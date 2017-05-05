5月5日
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瑞典成為創新天堂的關鍵

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sweden ikea

猜猜看，Absolut Vodka、H&M、IKEA、Scania、Ericsson、Skype、Spotify，這幾個幾乎涵蓋衣食住行育樂六大領域的世界知名品牌，背後共同的關鍵字是甚麼？

答案是：他們通通來自瑞典。一個年均溫在攝氏零度以下，近六分之一國土在北極圈內，可耕地面積不到 6% 的國家。境內一個以極光聞名的小鎮基魯那（Kiruna），5 月底到 7 月中是極晝，冬天有 3 週是極夜。在日本作家村上春樹筆下，這是一個沒有夏夜、冬日，連上帝都要為之垂淚的北歐國度。但在 Bloomberg、Forbes、歐洲工商管理學院眼中，這是世界創新排行國前三名。

令人跌破眼鏡的是，惡劣的環境，殘酷的氣候，正是造就這個國家源源不絕創新動能的秘密。因為在一天平均日照只有 5 小時的國家，沒有多餘時間浪費在抱怨上，只能想辦法動手解決問題。

一百多年前，一位名叫愛立信的瑞典人（Lars Magnus Ericsson）因為不滿美國人發明的電話太貴，於是動手把修改了電報機，從一部話筒與聽筒合一的電話開始，最後成為世界級電信公司。一百多年後，另一個瑞典人 Niklas Zennström 不滿跨國電話的昂貴費用，發明了點對點的網路通訊軟體 Skype，從此改變了國際電話的遊戲規則。

1956 年，IKEA 創辦人之一 Gillis Lundgren 買了家具之後卻只能呆站在汽車後，因為不知道怎麼把桌子放進後車廂；最後，他發明拆掉桌腳的平整包裝法，由此開始設計可拆卸式家具，IKEA 遂成為簡約家具的代表。

「極地之光：瑞典設計經濟學」作者馬克斯在書中表示「瑞典的創新，是被迫出來的！」。瑞典能在半世紀內從一個貧困農業國，發展成一個現代工業強國，所靠的就是不斷解決問題的能力。

Jukkasjärvi 的 Ice Hotel
Jukkasjärvi 的 Ice Hotel

瑞典最北方一個名叫 Jukkasjärvi 的小鎮，一年中有 3 週看不到太陽。生活在此地的居民，照理說應該很絕望，但他們卻想到：「我沒有陽光，但有比別人更多的冰雪。」於是 1989 年，小鎮開張了第一家冰旅館（Ice Hotel），隔年 4 月就融化；每年 11 月重建，數十間房，每一間都是獨一無二的傑作。冰旅館開張至今已 28 年，一晚 400 多美元（約 3,000 多港元 ）起跳，為這個人口僅 1,100 人的小鎮每年帶進 5 萬名遊客，創造大筆觀光收入。

對瑞典人來說，時間就是最寶貴的資源。與其花時間在寒冷與黑暗裡怨天恨地，他們更寧可抓緊珍貴的陽光解決問題。這就是瑞典能成為創新天堂的秘密。

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