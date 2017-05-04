方俊傑：「伊朗式遷居」—— 伊朗式道德矛盾

究竟是否因為杜林普，奧斯卡才將最佳外語片頒給「伊朗式遷居」（The Salesman）？沒有所謂了，無論影片質素好壞，大眾都不會抽離客觀地相信獎項不涉任何政治因素。尤其導演在 5 年前才憑「伊朗式分居」（A Separation）贏過一次，我們都約定俗成地認為最佳外語片像世界盃主辦權，輪流排隊，怎會頒完給伊朗，轉個頭又頒給伊朗？除非想擺明車馬跟反伊斯蘭的新總統對著幹囉。何況，「遷居」和「分居」還要來自同一位導演 Asghar Farhadi。

跟「伊朗式分居」甚至「伊朗式離婚」（The Past）的結構都有點相似，「伊朗式遷居」同樣希望透過一宗事件，描寫出伊朗的社會現況。至少，對於一位非在伊朗生活的外國人來說，一定有這種觀感。一對伊朗夫婦，丈夫是教師，文化人，溫文爾雅，跟太太同為舞台劇演員，正合演「推銷員之死」。由於舊居變危樓，夫婦二人遷往另一單位。單位上手租客是好多男友或男客人的女子，咁就出事，某一日，當妻子正洗澡，上手租客的其中一位男友居然摸上門，妻子更被搞到頭破血流。

如果，事件發生在今日的香港，女士連 AA 制被拒都會大打出手的強勢，可以想像，個老婆就算唔著衫唔著褲都要追個死佬九條街再摑幾巴洩憤啦！你就當事件發在 80 年代初的香港吧，社會風氣保守，女性性感少少都會被視為邪牌，遇到類似情況，反應就會有很大分別。「伊朗式遷居」中，丈夫想追究到底查明真相，妻子則心存恐懼，怕受到街坊朋友討論，怕自己赤身露體被陌生男人睇盡全相的不幸被愈來愈多人知道，情願大事化小，連警都唔報。然後，又輪到個丈夫覺得無面，明明是個斯文人，愈變愈暴躁，直頭去到執行私刑的階段。關鍵問題是，他的所作所為，究竟出於對妻子的愛？還是身為男人身在伊朗社會習慣了不容被冒犯？

電影沒有提供明確答案，但你自然會感受到。這畢竟是一個非常重視顏面的國家，就連加害者，到最後，最害怕的，也是犯下的惡行暴露人間，會給親人恥笑，會連累親人給恥笑。電影不是不好看，導演說故事的技術是一如前作般熟練，但情節的轉折處，固然不算特別精彩，帶出來對社會的控訴，也遠不及「伊朗式分居」。如果不是來自伊朗，大概不會受到評審青睞。也真的要多謝杜林普。