陶傑：陳美齡局長新課題

林鄭月娥傳有意委任陳美齡為教育局局長，受到香港泛民反對，聲稱陳美齡反佔中立場親中，但曾俊華也一樣主張立法廿三條，接受八三一框架，心向祖國，泛民和香港年輕人卻支持曾俊華。

陳美齡如果能出任香港教育局局長，一定利多於弊。陳女士在日本的文化薰陶浸淫大半生，不論如何「親中」，至少教育和倫理文化意識，一定是日本人。

中國人一百年來還在極力模仿西方文化，但日本明治之後早已成功。80 年代中國一個工業代表團應邀訪日，參觀工廠。走進廠區，中國人發現一張告示牌，寫著「油斷一秒，怪我一生」，在標語之下，工人聚精會神認真工作。

參觀結束後，中國代表團長對日方表示衷心感謝，說：「日本人認真負責的態度，令人欽佩。原來機器中的油間斷了一秒，你們也要反省一生。我們回國一定要學習。」

日方主人對中國代表團的話覺得莫名其妙，了解之後訝然失笑。因為日語中「油斷一秒，怪我一生」雖然是八個漢字，但意思完全不同。日文「油斷」意指疏忽，「怪我」意指受傷。這個標語警告工人「一時疏忽會導致工業意外，有可能殘疾一生。」

這塊標語是為了令工人注意安全生產，謹防意外，是對工人人命安全的提醒，而不是要他們像深圳東莞廉價工廠裝嵌手機一樣，如奴隸一秒都不能間斷而工作。

陳美齡如有幸做了局長，可以在初中設立「中日漢字文化比較」，由兩國漢字的結構和含義的分歧，令學生對日本產生興趣。

香港下一代最終的希望，是做生意經濟市場面向中國大陸，但文化和品格修養須傾向日本。中國大陸提供利潤和生計，而日本文化提高品味和品格。陳美齡做教育局長，可以由小孩的禮貌和紀律做起，將會是中國人洋務運動以來重大的革命。