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維他命 D 預防百病？

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大量研究指出，曬太陽吸收維他命 D 有助預防多種疾病。　圖片來源：Toyota

維他命 D 是少數人體能夠自行合成的營養素，可經皮膚吸收陽光紫外線而產生，或從部分食物攝取。眾所周知，維他命 D 為身體平衡鈣磷量，吸收充足有助骨骼、牙齒及肌肉發育健康，但自近年醫學界發現不同器官均有接收維他命 D，至今已有不少研究指出維他命 D 的多重益處，包括保腎、防糖尿病、調節免疫、預防癌症及保護心臟血管等。陽光宅男不止會吸引目光，還能夠保持健康。

雖然人體能夠自行合成維他命 D，但全球各地不分人種、年齡、性別，約有 10 億人出現維他命 D 匱乏跡象，尤其在中東及非洲地區，衣衫嚴密及膚色黑黝均有礙合成維他命 D；即使在發達國家如澳洲，因體內維他命 D 過低而致的佝僂病（Rickets）近年再現，反映問題極度普遍。更甚，缺乏維他命 D 不單危害骨骼健康，還與不少疾病有關，公共衛生專家、世衛顧問 Melvin Sanicas 就引述多項研究，指出維他命 D 的益處：

心臟血管疾病：不少研究顯示，缺乏維他命 D 者，患上中風突發心臟衰竭心臟血管疾病的風險往往較高，同時心臟病發的機會為正常人的兩倍，而每日進食維他命 D 補充劑亦被證實有助改善慢性心臟衰竭。

癌症：大量研究顯示，維他命 D 匱乏或會提高致癌風險，特別是大腸直腸癌（colorectal cancer）。雖然現階段未能證明補充維他命 D 有助降低患癌風險，但指數或可作為預測癌症病人的生還機會率。

有實驗指，缺鈣女性服用鈣片及維他命 D 補充劑，有助促進減肥效果。

一型糖尿病：芬蘭一項歷時 30 年的研究指出，比起無額外補充維他命 D 的兒童，自嬰兒期即服食維他命 D 補充劑的兒童患上一型糖尿病的風險減近九成，維他命 D 對一型糖尿病的預防功能亦得到不少歐洲實驗證實。

多發性硬化：有研究指，多發性硬化（multiple sclerosis）患者服用維他命 D 補充劑後，病情退化情況明顯減少；另一研究則表示，比起血液中維他命 D 含量最高的實驗對象，最低含量組別罹患多發性硬化的機會高出 62%。

癡肥：一項實驗發現，癡肥人士服用維他命 D 補充劑有助減重及促進營養飲食的療效；另一研究則顯示，假如缺鈣女性意欲減肥，服用鈣片及維他命 D 補充劑將能減走更多磅數。

傳染病：免疫系統的 T 細胞須靠維他命 D 啟動，以辨認及攻擊體外的病毒源。有理論將流感往往於冬天爆發歸因於陽光不足，容易誘發免疫系統衰弱；維他命 D 補充劑近來亦被證實有助預防急性上呼吸道感染，用於輔助治療結核病則有加快復原的功效。

那麼，一般人每日攝取多少維他命 D 才足夠？專家建議 400IU（10 微克）至 600IU（15 微克），由於飲食如三文魚、沙甸魚、牛奶的維他命 D 含量不高，最好從曬太陽吸收，每日曬 10 至 15 分鐘便已足夠

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