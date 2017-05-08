水果表面的薄膜從哪來？

市面售賣的水果，表面大多覆蓋一層皮光亮滑的果蠟。事實上，水果一經收割，當即被噴上商用塗層，從光澤感顯然而見的蘋果，到哈密瓜、牛油果、青檸，甚至是最摻手的菠蘿也不例外。究竟這層蠟從何而來？

1950 年美國一本理財雜誌 Kiplinger’s Personal Finance 曾出現一篇關於果蠟技術的文章，指責生產商以此改良水果的面貌，將此等水果偽裝成上等食材：「它們看來比從前可觀得多，光滑且色澤誘人。它們從蠟這種古老防腐劑重獲表面上的鮮美。」緊接著的是果商的反擊。加州的 Brogdex Company 寫信回覆：「為新鮮蔬果打蠟並不是甚麼新的防腐手段。本公司發明而且長年致力推動這種技術發展，而今年已經是第 28 年了。」言下之意是 Kiplinger’s 少見多怪了。也許從當時開始，人造果蠟才逐漸廣為消費者所知，不過塗層防腐技術打從 1922 年——廣義而言，早在 900 多年前就出現了。在 12 至 13 世紀，中國南部的果農已經會在裝滿橙和檸檬的木箱中注入蠟，防撞擊、脫水、蟲害，同時促進發酵過程成為美味的貢品進貢皇室。古日本以腐皮包裹儲藏食物。16 世紀的英國也開始利用豬油塗層防水防霉。19 世紀美國普遍使用明膠，鹽或糖包裹食物防腐。

而 Brogdex 的創辦人 Ernest Brogden 則於 1922 年申請了美國首個水果打蠟防腐專利，標誌了打蠟技術的正式面世。他以蠟和煤油混合物創造出蔬果防腐塗層物料，令蔬果能長時間保持原有結實又新鮮豐滿的狀態。今天我們所見的水果塗層也是由此而來。

不要誤會，水果本身並非全無防腐能力。新鮮從果園出產的水果，表面有一層如滑石粉一般的脂肪結晶，在深色的杏李表皮上格外顯眼。這層白色粉末能避免蔬果乾癟或蟲害，不過因果農會在收割以後沖洗灰塵和殘留化學物，這層天然果蠟也就一併被洗掉，因此才需要使用人造果蠟代替。

現在的人造果蠟成份主要為甘蔗、蜂蠟、棕櫚固蠟和樹脂，每家公司的配方都有差異。由於成份濃縮，每公升人造果蠟足夠噴成 2,645 磅柑橘或 6,600 磅桃駁李的塗層。它結合了實用及外觀需要，既有防霉的殺菌劑，調控水果呼吸作用延遲成熟時，保護表皮免在運送途中撞傷，同時又加入調色劑及亮澤的蟲膠，為水果妝扮一番。換言之，它一方面延長蔬果壽命，另一方面增加其美觀度。人造果蠟平衡了消費者對鮮味的要求及其潛在成本，要吃爽脆如初摘的蘋果不需要親身拜訪果園，一年四季在附近的超市俯拾皆是，而且始終保持低廉價格。塗層技術確實滿足了多方面需求，除了蔬果，朱古力、芝士、果仁等食品同樣會以塗層延長壽命，減少食物浪費。

雖是人造，卻非有害，果蠟成份也符合美國食物及藥物管理局（USFDA）的食品添加劑安全規定。現代人被黑心造假食物嚇成驚弓之鳥，認為人工添加即有損健康，致癌、吸收農藥諸如此類成為這層蠟的莫須有的罪名。事實上，人工果蠟不會被自然消化，即使進食，只會在腸道「直來直往」，不會被吸收也不會殘留體內。而且人造果蠟份量微乎其微，過去華盛頓州立大學有關蘋果果蠟的調查顯示，未經沖洗的蘋果蠟含量為每公斤 0.994 克，沖洗後為 0.973 克，而市面上的蘋果蠟也不過每公斤 0.978 克，實在不足為懼。