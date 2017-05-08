5月8日
求職前請打扮：日本美容界的藍海
水果表面的薄膜從哪來？
英國「第 9 大銀行」：父母銀行
陶傑：享受地久天長
如何規管人類基因改造？
9 個人生巔峰時刻
寂寞的風景
鄭立：當別人說你正經打份工比創業好時要怎答？
亢泰：長生不老與人口老化
林燕玲：低「息」就等於低貸款成本？

如何規管人類基因改造？

A+A-
基因改造技術如要應用於人類，有何方面要注意？
基因改造技術如要應用於人類，有何方面要注意？

基因改造日益普遍，焦點已由食物轉往人類。憑藉劃時代技術 CRISPR-Cas9，理論上日後能隨意修改基因，以健康基因取替缺憾基因，杜絕一切遺傳病之餘，亦可塑造「理想」的胚胎，而事實上，「人豬合體」經已成功培植，人類改造工程要面對的僅餘道德爭議，而非技術問題。有科學家警告，假如欠缺規管，基因革命的潛能只會加深恐懼。那麼，社會應該如何監管這種從上帝奪回的權力？

美國國家科學院（National Academy of Sciences）及醫學院研究所（National Academy of Medicine）近日發表聯合報告「人類基因編輯：科學、道德與監管」（Human Genome Editing: Science, Ethics, and Governance），提出 7 項原則，試圖為基因改造工程擘劃藍圖

促進福祉：為有需要對象提供助益、預防傷害，包括用於治療疾病或降低患病風險，以及確保應用技術得益與風險的平衡。

公開透明：資訊必須公開互享並且易明，例如及時發佈可公開的訊息，相關公共政策亦須有效吸納公眾意見。

適當保護：唯有證據合理充分，才可向實驗對象施以基因編輯；研究須以病人安全為上，並切合一時一地的文化認知及未來願景。

責任標準：研究須符合國際專業標準，由實驗設計、模型評估、透明度到偏差值均要以業界最高規格判斷。

尊重個人：認可實驗對象尊嚴，以其意願為先。研究應奉行平等原則，尊重個人決定，防止濫用成優生學，並致力為殘疾除去污名。

公平處理：研究必須一視同仁，平均分配風險。臨床實驗的利弊須清晰公開，容許對象及社會有充分知識權衡。

國際合作：國家之間須彼此尊重文化環境，同時合作制訂監管標準及程序，科學界及監管當局亦應跨國互享資訊。

相關新聞

大量研究指出，曬太陽吸收維他命 D 有助預防多種疾病。　圖片來源：Toyota

維他命 D 預防百病？

圖片來源：Institut Pasteur

抗生素無效時代：救星 100 年前已經出現

Stock photo 的強顏歡笑：追求快樂就會得到快樂嗎？

快樂的演化功能

研究發現，八爪魚等頭足綱動物會大量修改基因，做法或與物種高度智慧有關。　圖片來源：Shutterstock

八爪魚：基因操縱大師

長跑有七成多機會引發急性腎損傷，但長遠影響仍然不明。

馬拉松會傷腎？

iStock-177317277

掌紋存在的真正原因

圖木來源：Flickr

速成雞太虐待？慢活雞代價卻太大……

圖片來源：TaylorHerring @ Flickr

善用病人 KOL：團結病者回饋醫學

本月熱門

Anschluss sudetendeutscher Gebiete

把 卐 字傳入德國的男人

shutterstock_214066240

懶，但又瘦又好體能的動物

圖片來源：路透社

陶傑：杜林普的傲慢

2016-08-16T180913Z_1533949254_RIOEC8G1EFCR3_RTRMADP_3_OLYMPICS-RIO-AGYMNASTICS-W-FLOOR

為何體操運動員需要這麼矮？


昨日要聞
  1. 瑞典成為創新天堂的關鍵
  2. 如何與俄羅斯打交道？
  3. 味精 Q & A：有害定無害？
  4. 陶傑：香港教育的深層次問題
  5. 自言自語的好處
  6. 辦公室混蛋，是你還是你同事？
  7. 自由的起點
  8. 唐明：妄人‧聖人‧小人
  9. 紅眼：四個人的樂團，兩個人的故事
  10. Eric Chan：兩大領袖特質
星級話題
智能手機|里約奧運|出版|澳洲|希特拉|Brexit|共和黨|文學||太空|戰爭|ISIS|足球|香港|記憶|時裝|民主|愛情|建築|研究|傳媒|生活|生態|學習|食物|希拉莉|瑞典|美國大選|非洲|藝術|運動|企業|奧巴馬|社交媒體|創業|女性|奧運|閱讀|伊斯蘭|電影|NASA|全球暖化|環保|日劇|設計|樓市|丹麥|難民|特首|攝影|反恐|board game|移民|單身|Startup|家長|Facebook|疾病|睡眠|敍利亞|哲學|氣候變化|桌遊|杜林普|公投|工作|脫歐|失業|總統|飲食|西班牙|北韓|醫療|健康飲食|第二次世界大戰|大數據|年輕人|動物|城市|林鄭月娥|品牌|城市規劃|投資|基因|貧富懸殊|房屋|企業家|教育|自由|生物學|逃稅|溝通|大選|歷史|衣著|語言|台灣|性愛|音樂|插畫|歐盟|子女|經濟|網絡|美劇|英超|google|梁振英|曾俊華|企業管理|納粹|特朗普|恐怖分子|奧斯卡|毛澤東|眼疾|中東|App|科技|旅遊|潮流|美國總統|時尚|金融|小說|情緒|機械人|人工智能|特首選舉|親子|消費|全球化|兩性|挪威|商業|AI|恐怖主義|學生|遊戲|意大利|廣告|心理學|大腦|恐襲|污染|倫敦|Netflix|英語|文翠珊|社交