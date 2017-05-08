鄭立：當別人說你正經打份工比創業好時要怎答？

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當創業者是否真的會名成利就？單純就利益來看，大部分情況都不是事實。畢竟要知道大部分創業都是失敗的，而即使沒有失敗的那些，利潤往往也不是很高。

老實說，我相信相當部分的創業者，以他們的資歷和能力出去找一份大企業的工作的話，薪水應該會比他們自己創業的收入高。創業要比起當員工辛苦，以及有更高的風險，很多時收入還是倒賠回去，就跟我一個創業朋友說，打工是領錢工作，創業是付錢工作，而且更沒有保障，更不穩定，更可能有法律風險。特別是你談及你的資歷，經驗時，很多人都會告訴你如果有這樣的能力，在哪裡工作可以得到更高的薪水。

說到這裡，就一定會有人問你一件事，那你為甚麼不乾脆打工呢？既然打工可以更穩定，更安全，而且有更高收入的時候，看起來創業就是一個很不合理的選擇。更壞的情況下，就是別人以地產投資，或者炒賣賺取的暴利，跟你說他只要賣掉甚至轉手一個房子，賺到的錢已經超過你幾年努力之下的收入，有這麼好賺的錢，你為何還要那麼努力呢？

當然，作為創業家，大部分情況下都不會被這種話所動搖。但總是會有一些人有疑惑，而且如果可以的話，能夠堂皇的反論這種說法就最好了，不是嗎？這篇文章就是告訴你，要怎樣回答這問題。

對方會這樣看，是因為他們無視了事業本身產生的價值。說穿了，就是不那麼喜歡自己的工作。把工作的投入與收入，算成一個性價比。這樣，自然地是投入愈低，產出愈高愈好。理想的工作就是收入要盡量高，用的時間和心力要盡量少，他們也不認為你的事業值得你這樣投入，所以便會覺得你是太辛苦了。因此你要清楚地指出，投入雖多，但這是你自己認同的事情，能夠從中產生樂趣，那麼投入本身就不會是愈少愈好，更不可能算出甚麼性價比。

而且生意這種事情，是能活人，你能夠主動的主持一個生意，養到一些員工，你就在為這個社會帶來活力。因為你提供了一群人的收入以及發展方向，特別是一些消極的人，他們沒有別人指揮和驅動，就難以自己成事。你不僅令你自己動起來，也令很多人動起來。如果你是打工的，你帶動別人的能力沒那麼強，如果你只是炒賣或繼承別人的資產，你根本就沒令經濟動起來。這點也是足以你自豪的。

而且經營事業有助你認識更多的人，拓闊你的世界，以及鍛練你在亂世中生存的能力，在危險時習慣了當領導的你也能夠站出來，發號司令，而不會難以對眼前的危機作出適合反應。這也是其他工作難以代替的訓練。而且，持續地經營事業，會讓你比起一般人更能夠經得起風浪，更不會被這些東西擊倒。

其實，這些理由相信我不說，你自己心裡也早就明白，不過我就是把他們整理出來而已。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
鄭立 業問之老細問咩事

鄭立，Cheng Lap，香港人。從不被寄望的職校生到取得香港中文大學比較史學碩士，曾任教職，後轉行創辦公司並開發電腦遊戲「民國無雙」。長於議題思辨、邏輯推演，評析經濟與政治局勢。現於香港「明報」，台灣 udn 「鳴人堂」專欄，以及 PTT 論壇發表文章。著有「有沒有 XXX 的八卦」。作者臉書：Cheng Lap。

https://www.facebook.com/leglory1988

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