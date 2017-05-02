命中率最高的投籃姿勢

對此 Venkadesan 很有同感：「我們懷疑是社會和文化因素埋沒這種投球。其實哪管它姿勢像老奶奶，重點是它可保你的投球順利穿過籃圈。Rick Barry 的記錄就證明此投球的好處。」

Venkadesan 的研究論文日前在科學期刊 Royal Society Open Science 刊出，根據不同投球姿勢的速度和準確度，找出其命中機會率。研究發現，對投球和速度及角度的掌控能力較佳的純熟投手而言，「蹲馬桶式罰球」會有較好的命中率，相反技術生疏的業餘投手還是使用肩上投籃較保險。

低手投球最明顯的優點是，它在球速與準確度之間取得完美平衡。Venkadesan 指，即使是控球力最好的球手，高速投球某程度上都會犧牲命中準確度。當籃球脫手，以幾乎為直線的路徑高速接近籃圈，投球時造成的角度誤差就舉足輕重。反之，若投球以低速高弧度的路徑飛行，輕微的角度誤差並不影響命中率。

另外，籃球臨近球圈前的移動路徑也非常重要。當球從正上方接近球圈，即低手投球的情況， 從籃球到達制高點的角度看，目標的橫切面（籃圈）較大，命中率自然高。肩上投球的情況下，球「可見」的籃圈橫切面面積較小，就很容易撞框彈出。

儘管因「蹲馬桶式罰球」不算正規投球姿態而受非議，Rick Barry 早前接受電台訪問時仍堅持：「從物理角度出發，這種罰球方式好多了，出錯機率較低，我要擔心的細節較小。」如今這項研究也足夠佐證「蹲馬桶式罰球」的好，只是賽場上的球手要施展這招低手投球，可能要克服不小的心理障礙。