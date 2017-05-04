人類創造科技，同時懼怕科技，由 19 世紀盧德分子（Luddites）打砸紡織機到今日美國有意見要求停用疫苗，人類總是落後於自己的創意。哈佛大學教授 Calestous Juma 著作 Innovation and Its Enemies 就探討近 600 年來人類與創新發現的拉鋸史，闡釋反科技背後的複雜心理。

Calestous Juma 指出，人之所以反科技，並非反對創新本身，而是隨之而來的變革危及一己身份和生活方式，譬如盧德分子驟看類似反現代反進步的舉動，其實源於機械化帶來失業潮的憂慮。科技創新亦有機會將人與自然區隔，又或剝奪勞動的目的感，例如機械化分工制令僱員專注某一工序，單調的流水作業取代了個人的工匠成就。革命性科技一出，過往人類的生存經驗再不適用，自然引起心理反彈。

反創新分子主要有為 3 類：

1. 既得商業利益者：商業得失最為普遍，例子如串流音樂、電子書、再生能源等新興模式，均會侵蝕傳統經營業者的利潤，既得利益者貌似反對創新，其實是反對競爭；

2. 現成物質世界信徒：文化習俗寄託在物質上，視新事物為破壞身份，米蘭昆德拉就引述過一本小說「爆炸的怪物」，講出汽車面世初期，有人如何不勝引擎巨響煩擾，多番遷居只為避車；

3. 舊勢力權貴：Calestous Juma 指出，拖拉機及其他農業器械發明後，耕作所需人手銳減，引發農村人口大量流入城市，促成社會動盪，此類變革自然不為當權政客欲見。

人再守舊，也不可能永遠原地踏步，那有甚麼創意比較容易普及？根據 Calestous Juma，新意念的質素假如大幅超越前身，或根本毫無先例，就較容易為人接納。例如咖啡：咖啡原產非洲，起初僅流行於中東一帶，伊斯蘭教士以此提神，以便準時祈禱，由於缺乏其他提神飲料，咖啡普及相當迅速；相比之下，當咖啡傳入歐洲時，當地已有啤酒、紅酒及茶一類替代品，咖啡流行之路相對漫長，而最終咖啡成為西方最受歡迎的飲料，亦證明只要享有壓倒性優勢，新意念注定會為人採納。

科技假如有助人類自主及促進流動，往往亦受人歡迎。Calestous Juma 認為，人類不斷追求更便捷的交流方式，電話和數碼化音樂面世後，用家得以隨時隨地聯絡，也毋須再捧收音機或隨身聽出街，如今智能電話具備愈來愈多功能，正正體現出追求方便的趨勢。潮流一旦成形，往往以爆炸性速度散播：10 年前第一部 iPhone 面世，今日全球智能手機用戶已多達 23 億；Uber 成立至今不到 10 年，租車服務個體戶化的經營模式已普及世界各地；Airbnb 同一時間成立，租房服務現已擴及 191 個國家。創新總是突如其來，難以預計，政府對此往往措手不及，反應緩慢，有別於民間的效率。

用家按特定方向塑造科技潮流，但開發者往往並無考慮太多，更多著眼於技術性問題，愛迪生執著於自己研發的直流電（direct current）技術而不顧其實用性便是例子。近年鑑於科技發展出現對生活無孔不入的趨勢，業界才比較注重社會層面的影響，例如 Google、Facebook 等龍頭企業便就人工智能成立道德委員會，承諾不會涉足危害人類的研究。的確，科技史在在提醒，創新本身再中性，一應用總會變成雙面刃。