桌上遊戲助 CIA 吸實戰經驗？

David Clopper 在美國中情局（CIA）任職 16 年，擁有雙重任務：既是高級收集分析師，亦為部門製作紙牌和桌上遊戲，參加者既有情報官，也有時局分析員。不過，遊戲無關娛樂，純為訓練而設。Dungeons and Dragons 和 Pokémon 等遊戲名作，都是他的「創作」靈感。

怪獸家長最怕的「寓娛樂於學習」，Clopper 卻認為非做不可：「遊戲是人類處境的一部分。何不利用這個優勢，把它融合於學習之中？」再者，他已對研討會、flipchart、簡報等傳統訓練深感乏味。於是在 2008 年，他向上司大膽提議：「我是遊戲迷。我愛玩遊戲、電玩、桌遊。我們可否將遊戲帶入學習？」自此，他開始參考多個知名桌遊，為 CIA 製作訓練計劃，並在同年創作出首個桌遊 Collection。

Collection 要求玩家分隊作賽，收集足夠的相關情報，解決關係全球的 3 個問題。每隊最多可有 7 名玩家，但每隊必須有 1 名「政治分析師」、「軍事分析師」和「經濟分析師」。Clopper 解釋：「這個桌遊真正道出合作的可貴。我們從遊戲中可見，玩家若花時間與人交談，通力合作，或思考下一步棋，並將其策略化，他們多會獲勝。有些團隊卻各自為政，或太遲才合力謀策，他們往往來不及解除危機。」他認為：「這既是對我們工作的一種模擬，但也是傳授合作重要性的教學。」

Clopper 亦創作名為 Collection Deck 的集換式卡片遊戲，玩法類近知名的「魔法風雲會」（Magic: The Gathering）。玩家們既要處理突發事項，還要解決情報問題。玩家互相攻擊所用的 reality check 卡代表突發事項，情報問題則以桌面的卡為代表。Clopper 舉例：「你試圖利用代表架空衛星的卡來拍照，但另一玩家打出『地面接收站失靈』卡後，你那張卡就無法使用。」他透過：「不少同僚玩過遊戲後，會來跟我說『我學到一些以往不知道的事』、『我相信我們可以在正跟進的情報問題上，運用這些知識』。縱然這只是遊戲，但對任務有確實影響。」

CIA 情報教育員 Volko Ruhnke 亦是名遊戲設計師，他認為透過桌遊，協助分析員綜合跨危機圖表的有用資料，理解複雜的世界實況，特別有效。他曾製作一個商用桌上遊戲，模擬阿富汗的叛亂衝突，玩家在解拆地區內的軍事、政治及經濟問題時，能對現代阿富汗問題有更生動的理解。「當人們進行遊戲，共同參與其中，實際進行操作，因此學得很快，也牢牢記住將從中得到的教訓。」Ruhnke 強調，桌遊亦提供一種局外人觀點，審視官員們對叛亂如何發展的偏見思維，接收較靈活的反應。「模擬遊戲的最大力量，就是玩家需要自行操作遊戲並熟習規則。」他相信，同類型遊戲亦適合在 CIA 內部派上用場。

愛動腦筋的人，很少會墨守成規。分析員期望在不遠的將來，訓練計劃中包括的，除了傳統大熱桌遊，更可加入虛擬現實遊戲。軍方多個支部已經採用 VR 訓練多年，讓現役軍人透過視覺和聲音模擬投入到真實經驗中。Rachel Grunspan 是 CIA 一個數碼創新組織的首席戰略官，他表示：「很快我們就會將 VR 導入遊戲。想要讓受訓者投入到情報問題中？VR 是個好幫手。」