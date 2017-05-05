如何與俄羅斯打交道？

普京之野望昭然若揭，西方應當如何回應？鑑於早前俄日兩國首腦會晤，日本經濟新聞評論員秋田浩之對此提出了日本視角，主張美日等國既不和解亦不封鎖，而以現實主義策略防止俄羅斯暴走。

秋田浩之指出，俄羅斯歷史上常遭敵國圍堵，疑心病是創傷後遺：13 世紀起，俄羅斯被蒙古人鐵蹄統治 240 年；近代先後遭拿破崙及納粹德國入侵；因爭奪不凍港又與多國挑起事端；冷戰期間西方聯手封鎖，直至蘇聯解體關係一度改善，克里米亞戰爭之後，以美國為首的西方陣營再次施以經濟制裁。而 3 月俄國外相訪問日本亦就美日防禦導彈佈署表達不滿，明言俄羅斯已被美國主導的導彈防禦網包圍，東有日韓，西有波蘭及羅馬尼亞，普京一心光復大俄羅斯，姑且不容臥榻之側他人變天，遑論持武威脅。

西方回應俄羅斯的野心，大抵有 3 種做法：

封鎖：外交軍事手段盡出，力阻普京政權擴張勢力。例子有美國保守派議員。

和解：促進元首來往，加深經濟交流，向其示好。例子有日本的安倍政權。

有限合作：既不放棄警戒，亦不主動進逼，保持有限度的必要合作。例子有從俄國大量進口天然氣的德國。

秋田浩之認為，上兩種做法均有其問題：完全封鎖或將挑起新冷戰，俄國為求自保，隨時進一步激化其兇殘傾向，敍利亞和北韓問題缺少俄國合作，從此更加棘手；和解亦未必有成果，安倍主動與普京磋商經濟合作，後者卻無意停止於北方四島擴軍，與專制國家合作，向來就難以控制對方。因此美日等西方國家唯有仿傚中國，既與俄國保持一定關係，既不和解亦不封鎖，同時打擊中俄往來，制止兩國聯手形塑國際秩序，才是現實主義戰略。

不過以美國為首的西方會否付諸實行？杜林普多番讚揚過普京，國務卿蒂勒森亦曾與俄國有往來，外界本來預期美俄關係修補，但其所屬的共和黨對俄立場從來強硬，鑑於近日美俄元首通話過後，僅得克里姆林宮單方面發協議聲明表，即使俄方急切促成兩國元首會面，美方亦無特別安排，現須待至 7 月 G20 峰會，兩人才會排排坐打招呼，毫無杜林普早前宣示的友好跡象，俄羅斯方面的分析直指杜林普已被黨內鷹派劫持。前科顯示，布殊與奧巴馬任內均曾承諾改善美俄關係，最終反目收場，今次美國會否扭轉外交國策，端看杜林普的想法－－或是共和黨的意願。