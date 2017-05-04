張鼎源：不要再問我多大，你喜歡便好了——無年份標示（NAS）的逆襲

蒸餾廠商紛紛推出無年份標示的高階威士忌，在著重陳年長短的威士忌，引起一番討論。因為這不只酒廠多了一個類別，而是一次小小的營銷及品味革命，從客觀的年歲，跳越至主觀的風味，尤如在追逐年輕青春的世代，一位女性大喊：最要命也最致命的，是你一次邂逅後，從心底愛上。

從前，是再坐一會又一會

高階威士忌向來標榜年份，因為市場普遍認為陳年時間愈長，酒釀品質愈好，所以賣得好價錢，所以也特別著重出口到海外，賺真銀。故在香港，一直以來多見威士忌的年歲達至少 12 年，其實在蘇格蘭，不少威士忌的年歲皆處於 3 – 12 年之間。陳年愈長，愈好愈貴，這種見解對了一半，放得時間愈長，的確一定愈貴。因為酒精會揮發（這一優美的稱呼：Angel Share），揮發了的一部分，你也付錢埋單。另外儲藏的物流成本，還有當現金變成酒液放在暗無天日的酒窖，也有利息成本（想像錢不是變成了酒液，而是放在銀行）。

在這個單一麥芽的盛世，陳釀賣少見少，升值理所當然。但陳存中的風味變化呈先上後下的弧線，至於這弧線的長短弧度，因酒而異，這取決於眾多因素：蒸餾新酒的質素、陳存環境、木桶質素及陳存預期等。尤其有趣的是陳存預期，當年單一麥芽未大紅大紫時，本來釀酒師只想在短期內出貨，但結果賣不出去，酒釀積存起來了……結果再坐一會又一會，最後在塵封角落，遭人遺忘。所以購買陳年酒釀的真金白銀，可能盡皆付於各種必然的商業成本，而非因為味道，當然一呷而起的歲月流金輕嘆，也可抵上千金。

老酒層次豐富，新酒果香有力，結合兩者不就好了？但在陳年長短成為重要定價參考時，絕不會用上大量的陳年老酒，接著調和兩滴 3 年年輕基酒進去，然後只能標上 3 年的陳存年份，倒自己米，因為不論是調和型威士忌還是單一麥芽威士忌，依法律規定，酒標陳述的酒齡必須是調和酒釀中最年輕基酒的酒齡，問題是這種做法，市場會認為些酒釀年紀輕不夠格，不會掏腰包了。

難就難在改變觀念

既然如此，不如不標酒齡還好！這樣既可以放寬了創作空間，同時也讓不同基酒的特點盡情發揮。因此，NAS 便變得有意思了。NAS 意謂 Non Age Statement，即無年份標示的意思，近年，威士忌名牌紛紛推出 NAS 的酒款，不論是單一還是調和型，不論高中低價位，也紛紛推出無年份酒款。當然會有批評說，這可避免了年份酒存下降量的影響……但先不要老古板地認為人家一定騙你，錢在自己手，沒人拿刀拿槍迫你買，凡事試過再說。

推動無年份標示威士忌，借用社會科學術語，是一次 Paradigm Shift，用正常人語言，就是換個角度，從著眼年份，轉成講求味道及風格。要轉變市場對一事的看法，難如登天，隨時歷盡艱辛，卻一事無成。所以執行此事的人，必須膽量識見俱備，一來現在生意大好，何苦冒險；二來以味道推廣，稍一失手，全軍盡墨。當然你可以說這樣可以再賺多點，但也是借助風勢，突破年份囚牢的嘗試。當中先驅一定是 Glenmorangie 的 Dr. Bill Lumsden ，親手創作的 Signet 及 Private Edition 也沒標示陳存年份，而 Signet 的定價還要比 18 年高！而且重點是廠商刻意要讓市場認知風格系列，而非年份，就算是在年份標示的常設系列酒標上，年份標示也相對低調，在宣傳上，也不太著重年份的長短，反而回到基本，先談酒釀的風格味道，及當中的背景故事。忘掉那陳年時間的偏見吧！我們是在享受酒釀，而非鑑證腐屍。

更大更密集的糖果屋：Glenmorangie 的 Bacalta

經歷 Private Edition 首六款的空前成功，特別是 Sonnalta PX，簡直是可一不可再的精妙作品，一直被視為 Dr. Bill Lumsden 接班人的 Brendan McCarron，肩負眾望，創作了去年推出的第七款 Milsean，及剛剛上市，以 Madeira 葡萄酒桶進行熟成的第八款珍藏系列 Bacalta。Bacalta 標榜精心挑選採用曾陳存 Malmsey 的酒桶陳存醇化， 品嘗過後，似乎這位接班人偏愛甜美口味，Bacalta 這名字來自蘇格蘭蓋爾語，是「烘焙」的意思，而這支威士忌的創作靈感正是源自「溫暖宜人、陽光普照的日子」，但說實話，Bacalta 似乎較 Milsean更像一間由牛奶糖、椰子糖等糖果並以蜜糖黏合的巨型糖果屋，相較舊裝的 Madeira Wood Finish，甜美得讓人意外。酒釀有趣，值得一試，如果配上蜜餞或煮梨的甜點，效果非常不俗。