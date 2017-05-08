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1840 年代美國男人的一生。
1840 年代美國男人的一生。

人生總有各種巔峰時刻，往往過後回顧才會察覺，無奈經已不復當年，追悔莫及。歷來有不少研究試圖找出各種身心表現的頂峰年齡，固然每個人的人生軌跡不同，但自然科學及統計學仍可提供一個參考

語言能力：8 歲

總括而言，人類學外語的能力相當穩定，但如要完全掌握其口音及流暢度，則最好於 8 歲前學習，階段一過便難以達致母語程度。

大腦表現：18 歲

2016 年一項研究中，認知科學家安排實驗對象將一組數字與符號互換配對，18 歲組別平均表現最好，被認為大腦最活躍。

女性魅力：20-23 歲

約會網站 OKCupid 創辦人 Christian Rudder 總結營運經驗指，不同年齡層的男人最愛 20 出頭女性，女性則按本身年齡擇偶：30 歲前偏好稍年長於自己的男人，其後則相反。

肌肉強度：25 歲

肌肉強度在 25 歲到達巔峰，並一直維持至 35 歲或 40 歲，其後肌肉密度持續下降，及至 65 歲則普遍損失約四分一力量，但亦可以經由運動鍛練維持。

中年憂鬱：44 歲

中年危機遍及全球，英美大學整理規模牽涉 200 萬人的調查，發現英國男女最容易在 44 歲出現抑鬱，而美國男女分別是 40 代及 50 代。

1840 年代美國女人的一生。
1840 年代美國女人的一生。

薪酬收入：39 歲（女） / 48 歲（男）

根據美國薪酬評估公司 Payscale，39 歲女性進帳最多，入息中位數有 6 萬美元（約 46 萬港元）；男性則普遍於 48 歲工資見頂，中位數為 9 萬 5,000 美元（約 74 萬港元）。

諾貝爾獎：59 歲

根據 1901 年至 2016 年的統計，諾貝爾獎得主平均多於 59 歲時獲頒桂冠。而另一項研究表示，得獎研究多數在 40 歲時完成。

人生關口：9 字尾

研究發現，29 歲、39 歲、49 歲及 59 歲的「歲關人士」特別傾向作出重大人生轉變，其中有好有壞，包括外遇、自殺、挑戰馬拉松等。

滿意人生：？歲

德國研究表示 23 歲人士最滿意人生；英國研究則指 38 歲；美國則有調查顯示 82 歲人士心靈最為富足。幸與不幸，每個人的人生都不相似。

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