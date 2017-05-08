求職前請打扮：日本美容界的藍海

大學男生求職，先要準備甚麼？香港青年練習面試技巧，東瀛男兒卻去學敷面膜。

日本大正大學開辦的「求職儀容研究小組」，從今年起增設男子班，由美容及護髮品牌 Mandom 的負責人擔任講師，席間強調：「連你的為人如何，面試官都是憑外表來判斷，所以儀容十分重要。」、「髮型的話，短髮是王道。為了流露更多表情，劉海不要太長。」、「假如天天護膚，提升膚質的話，求職照片也會給人另一種印象。」

去年底開始，與 Mandom 協辦這種儀容研究小組的大學共有 6 間。男生們聽得投入，還主動攤開面膜，嗅嗅體臭樣本，沒有絲毫尷尬。事實上，不少人平日就注意打扮，對這些產品相當熟悉。譬如就讀人類學系的富樫英諒表示：「從初中就開始護膚，也會跟朋友討論哪種髮膠比較好。之前聽說面試時第一印象很重要，讓我再次感到裝扮護理的必要。」

「Genderless」概念近年在日本抬頭，新世代不再拘泥性別，愛美已非姊妹淘專利，東洋男兒同樣也可「為悅己者容」。再者，隨著社交平台普及，年青人多會拍照上傳網絡，看自己得到多少讚好分享，這令他們更在乎別人目光。日本花王公司就指出，很多年輕男顧客都有「希望給人更好的印象」或是「希望保持現時的青春」等訴求。

美容服務 Hot Pepper Beauty 在去年下半年進行的調查顯示，15 至 29 歲男性對眉毛護理及脫毛服務甚為關注，特別是十多歲的少年們，曾經光顧眼部美容院及在家使用美容電器的比例，冠絕所有年齡層。研究員奧津侑紀認為：「比率高得令人吃驚，換作幾年前這是想像不來。看他們如此在意，相信日後會更廣泛使用。」不過，比起年青人在乎外貌，中老年人更介意體臭。

富士經濟的調查顯示，2015 年的男性化妝品市場中，以消除男性「老人味」（加齢臭）的產品銷情最好，剃鬚產品亦因年青人護膚意識提高，以及高齡者增加使用，促使銷情上漲。2016 年往後，面部護理及男性除臭產品帶動市場，收益有望較前年增加 1,116 億日元。定型噴霧市場則大幅減退，較 10 年前縮減 31.1%。Mandom 分析，此乃近年崇尚自然風格的髮型所致。

日本美容化妝業界就看準機會，將注意力放到男士身上，搶攻這個全新客源。美容院 PEEK-A-BOO AVEDA 在東京的 9 間分店，男顧客佔整體 3 成。董事川島修身表示：「關心對方怎看待自己、想給人整潔形象的商界人士需求甚多。最近不只剪髮，來做 head spa、護髮的男性客人正逐步增加。」該社在銀座新開業商場 GINZA SIX 的分店，提供理髮服務之餘，亦售賣男性護理用品。

知名化妝品牌資生堂亦留意到，縱然男性的美容意識提高，但販賣相關產品及服務的店舖，客人仍然是女性為主，不少男士抱怨難以入內，故此品牌正積極推廣面向男性的服務，希望令店舖讓他們也可安然光顧。設於 GINZA SIX 的直營店 SHISEIDO，開闢了 SHISEIDO MEN 專櫃，為男性測量膚質、介紹護膚方法及整理眉毛的建議，6 月更將開辦「型男儀容研究小組」。

現時的日本美容化妝業界，女性市場正在飽和，男性市場卻逐年擴大。根據矢野經濟研究所的調查，2015 年度男性用的化妝護理產品，佔市場整體仍只得 4.9%，但業界對數字感到樂觀，相信這反映男性的潛在顧客遠比女性為多，市場有望進一步成長。