5月8日
求職前請打扮：日本美容界的藍海
水果表面的薄膜從哪來？
英國「第 9 大銀行」：父母銀行
陶傑：享受地久天長
如何規管人類基因改造？
9 個人生巔峰時刻
寂寞的風景
鄭立：當別人說你正經打份工比創業好時要怎答？
亢泰：長生不老與人口老化
林燕玲：低「息」就等於低貸款成本？

水果表面的薄膜從哪來？

A+A-

fruit

市面售賣的水果，表面大多覆蓋一層皮光亮滑的果蠟。事實上，水果一經收割，當即被噴上商用塗層，從光澤感顯然而見的蘋果，到哈密瓜、牛油果、青檸，甚至是最摻手的菠蘿也不例外。究竟這層蠟從何而來

1950 年美國一本理財雜誌 Kiplinger’s Personal Finance 曾出現一篇關於果蠟技術的文章，指責生產商以此改良水果的面貌，將此等水果偽裝成上等食材：「它們看來比從前可觀得多，光滑且色澤誘人。它們從蠟這種古老防腐劑重獲表面上的鮮美。」緊接著的是果商的反擊。加州的 Brogdex Company 寫信回覆：「為新鮮蔬果打蠟並不是甚麼新的防腐手段。本公司發明而且長年致力推動這種技術發展，而今年已經是第 28 年了。」言下之意是 Kiplinger’s 少見多怪了。也許從當時開始，人造果蠟才逐漸廣為消費者所知，不過塗層防腐技術打從 1922 年——廣義而言，早在 900 多年前就出現了。在 12 至 13 世紀，中國南部的果農已經會在裝滿橙和檸檬的木箱中注入蠟，防撞擊、脫水、蟲害，同時促進發酵過程成為美味的貢品進貢皇室。古日本以腐皮包裹儲藏食物。16 世紀的英國也開始利用豬油塗層防水防霉。19 世紀美國普遍使用明膠，鹽或糖包裹食物防腐。

而 Brogdex 的創辦人 Ernest Brogden 則於 1922 年申請了美國首個水果打蠟防腐專利，標誌了打蠟技術的正式面世。他以蠟和煤油混合物創造出蔬果防腐塗層物料，令蔬果能長時間保持原有結實又新鮮豐滿的狀態。今天我們所見的水果塗層也是由此而來。

不要誤會，水果本身並非全無防腐能力。新鮮從果園出產的水果，表面有一層如滑石粉一般的脂肪結晶，在深色的杏李表皮上格外顯眼。這層白色粉末能避免蔬果乾癟或蟲害，不過因果農會在收割以後沖洗灰塵和殘留化學物，這層天然果蠟也就一併被洗掉，因此才需要使用人造果蠟代替。

現在的人造果蠟成份主要為甘蔗、蜂蠟、棕櫚固蠟和樹脂，每家公司的配方都有差異。由於成份濃縮，每公升人造果蠟足夠噴成 2,645 磅柑橘或 6,600 磅桃駁李的塗層。它結合了實用及外觀需要，既有防霉的殺菌劑，調控水果呼吸作用延遲成熟時，保護表皮免在運送途中撞傷，同時又加入調色劑及亮澤的蟲膠，為水果妝扮一番。換言之，它一方面延長蔬果壽命，另一方面增加其美觀度。人造果蠟平衡了消費者對鮮味的要求及其潛在成本，要吃爽脆如初摘的蘋果不需要親身拜訪果園，一年四季在附近的超市俯拾皆是，而且始終保持低廉價格。塗層技術確實滿足了多方面需求，除了蔬果，朱古力、芝士、果仁等食品同樣會以塗層延長壽命，減少食物浪費。

