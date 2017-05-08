亢泰：長生不老與人口老化

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自古以來人類一直在夢想如何才能長生不老，到了 21 世紀的今天，人們大概都認識到生死是自然規律，人工可能延長生命，但至今還無法消除死亡。現代人的壽命要比過去任何時候都長：據世界健康組織的數字顯示，在 1900 年出生的孩子，壽命都不超過 50。但是當代出生的孩子平均年齡是 71.4。這只是一個平均數字，各個國家都不同。塞拉利昂人口的平均壽命是最低的，只有 50.1，而日本卻是全世界壽命最長的，人口的平均壽命是 83.7。

壽命的平均數增長得最快的地區是東南亞。1950 年那裡的壽命平均數只有 45，而如今則已達到 74。壽命平均數字的增長原因，眾所周知，是因為各國當局對公共衛生加倍重視，比如種牛痘，打各種預防針等。此外，對環境衛生的改進，如飲水淨化，植樹綠化，改進空氣污染等等。當然，近年來醫藥科學不斷進步，很多致命的疾病，例如肺結核等都已得到控制。現在，發達國家和一些發展中國家裡，導致死亡的病症已經從傳染疾病或寄生蟲引發的疾病轉向慢性、衰減變質的疾病，例如心臟病、中風、糖尿病，癡呆症等。

甚麼國家的人民比較長壽呢？國家保健系統比較好的地方人們就能活得比較長，比如歐洲、南韓、澳洲、新西蘭、日本，以色列等地；至於英國平均壽命是 81.2，美國則是 79.3，與古巴捷克和哥斯達黎加差不多。人口統計專家，以及公共衛生專家還把一些地區劃分為長壽區，比如意大利南部是百年老人的密集地，美國一位心理學家安尼爾‧吉斯就搬到意大利去住，他在 2004 年去世時是 100 歲。

談了許多人類長壽的事情，但是究竟長壽對個人，對整個社會有甚麼影響，究竟好不好呢？從中國來的朋友都說，現在各個媒體中談健康長壽的節目多到不得了，該吃甚麼，喝甚麼，許多醫生專家都上銀幕，觀眾看得津津有味。中國空氣污染嚴重，但是百歲老人卻很多，尤其是在大城市。老人愈多，社會在醫藥保健方面的開支就愈多，中國近年來發展很快，有錢的人也愈來愈多，可是這些有錢人在人口比例中卻仍然不是多數。據世界健康組織的預計，到本世紀中，中國人口中 80 歲以上的老人將達到 1 億，如果富裕的程度未有跟上增長，那就會出現危機。

先不談 50 年後的情景，就當今來說，很多農村老年人由於子女都到城市去工作，沒有人照顧，醫療方面就更無著落，他們的生活如何，難以想像。怪不得當局特別強調子女必須照顧老人，發出這種指示是很容易的，能否真正做到，誰去負責調查呢？老年人數多於年輕人，這個現象不僅在中國有，全世界都是如此。

自古以來，都是下一代人數比上一代多，可是到現在則逐步相反了。據世界健康組織的數字，在 1960 年平均每個女子能生 5 個孩子，到了 2015 年則降低到 2.4，差不多減少了一半多。現在全世界 65 歲以上的人數大約有 5 億，如果按全球人口 75 億來算，則佔 8%；到 2050 年老年人就會佔世界人口的 16%。

各國的民選政府對這種趨向都做出相應措施，比如推遲退休年齡。在英國，有些機構，例如 BBC，原先到 60 歲就得退休，但現在年屆 60 歲，你可以退休，但也可以繼續工作到 65 歲，才必須退休。

在中國，實行一孩政策造成很多無法挽回的後果，當然現在這個政策已經放鬆，可是人口老化的情形卻很少提及。在「莫談國事」的環境中，只能談吃喝，個人保健等等。沒有人談到死亡這件事。一句詛咒人的老話是「不得好死」，可是沒有人談甚麼是「好死」，或是怎麼樣才算「好死」。

希望中國當局在忙碌爭權之餘，是否能考慮一下人口問題，別等到問題已經出現，再臨急抱佛腳來個一孩政策。當初要是聽了馬先生的警告，就不會措手不及了。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
亢泰 英倫勢

生於上海，畢業後於北京電台工作。曾在大陸、香港和台灣的報刊雜誌上發表文章。一九七五年赴倫敦加入BBC，監製節目多以哲學、文學及藝術為主題，並任語言主管，逾二十年。現已退休，定居於倫敦。著有自傳「無夢書——你不知道的中國回憶」。

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