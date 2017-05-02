5月2日
為何社會抗拒亂倫？
校園欺凌中最危險的一種人
維他命 D 預防百病？
讓科技戒掉你的癮
命中率最高的投籃姿勢
Kickstarter 轉型：公眾福利企業可行嗎？
埋葬
鄭立：從慕容評看「賺到盡」的愚昧
紅眼：一個人吃飯的修行
利雲：哥帥摩佬又打和 Super！

校園欺凌中最危險的一種人

A+A-
Netflix「13 Reasons Why」劇照。
美劇「13 Reasons Why」劇照

說到校園欺凌，我們輕易墮入三分法的前設，以為青少年不外乎欺凌者、被欺凌者和事不關己者三種人。事實上還有一種：既欺凌過人也曾被欺凌的矛盾角色。澳洲最新研究發現，這些身兼受害及施害角色的青少年，更容易出現心理健康問題，引致自殘行為或自殺念頭，換言之，是校園欺凌中最危險的一種人。

研究中，墨爾本大學幾名公共衛生學者訪問 3,500 名 14 至 15 名參加澳洲兒童縱向研究的青少年。訪問結果反映，約三分一人曾涉及欺凌，包括欺凌別人、被欺凌，或兩者皆有。總括而言，這些人更容易出現自殘傾向。值得注意的，除了欺凌者也有較高的自殘傾向外，那些備受欺凌又在過去 1 個月內欺凌他人的青少年，做出自殘行為或萌生自殺念頭的機率，竟是當中最高，均達 20%。這種情況在女生中比率尤高，每 3 個受欺凌同時欺凌他人的女生，就有 1 個自殘。

這種人大部分是由欺凌受害者身份演化成施害者。他們在校園又或在家庭中遭兄姊或其他長輩欺凌壓迫、暴力相待，長期活在「被欺凌」 的恥辱感與陰霾中，羞於求助，甚至無法坦承自己淪為受害者的事實，結果長久積壓的痛苦和憤怒反彈成欺凌他人的推動力，部分受欺凌者甚至視欺凌他人為脫離受害者身份的唯一途徑。由於經歷過欺凌及被欺凌，他們既有欺凌者的衝動、過度反應和侵略性行為，又有被欺凌者不擅溝通、被動、畏縮、沒有親密朋友的特質，他們擁有最多的風險因素。比起單純的欺凌者或被欺凌者，他們的情緒及心理問題更嚴重。根據芬蘭一研究結果，兼為欺凌者與受害者的青少年，發展成情緒障礙如焦慮症、抑鬱症、濫藥、反社會人格障礙的風險要高得多。

有別於單純欺凌者，由於他們屬長期被邊緣化的一群，相對掌握話語權的領頭級同學，缺乏讓眾人集體欺凌某一個人的號召力，其欺凌行為的殺傷力也相對較低。最危險的是他們的厭世態度。

根據多項研究分析，欺凌兼受凌者較單純欺凌者或被欺凌者容易變得憤世嫉俗。一項以希臘小學學生為對象的研究指，欺凌兼受凌者變得功利主義，他們不擇手段，對人性失去信心。另一研究欺凌現象與學術表現關係的調查發現，欺凌兼受凌者不單成績較差，對學校失去歸屬感，而且更可能出現作弊行為。

欺凌兼受凌者這一種人不在少數，涉及欺凌的青少年中，有超過 30% 人會演變成欺凌兼受凌者。局外人如師長和家長要調停欺凌問題，首先要理解其複雜性質。除了欺凌者明顯外露的侵略性行為，隱藏其中的情緒問題如焦慮和抑鬱也需要小心處理。

They think these are gonna save someone's life? "Suicide is not an option"? Clearly it is an option.......Why don't they put up a poster that says "Don't be a dick?"　美劇「13 Reasons Why」劇照。
They think these are gonna save someone’s life? Why don’t they put up a poster that says “Don’t be a dick”? 口號式教育幫到幾多？　美劇「13 Reasons Why」劇照。

相關新聞

動畫「聲之形」劇照

方俊傑：「聲之形」——請向被你幫忙的人感恩

日本動畫「聲之形」以校園欺凌為題材。

在日本，校園欺凌特別痛

shutterstock_148300235

人在甚麼環境下容易受騙？

真的有所謂「民族性（格）」？

小農 DNA？民族性格這回事

在 Facebook 上直播殺人的 Steve Stephens。 圖片來源：路透社

除了蠢，為何人們愛直播犯罪行為？

Stock photo 的強顏歡笑：追求快樂就會得到快樂嗎？

快樂的演化功能

「蒙羅麗莎的微笑」。

無關快樂的 7 種笑

key

搵嘢搵不到，到底點算好？

本月熱門

Anschluss sudetendeutscher Gebiete

把 卐 字傳入德國的男人

shutterstock_214066240

懶，但又瘦又好體能的動物

圖片來源：路透社

陶傑：杜林普的傲慢

圖片來源：路透社

說的是日本製，靠的卻是外勞


昨日要聞
  1. Lagom：不多不少的瑞典哲學
  2. 為何五角大樓是五邊形？
  3. 如何判斷一種語言難易？
  4. 糖稅真的可減腰圍？
  5. 陶傑：中國遊客神秘侵襲事件的因由
  6. 牛角尖中的 AA 制與三割九分
  7. 樂意工作
  8. 唐明：租界那些神奇的事
  9. 江皓昕：「拆彈專家」——紅隧大爆炸，西隧最開心
  10. 方俊傑：「聲之形」——請向被你幫忙的人感恩
星級話題
希拉莉|board game|商業|眼疾|舞台劇|動物|睡眠|心理學|愛情|文翠珊|健康飲食|自由|公投|英超|記憶|小說|意大利|桌遊|AI|衣著|生態|閱讀|里約奧運|失業|挪威|英語|機械人|特朗普|房屋|奧巴馬|單身|歷史|家長|毛澤東|香港|奧運|醫療|共和黨|北韓|疾病|足球|全球化|污染|金融|食物|基因|ISIS|消費|敍利亞|傳媒|NASA|電影|學生|歐盟|親子|城市|情緒|社交媒體|城市規劃|結婚|插畫|瑞典|創業|難民|民主|企業家|攝影|戰爭|日劇|生物學|環保|音樂|google|氣候變化|教育|貧富懸殊|科技|第二次世界大戰|企業管理|美國大選|總統|美國總統|澳洲|投資|Facebook|兩性|廣告|希特拉|大數據|全球暖化|出版|大選|林鄭月娥|建築|梁振英|伊斯蘭|時裝|生活|恐襲|語言|企業|Netflix|納粹|逃稅|樓市|研究|移民|Brexit|美劇|恐怖主義|遊戲|杜林普|宗教|潮流|非洲|設計|人工智能|社交||脫歐|倫敦|智能手機|子女|網絡|大腦|哲學|工作|性愛|特首|App|恐怖分子|飲食|台灣|文學|運動|學習|旅遊|品牌|曾俊華|女性|年輕人|丹麥|太空|時尚|特首選舉|中東|反恐|經濟|西班牙|藝術