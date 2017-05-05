辦公室混蛋，是你還是你同事？

混蛋到處有，公司特別多？精神科醫生 Jody J. Foster 擁有 MBA 學位，對職場關係素有研究。她揚言：「我可以告訴你，我參加過這麼多演講和研討會，從沒有人會說，自己不曾跟麻煩友共事。」為此，她著有 The Schmuck in My Office 一書，分析各類型可惡同事，並傳授應對心得。以下是其中 5 種辦公室衰人，恐怕總有一個（甚至更多）就在你左近。

自戀型（The Narcissus）

這類人總是自我中心，聊天時十有八九，都在談自己的偉業，甚至將別人的功勞，說成是個人的成果。若然自己犯錯，就肯定賴到別人頭上。但偏偏這種人，多數就是你的上司老闆。Foster 指出，這類型雖在職場最為常見，但同樣想要引人注目的，其實還有自卑型，他們會抱怨：「我也有這些能力，但沒人留意到我，連主管位置也升不到。」

捕蠅草型（The Venus flytrap ）

他們是麻煩製造者，喜怒無常，若事情沒按計劃進行，很容易情緒爆發。如果沒有答覆，他們或會反覆致電、發送電郵及短訊，若感被人忽視，就會因此憤怒，譬如當面發火、心懷敵意甚至具侵略性。Foster 直言：「他們所能引發的爭執亂局，超乎你可想像。」

欺騙型（The Swindler）

此類人老想推卸責任，藉此走捷徑、貪方便或為炫耀。最初，他們身在人群當中，看來深受歡迎和信任，過後卻會操縱身邊人，讓他們心甘命抵為自己做事，從中盡得著數。Foster 提醒，這種人避無可避，只要你仍身處職場，最終都會遇到騙子。

計算型（The Bean Counter）

這些人堅守框框，行事緊守程序，貌似合乎邏輯，甚至充滿知性，但為人多是囉嗦、挑剔和武斷。Forster 形容：「他們會像虐待狂那樣，一次次將你的工作打回頭，直至認為你做對了為止。這似是惡意為之，但往後你會發現，他們只是不滿你沒做得完美。因為對他們來說，事情不按計劃來做，就會認為失控。」然而，正因這類人著重細節，所以常被「過份提拔」。

分心型（The Distracted）

與計算型相反，他們是拖延症患者，也無法跟從指示而為，又常有無心之失，忘東忘西。開會不是會打瞌睡，就是遲到入房。有時候會突然插嘴，打斷旁人的對話，但發現自己落後進度，又會因此意志消沉。

假如上述 5 類人士，正是你的同僚伙伴，工作上時有交手，甚至要緊密合作，又該如何應對，才能在職場安身安心？Foster 教路：首要是理解，記住對方並非蓄意為之；其次是設下底線，讓對方明白不能放肆而行；若對方真有不妥，讓你非常難受，就要直接提出，使對方明白你的想法；最後一點，則是要懂得自省。

「假如你在不同職場，也遇到人際問題，那就得撫心自問 —— 或許你才是辦公室裡的混蛋。」Foster 提醒：「如果你覺得周遭都是蠢材和衰人，問題都在他們身上，你便要自我反省，想想是否沒做錯犯禁，其實自己是否將私事帶到工作，對同事製造麻煩。」她相信：「在指責別人、為之氣結前，先在心裡反思。這樣做總沒有錯。」