雖是人造，卻非有害，果蠟成份也符合美國食物及藥物管理局（USFDA）的食品添加劑安全規定。現代人被黑心造假食物嚇成驚弓之鳥，認為人工添加即有損健康，致癌、吸收農藥諸如此類成為這層蠟的莫須有的罪名。事實上，人工果蠟不會被自然消化，即使進食，只會在腸道「直來直往」，不會被吸收也不會殘留體內。而且人造果蠟份量微乎其微，過去華盛頓州立大學有關蘋果果蠟的調查顯示，未經沖洗的蘋果蠟含量為每公斤 0.994 克，沖洗後為 0.973 克，而市面上的蘋果蠟也不過每公斤 0.978 克，實在不足為懼。

相關新聞

飲食節目主持人 May 姐（馮美基）在節目經常使用「雞汁」調味。雞汁和雞粉或比味精形象健康，其實也含有多種增味劑。　「May 姐有請」劇照

味精 Q & A：有害定無害？

日劇「孤獨的美食家」劇照

紅眼：一個人吃飯的修行

圖片來源：Empa

機械果面世　告別蛀蟲爛水果

再深愛的情侶，對於同一款食物，反應也可能差之千里。

挑食有多苦，你能理解嗎？

Nicole KlaskiJPG

這家德國超市，賣「過期」食物，定價超自由

shutterstock_500453635

討厭吃菜？你可能有超級味覺

圖木來源：Flickr

速成雞太虐待？慢活雞代價卻太大……

shutterstock_109087250

讓人好眠的食物真的存在嗎？

本月熱門

Anschluss sudetendeutscher Gebiete

把 卐 字傳入德國的男人

shutterstock_214066240

懶，但又瘦又好體能的動物

圖片來源：路透社

陶傑：杜林普的傲慢

2016-08-16T180913Z_1533949254_RIOEC8G1EFCR3_RTRMADP_3_OLYMPICS-RIO-AGYMNASTICS-W-FLOOR

為何體操運動員需要這麼矮？


昨日要聞
  1. 瑞典成為創新天堂的關鍵
  2. 如何與俄羅斯打交道？
  3. 味精 Q & A：有害定無害？
  4. 陶傑：香港教育的深層次問題
  5. 自言自語的好處
  6. 辦公室混蛋，是你還是你同事？
  7. 自由的起點
  8. 唐明：妄人‧聖人‧小人
  9. 紅眼：四個人的樂團，兩個人的故事
  10. Eric Chan：兩大領袖特質
星級話題
里約奧運|智能手機|難民|北韓|時尚|林鄭月娥|消費|醫療|兩性|桌遊|子女|基因|歐盟|潮流|特首選舉|戰爭|西班牙|意大利|疾病|單身|社交|衣著|心理學|太空|氣候變化|房屋|美劇|人工智能|board game|恐怖分子|企業管理|親子|非洲|美國總統|大數據|藝術|英語|創業|總統|挪威|睡眠|電影|女性|大選|脫歐|逃稅|AI|愛情|飲食|全球化|NASA|動物|時裝|失業|學習|教育|移民|記憶|自由|企業家|生活|丹麥|美國大選|閱讀|希特拉|瑞典|健康飲食|品牌|第二次世界大戰|小說|文學|澳洲|反恐|伊斯蘭|研究|生態|投資|音樂|恐襲|眼疾|奧斯卡|家長|樓市|旅遊|日劇|歷史|學生|機械人|城市|科技|中東|英超|溝通|奧巴馬|污染|梁振英|文翠珊|Brexit|廣告|Netflix|出版|年輕人|Facebook|經濟|全球暖化|情緒|哲學|奧運|遊戲|語言|運動|攝影|毛澤東|納粹|敍利亞|特朗普|生物學|設計||足球|城市規劃|社交媒體|工作|企業|商業|香港|民主|杜林普|網絡|插畫|環保|倫敦|特首|Startup|希拉莉|曾俊華|傳媒|食物|恐怖主義|公投|金融|ISIS|google|App|性愛|大腦|台灣|貧富懸殊|共和黨|建築