Eric Chan：兩大領袖特質

作為一個老闆，擁有專業資格，在行內擁有超過 22 年經驗，你認為這樣的人會犯錯嗎？當然「會」。因為我們都是凡人，世事無完美，所以我們要追求完美。

領䄂特質有很多種，今天和大家分享其中兩個。

第一個是追求完美。注意：不是要做到「完美」，而是「追求」。所有事情都可以有進步的空間，不要過早放棄，同時亦不要過份地要求完美，這看似矛盾，其實不然。

我在唸大學時，有一個同學對自己的要求和標準都很高，他的標準便是要做到完美無瑕。有一次，早上第一節課要交一篇由小組完成的論文，我們整個小組通宵在學校的電腦室拼搏（那時候手提電腦仍然是奢侈品，擁有它的學生如鳯毛麟角），終於在上課前一刻完成，在大伙兒準備去上課交論文的時候，要求完美的同學叫停，要重印！為甚麼？因為論文左右兩邊的空白位置不平均。最終，大伙兒一起遲到，並給導師訓示了一頓。這當然不是一個完美的結局了，所以我們要懂得取得平衡。

另一個特質是負責任，也是一個看似簡單，而實行起來並不容易的事情。

作為老闆，要對很多人和事負責，例如客戶、同事、供應商等，亦要為公司的服務水平、公司形象和品牌負責。很多人都會說自己很負責任，但遇到困難和問題時，很容易會出現下列情況，例如遲到時，有人多能會：

否認：「我沒有！我準時！」

指責：「最錯的是那個司機！如果他把車子開快一點，我便不會遲到！」

自圓其說：「我昨晚加班到深宵，所以我睡過頭了！」

放棄：「遲到便是遲了，那又怎麼樣？」

要負責任的話，便不會用上述的藉口，只需要說：「對不起，我遲到了，我學習到的是…..」把這個學習銘記於心，不要再犯。

作為老闆，必須要終生學習啊！