如何規管人類基因改造？

基因改造日益普遍，焦點已由食物轉往人類。憑藉劃時代技術 CRISPR-Cas9，理論上日後能隨意修改基因，以健康基因取替缺憾基因，杜絕一切遺傳病之餘，亦可塑造「理想」的胚胎，而事實上，「人豬合體」經已成功培植，人類改造工程要面對的僅餘道德爭議，而非技術問題。有科學家警告，假如欠缺規管，基因革命的潛能只會加深恐懼。那麼，社會應該如何監管這種從上帝奪回的權力？

美國國家科學院（National Academy of Sciences）及醫學院研究所（National Academy of Medicine）近日發表聯合報告「人類基因編輯：科學、道德與監管」（Human Genome Editing: Science, Ethics, and Governance），提出 7 項原則，試圖為基因改造工程擘劃藍圖：

促進福祉：為有需要對象提供助益、預防傷害，包括用於治療疾病或降低患病風險，以及確保應用技術得益與風險的平衡。

公開透明：資訊必須公開互享並且易明，例如及時發佈可公開的訊息，相關公共政策亦須有效吸納公眾意見。

適當保護：唯有證據合理充分，才可向實驗對象施以基因編輯；研究須以病人安全為上，並切合一時一地的文化認知及未來願景。

責任標準：研究須符合國際專業標準，由實驗設計、模型評估、透明度到偏差值均要以業界最高規格判斷。

尊重個人：認可實驗對象尊嚴，以其意願為先。研究應奉行平等原則，尊重個人決定，防止濫用成優生學，並致力為殘疾除去污名。

公平處理：研究必須一視同仁，平均分配風險。臨床實驗的利弊須清晰公開，容許對象及社會有充分知識權衡。

國際合作：國家之間須彼此尊重文化環境，同時合作制訂監管標準及程序，科學界及監管當局亦應跨國互享資訊。