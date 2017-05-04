Chester Ho：直播—— 一個圍觀的時代

中國人喜歡圍觀。

說起這種圍觀的癖好，很容易聯想到魯迅散文裡的深刻描寫；時至今日，這種深植基因的行為依然普遍，以至中國網絡有所謂「暫不吐槽，表示圍觀」的文化；在香港，我們稱作「花生」。

圍觀源於我們對生活、對他人的好奇。這種獵奇心態與喜歡表演「刷存在感」的人一拍即合，形成了網絡直播潮流。達哥能夠走入電視廣告，從傷風藥、扮神鵰去旅行到推銷提神雞精，亦是歸功於他多年來默默耕耘地經營自己的直播頻道。要由直播主持變成網絡紅人或者所謂的 KOL，並不容易，既要有個人魅力吸引好奇的觀眾，也要懂得取悅他們，讓人繼續圍觀。

年半前，「直播 + 打賞」應用程式「17」就在香港掀起過一陣小旋風，這種圍觀打賞的直播應用在中國也相當流行。中國大約有 150 家直播平台，有 3 億多人會觀看直播節目，是一門超過 300 億人民幣的生意。信不信由你，據說 Papi 醬拍廣告的叫價便達 2,000 萬。這樣巨大的商機自然吸引網絡紅人在直播界搶佔地盤，更亦有很多一心成為 KOL 的新手希望分一杯羹，至少成名 15 分鐘。我有一位中國同事早前辭職，其理由就是專注做好自己的直播業務。好奇一問，她的直播主題是吃飯，而她的觀眾就像到動物園看動物吃東西的遊客，開心的時候便按手機打賞。這種看似荒誕的行為去到最後當然有其商業目的，主持會在直播裡賣植入式廣告，從中獲取豐厚利潤；有的獲得廣告商、電影公司垂青，可以從直播走到大銀幕；也有的希望吸納粉絲關注，開拓網店生意。

利用新科技創業或賺錢是自然不過的事情，甚至標誌了新時代的來臨。就像前幾天媒體報道的台灣「軟軟」商機，一班小朋友利用 Youtube 經營自己的社群，開創大人想像不到的商機。不過，中國的直播文化在激發商機之餘，意外刺激了另一個行業的發展，就是整容行業。有人甘願豪花月薪 10 倍的價錢整容，希望變得好看一點，在直播界闖出一片天。在她們的邏輯裡：「現在是樣子決定一切的年代，受一些痛苦去換來 5 到 10 年的美麗，是很值得的。」

過去我們為悅己者容，今天他們為取悅他人而整容。整容本是個人選擇，沒有必然的對與錯，但如果為了吸引人圍觀而整容，將來會否為留著觀眾而做更誇張、甚至乎自殘的行為？KOL 的原意是 Key Opinion Leader，是某個領域的權威專家，他們分享知識讓粉絲認清主流媒體刻意誤導的資訊，例如投資 KOL 會揭穿電視財經演員的胡言亂語、時裝達人教人揀選適合自己的衣服。只靠外表而沒有具質素的節目，即使吸引到萬人圍觀也只會是短期現象，當有更漂亮的人跑出來，圍觀的人便會離去。

中國人喜歡圍觀，而這種圍觀只是源於無聊。能夠在圍觀文化掌握商機，成就一番事業固然是可喜可賀，但一將功成萬骨枯，熱潮過後留下來的失敗者如何面對自己付出的代價？這不會是容易的事情，而圍觀的人肯定不會施以援手。

在中國，尤其是在都市裡，倘使路上有暴病倒地，或翻車捽摔傷的人，路人圍觀或甚至高興的人盡有，有肯伸手來扶助一下的人卻是極少的。——「經驗」，1933 年