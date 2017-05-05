紅眼：四個人的樂團，兩個人的故事

遙想在最後一段會用 mp3 機聽音樂的年代，最後的 playlist 上大抵不會記得有多少歌，反正那時候最多都是幾百 mb 的容量。但看著電影「キセキ（KISEKI）」（奇跡，降臨的一天），就像被打撈起一段記憶，那台下落不明的 mp3 機裡頭一定盛載過 GReeeeN 的「愛唄」。

另一隊同樣是日劇主題曲常客的日本樂團 Orange Range，其團名有段廣為人知的小插曲，鑑於迷信（？）「團名有顏色都會大紅」這說法，所以才擁有 Orange Range 的名字。除了 Orange Range 的確是團名有顏色而且大紅，另外的「顏色」屈指數來還有著名的搖滾樂團 Glay，解散了 20 年仍然人氣不減的 The Blue Heart，當然，以及由從不露面的四個牙醫所組成的 GReeeeN。

歌詞淺白，初學日文者都聽得明，是 GReeeeN 的作品風格，也可能是他們讓日本以外的歌迷能好好記住的原因。GReeeeN 成軍初期的名曲如「愛唄」和「キセキ」，不但長期穩佔流行榜，下載量甚至大破紀錄，以出道不夠兩年的新樂團來說，確是萬中無一的勝利組合。作為初學日文時最早記得的雙關語，キセキ 既可寫作「奇跡」，也可寫作「軌跡」，電影「キセキ」就是以 GReeeeN 出道初期的這段軌跡為故事骨幹。從前總覺得 GReeeeN 甫出道便即走紅是有點兒撞彩成份，畢竟四子的唱功和詞曲都只屬大路水準，純粹作品夠 Pop 兼形象正面，在中學生圈子裡傳唱度高，加上四名團員本身都是牙醫，跟有生之年都未必看到大結局的著名漫畫「強殖裝甲加爾巴」作者兼正職醫生的高屋良樹一樣，創作可能只是他們這幾個「高薪貴族」的業餘興趣。然而，電影淡淡地說明了，業餘之中，都有專業之道。並沒有奇跡，不可思議的成功背後，其實總是選擇和犧牲。

未入場前，還一直以為 GReeeeN 應該是四個人的故事，但電影反而著墨於 GReeeeN 第五名成員的存在。整個故事聚焦在 GReeeeN 的主音 HIDE（菅田將暉飾演）和他兄長 JIN（松坂桃李飾演）身上，原來在 GReeeeN 成軍之前，HIDE 的兄長 JIN 本有另一隊地下搖滾樂團，可惜風格過於偏激，最終無法順利出道。而就在這時候，剛考上大學讀牙醫的弟弟 HIDE 傳來他和朋友創作的 Demo 音樂，想拜託 JIN 為他們編曲。唱片公司眼中的業餘角色，弟弟眼中的專業音樂人，JIN 面臨的內心抉擇，並不是童話故事中的兩個只能活一個，需要他犧牲自己去成全弟弟，而是更加殘酷的現實世界：只有弟弟的樂團有機會走紅，他是不行的。無論是才華還是運氣使然，對他來說，最痛苦的選擇，就是接受這個不能改變真相。

從扔開麥克風，揪起唱片公司代表人的衣領，到躬腰遞上 GReeeeN 的 Demo 作品，只盼代理人能聽一次，JIN 就已經從一個業餘的歌手，變成一個專業的製作人。

與之相對的，是同時擁抱兩個夢想，一方面要成為牙醫，另一方面要繼續支撐起 GReeeeN 的弟弟 HIDE。當全世界都認為他擁有難得的音樂天份，他卻始終只視為業餘的興趣，心中早已有了正確的路向，儘管資質平庸，卻始終想回應父母的期望，行醫濟世——再不爭氣都要做個牙醫。在日本，對教師、醫生、律師、政治官員甚至作家，都會一律尊稱為「先生」（せんせい），但對牙醫不會，一般都只會稱他們為「歯医者」（はいしゃ）。醫生和牙醫雖然都是傳統的「高薪貴族」，但在社會階級上，相比起醫生，牙醫只為專業人士中的業餘級別。在 HIDE 身上或印證了老掉牙的座右銘，你必須加倍努力，才能看起來毫不費力。矢志成為牙醫，很大程度是不想辜負父母的心願；繼續玩音樂，除卻興趣，也有一部分是回應 JIN 和同伴的夢想。錄音過後，深夜埋首應付考試，如此一個溫柔的人，看似軟弱，實則比身邊的人都要堅強。

結果，HIDE 成為執照牙醫，GReeeeN 也未曾中斷持續發表作品，牙醫可能不是他父親眼中最專業的職業，GReeeeN 也不是日本最一流的樂團，但 HIDE 專業地扮演著兩個不一樣的角色。

HIDE 和 JIN 的父親本就是外科醫生，一直極力不贊成兩兄弟玩音樂，這也是 GReeeeN 出道時以樂團標誌代替真身，從不露面的原因。父親雖然嚴苛，但對兩兄弟的責問卻是中肯的當頭棒喝，不惜拔出武士刀與 JIN 翻面，是因為看見他的音樂之路沒有重量，沒有承擔。表面上說的是，做醫生才是值得自豪的專業，因為你為世人所需，玩音樂卻只是你自己的興趣。其實背後的道理是，只為自己而走的路，就永遠無法擺脫業餘的姿態。業餘和專業的最大差別，跟成名與否無關，而是能不能夠被人需要，成為被需要而存在的角色。導演兼重淳接觸過現實中的 HIDE 和 JIN，驚嘆於兩兄弟的默契，合作無間，也道出了 GReeeeN 並不是只有四個人的樂團，JIN 和 HIDE 不就成為了彼此音樂路上最為需要的人嗎？無論是背負著兩個夢想的 HIDE，還是切斷了自己尾巴的 JIN，都因為被需要，所以變得強大。

電影「キセキ」的副標題名為「あの日のソビト」，「ソビト」跟「キセキ」一樣都是雙關語，可解作初出道的素人，也可解作空人：勇於挑戰一切的自由人（官方答案）。如果說，HIDE 最終所選擇的是既不放棄行醫，也不放棄音樂，JIN 的選擇就是與 HIDE 同行。夢想這回事，人人都曾擁有，但為甚麼大多數的夢想都半途而廢？就因為不是每一個夢想都能夠被人需要，提煉成一門專業。JIN 的樂團解散之後，他心血來潮找舊成員聊起近況，他說，「找到屬於自己的位置」，意思就是成為 GReeeeN 的製作人。找到的同時，就是放下，結束了自己那個業餘的夢想。