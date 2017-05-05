味精 Q & A：有害定無害？

出外用餐難免會遇上食到成口味精的情況，有些人認定味精是窮兇極惡，避之則吉，有的人則厲聲反駁，味精無害。味精到底有沒有害？近年來，網上健康資訊耳語一傳千里，如何辨別資訊的真偽及可信程度。搜集資料嚴謹的 CUP 媒體，為你解答以下問題：

味精如何生產？

味精化學名稱叫穀氨酸鈉（Monosodium glutamate），但先不要被化學名稱嚇倒，水的化學名稱也可叫做「一氧化二氫」（H2O），任何物質均可以化學名稱命名。據在美國食品藥品監管局（Food and Drug Administration，簡稱 FDA）網頁資料，味精其實自然存在於多種食物，包括蕃茄、芝士等。

味精的發明起源，是日本科學家池田菊苗，在海帶湯中發現谷氨酸，在 1908 年成功提煉及將之命名為「うま味」（umami）。現時，除了從海帶湯中提煉味精，味精多以發酵澱粉、糖用甜菜（sugar beets）、甘蔗、糖蜜（molasses）等方法生產，發酵過程與生產乳酪、醋和酒類似。

味精不天然？

穀氨酸鈉／味精中的穀氨酸（glutamate）與食物蛋白質中的谷氨酸化學成分是完全相同。而人體代謝兩種谷氨酸來源的過程也別無二致。成人每日平均吸收 13 克來自食物蛋白的天然穀氨酸。

不含味精等於無添加？

香港設有「食物及藥物（成分組合及標籤）規例」，預先包裝食物若含有添加劑，須列明添加劑的作用類別及名稱，或其食物添加劑國際編碼系統中的識別編號、或在該系統中以「E」或 「e」為詞頭的識別編號，即常見的是歐盟認可「E 編碼」。味精在配料表的名目除了寫全名「穀氨酸一鈉」，還可以使用「E621」/「621」。

然而，市面上有些產品，如 XX 牌雞粉，即使標榜不含味精，所指的是不含 E621，卻含其他增味劑，如 E635、E627 或 E631。能神奇地增加「鮮味」的調味料，「不含味精」很可能是取巧的宣傳手法。

講到底，味精有沒有害？

多年來，FDA 接到多宗報告稱在進食含有味精的食物後，出現頭痛或噁心症狀。FDA 在 1990 年代曾委託美國實驗生物學聯合會（Federation of American Societies for Experimental Biology，簡稱 FASEB）測試味精是否可安全食用。FASEB 的報告確立部分個別對味精敏感者，在沒有食物的情況下服食 3 克或以上的味精，或會出現頭痛、麻痺、面紅、發麻、心悸、眩暈症狀。

美國 Discovery Channel 節目「食物偵查隊」曾做過一個不嚴謹但有趣的實驗，他們找來 30 人到一間中餐館試食，受驗者不知道試食其實是味精實驗。當中有一半人吃到加進味精的飯菜，另一半則沒有味精。在沒有進食到味精的組別，竟有 5 人也表示出現食到味精後的典型徵狀，如感到頭暈和噁心。這雖然不是嚴謹的科學實驗，卻反映有人對味精的「過敏症狀」或只是心理作用。

即使味精沒證據對正常人體有害，不過為何吃到味精後，好像真的特別會讓人口渴？其一可能原因是普遍的味精穀氨酸鈉也含有鈉離子(Sodium ion)，和普通鹽（Sodium chloride）導致口渴的機制相同；此外，很多時重味精的食物（如中餐）同時也多鹽多油，也會讓人容易感到口渴。

食物安全中心科學主任陳家茵 2015 年撰寫的報告提及，使用味精其實可用來減少用鹽，鹽和味精這兩種化合物都含有鈉。鈉在鹽的成分中約佔 39%，而在味精的成分中約佔 12%，味精的鈉含量是鹽的三分之一。講到底，目前的證據不足以支持食用味精與各項症狀存在任何因果聯繫，但一切事物過猶不及，食不食味精亦是閣下自由。