Sam Frons 既是企業家，也是上癮者，從 13 歲患上飲食失調起，心癮觸及酒精、大麻、可卡因及互相依存等。她說大體上的成癮，就是明知影響是壞，仍舊作壞決定的傾向，而在她眼中，這似是學習障礙，多於一種疾病。「幫助人們理解成癮是種譜系障礙（spectrum disorder），沒有是非黑白之分，是為上癮洗脫污名的切實有效策略。」她的新創公司 Addicaid 就推出免費 app，協助約 20 種類型的上癮者，從酒精、海洛英、鴉片到賭博、依戀和色情。

程式能基於用家資料，制訂治療計劃及目標，譬如綜合認知行為治療和動機晤談法（Motivational Interviewing），也可將用家與情況類近的會員以及專業人士進行配對，帶來支援。該 app 還提供戒癮進度圖表、日記提示和鄰近復康聚會定位服務。Frons 表示已有過萬名用家，現時正籌集資金，計劃年內推出高級收費版，按用家對待成癮的態度，而非上癮的事物，安排他們加入支援小組，「這能告訴他們：並非只有你才無法自拔，這是可以治療及改變。」

Addicaid 為有志戒癮者提供網上平台，既可結識同道中人，也能找到專業支援。
Addicaid 為有志戒癮者提供網上平台，既可結識同道中人，也能找到專業支援。

另一間 startup 公司 Workit Health 則研發一種演算法，了解個人的精神健康狀態，以及是否應該阻撓，而無獨有偶，兩名創辦人 Robin McIntosh 和 Lisa McLaughlin 也同是過來人。二人在戒酒支援組織 Alcoholics Anonymous 相識，直至 6 年前 McIntosh 一名好友吸食配方鴉片劑過量致死，令他們萌生創立 Workit 之意。他表示：「我們已看夠朋友們離世。科技能讓人類待上癮者更好。」 WorkIt 現正進行兩項科學研究，試圖了解其服務如何對濫者產生影響。

Beth Israel Deaconess 醫療中心數碼精神病學計劃合辦人之一 John Torous 形容，這些在戒癮領域上的創新是「重要的探索工作」。他坦言：「成癮是很棘手的領域。我不認為我們擁有數碼仙丹，至少現在沒有。我不能說何時會有，但相信我們將會在成癮及精神健康方面，看見一些來自科技運用的重要突破。」

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