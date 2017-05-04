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廢奴並非美國內戰主因

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杜林普問：為何美國會發生內戰？答案在他背後。　圖片來源：路透社
杜林普問：為何美國會發生內戰？答案在他背後。　圖片來源：路透社

美國總統杜林普說：「無人問過這個問題……為甚麼美國會發生內戰？」教科書標準答案是：林肯銳意解放黑奴，導致南方州份不滿，引發邦聯獨立運動。但事實是否如此簡單？

150 年前，1865 年 12 月 18 日，美國通過憲法，正式廢奴。時任總統林肯被後世譽為「偉大解放者」（The Great Emancipator）。然而，林肯廢奴並非純然忠奸博奕，早有論者揭示解放黑奴的經過甚為迂迴反覆，甚至認為林肯一度背叛選民，意欲保留奴隸制。事實是，對林肯而言，奴隸制的去留從來不是首要議題，林肯重視的是國家統一和……貿易關稅？

林肯以主張廢奴起家，入主白宮後，南方七個蓄奴州份宣布退出聯邦，林肯態度隨即軟化，冀望保住國家統一。至南北戰爭爆發，林肯仍於公開信中表示：「如果不釋放任何黑奴就挽救到美國，我會去做；如果解放黑奴能挽救國家，我會去做；如果解放部分黑奴、保留部分黑奴能挽救國家，我也會去做。」（If I could save the Union without freeing any slave, I would do it, and if I could save it by freeing all the slaves, I would do it, and if I could save it by freeing some and leaving others alone, I would also do that.）對林肯而言，統一美國才是首務。

相比廢奴，林肯更在意美國能否統一。　圖片來源：Living Lincoln
相比廢奴，林肯更在意美國能否統一。　圖片來源：Living Lincoln

據經濟學家張夏準在「富國的糖衣」（Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism）一書分析，奴隸制並非導致南北州份分裂的主因。廢奴言論於北方某州份有巨大影響力，但不構成主流意見，而反對蓄奴者大多也是種族主義者，反對賦予黑人公民權，並且主張廢奴應循序漸進。而 1862 年林肯宣布解放黑奴，只為佔據道德高地，杜絕英法參戰的藉口，乃一時戰爭策略。張夏準認為，內戰肇因於南北州份對貿易政策的意見分歧，或至少與奴隸制同等重要。

美國脫離英國殖民之前，一直為後者輸出農產及原料，保持莊園農業經濟。19 世紀初，英美戰爭爆發後，美國平均關稅陸續提高，至 1820 年高達 40%。高關稅之下，製成品入口受限，部分北方州份得以轉型發展製造業；而南方州份則維持農業經濟，並試圖降低關稅，以有利農產出口。1832 年，南卡羅萊納州聲稱擁護自由貿易，拒絕施行聯邦關稅法，因而引發一場政治危機。其後林肯作為貿易保護主義者挾共和黨工業化主張上台，1861 年南北戰爭只是遲來的「算賬」。

另外，據歷史學家 William H. McNeill 及 Robert McNeill 在「文明之網」（The Human Web: A Bird’s-Eye View of World History）一書分析，製造業屬於大型資本企業，勞動力需求殷切，廢奴能釋放大量勞工；而南方莊園經濟依賴奴隸農耕，因此力主保留奴隸制。在 19 世紀的美國，廢奴固然有道德考慮，但更加是經濟問題。

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