唐明：妄人‧聖人‧小人

BBC 曾經選舉英國 1,000 年裡的十大壞人，這個選舉放到中國歷史不大可行，理由是合資格的候選人太多。但有種人可能本身不是甚麼大奸大壞，卻在關鍵時刻發揮了極其惡劣的作用，找出這種「壞人」還是比較有意思的，譬如康有為。

「康聖人」的大名至今還煌然寫在教科書上，依然被稱為改革家，思想家；也有人認為他是君主立憲派，好像中國跟著他走就好了；甚至還有人拍過電影，評價他是個時不予我，前衛的奇人等等。

康有為沒有活在今天真是很可惜，否則以今天媒體的威力，無論是當高官，還是當網紅，他的夢想必能成真。我們一向說晚清腐敗不堪，但是科舉制度似乎還比較可靠，沒有真才實學一定考不上進士，譬如洪秀全和康有為。

沒考上的後果很嚴重（雖然不至於像洪秀全那樣造成生靈塗炭），康有為極度自信，認定自己必將成為譽滿天下的名士，因此總是故作驚人之語，提出許多激進主張（當然你也可以說他是前衛），包括新學偽經考這類聳人聽聞的「作品」，已經證實是剽竊回來的。

但這都不重要，康有為的彌天大謊至今還寫在教科書裡：首先康有為從來沒有得到過皇帝的重用，兩人只見過一次面，皇帝主要啟用的是軍機處四章京：譚嗣同、楊銳、劉光第、林旭——即戊戌六君子中之四，唯一有證據顯示的「公車上書」，是由一批高層官員發起。第二就是捏造光緒皇帝的衣帶詔，畢竟用腳趾頭也能想明白，光緒皇帝怎麼會把性命交給一個只見過一面，言語還不通的陌生人？真正的密詔其實給了楊銳，因為楊銳是張之洞的親信，而張之洞深得太后信任，皇帝希望既能自保，又不要得罪太后，而絕非像康有為所說的「而太后不以為然，朕屢次幾諫，太后更怒」云云。

由於教科書寫到戊戌變法失敗就沒有下文了，康有為似已淡出，其實不然，他的後半生才是主菜，最重要的成就便是包裝自己，極盡享樂。

康有為憑這份「衣帶詔」成立了一個「保救大清皇帝公司」，在海外招搖撞騙募集了大量資金，而得以到處遊玩，一時在美國，一時在瑞典，像土豪一樣到處買樓納妾，正式的姨太太就有六名。本來一路招搖撞騙有滋有味，轉捩點是一個華僑拒絕給錢，鬧出了「振華血案」，一下驚醒許多受騙的人；等到慈禧太后死後，楊銳的兒子將正版的密詔公布，康有為的名聲才告破產。

康有為應該是中國近代史最 Overrated 的人物之一，而且很好運：戊戌變法他沒份，卻得了功勞；張勛復闢他有份，卻躲開了罵名，不知是康有為太聰明，還是國人太好騙。時勢造英雄是沒錯，但時勢造就了更多跳樑小丑，如果不是大時代，這種人也絕上不了舞台——但歷史總是刻意模糊後者，也難怪，誰願意看到華美的畫皮底下一泡血污膿毒？

史載康有為死時七竅流血，家人都懷疑是中毒，有說兇手是「后黨」，有說是日本人，有說是國民黨，但都沒有證據。最離奇的說法是康有晚年移植了猴子睪丸，以求增強性機能，因後遺症致死——不過已遭許多醫生駁斥，但綜合他生平為人，竟然有人編出這種故事來誣蔑他，也不足為奇。