林燕玲：低「息」就等於低貸款成本？

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lam「小姐，你好。我哋係 XX 財務打嚟，我哋有錢借畀你，利息仲好低……」

偶然收到推銷貸款嘅 cold call，未聽完就掛線，原因唔係我無資金需要，反而可能係本身做過金融，又做過產品銷售，平時唔太鍾意聽人 sell，有需要嘅話，寧願自己花時間研究。私人貸款計劃坊間有好多，有來自銀行有來自財仔，以唔同名目吸客，普遍都離不開低息呢一項。間間都話自己至平至低息，作為消費者，又應該點揀？

眾多條款中，最緊要睇「實際年利率（Annual Percentage Rate，APR）」，數字愈低，代表貸款成本愈低。若然有人同你講佢，佢係全城至低息，你記得問番佢，你指的嘅「月平息」抑或「實際年利率」？要記住，月平息只係純計算利息，未計手續費、優惠回贈等等，睇「實際年利率」先可以反映真正的借貸成本。

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簡單舉一個例子，假設借貸 20 萬元，A 公司同 B 公司同樣 sell 你低息，大家都係 0.2%（月平息），分 12 期還，若然一間零手續費，另一間收手續費，縱然息率一樣，每個月的還款都已經唔同。小數怕長計，若然收你 1% 手續費，一年下來，就要畀多成 2,000 幾元。以上情況，一個數字就可以反映出黎，識揀的，自然係揀唔收手續費嗰間。

講到呢度，其實我已經做咗功課，各大銀行推出唔同計劃，我首選 Citibank 私人貸款，一來利率收費清晰易明，二來低息之餘，無論私人貸款又或者結餘轉戶都唔收手續費。你不理財，財不理你。不要以為要有大筆財富才需要理財，其實哪怕通過自己理財慳了一千幾百，都係用自己智慧得出嘅成果。

了解更多：http://bit.ly/2pLR048

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
林燕玲 理財小飛俠

林燕玲，人稱「小飛俠」，有著「飛」一般的職場生涯，大學生化系畢業，曾投身主播行列數年，之後轉職英資金融機構，現任上市公司傳訊部，經常活躍與不同媒體品牌活動，擔任大型活動司儀，節目主持。

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