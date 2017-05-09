張景宜：想別人愛你　先要獨善其身

愛情世界最不講求的就是邏輯，而是感覺、需要和心靈的交流。跟政治和商業不一樣，不是說幾句口號，定個計劃書就能爭取得到一段關係。

在街上，職場或朋友圈總是會見過不少情侶，外型不合，收入差天共地，又或者男的超帥，女的不太起眼；女的超美，男的不修邊幅。反而一些看上去很合襯的，卻不見得他們有多恩愛。與其埋怨為甚麼別人得到幸福、條件好但找不到另一半、付出了很多卻得不到回報，倒不如多花時間處理好自己的情緒，守護好自己的心靈和自我增值。不論是在等待那個人愛上自己、希望能拯救別人於不圓滿的關係，或是分手了希望復合，求諸於人，不如做好自己。

1. 愛情講求的是心意

一些朋友月入介乎 5 萬到 10 多萬，但總是埋怨找不到另一半。他們有些是銀行高層，有些是高級公務員，也有些是醫生律師，進了職場十多年，朋友圈子只是中產的比較多，往往缺乏了動力去認識不同階層的新朋友。倒是調整一下心態，不一定要另一半都是高薪厚職，也不要介意他們薪金差距有多大。嘗試感受一下不同行業背景的人。

很多時候因為工作忙，會議多，遇到另一半生日，紀念日，只是隨手在商店買隻名錶，手袋作例行公事。當另一半埋怨或遇到一個懂得花心思和時間的人，分手也是與人無關。

相處約會不一定要選五星級酒店或米芝蓮餐館，試試重拾年輕時簡單的快樂，隨意地到電影中心走走，買兩張電影節的票，說不到比來回羅馬商務客位機票帶來更大的感動和喜悅。

2. 溝通體諒遠勝辯論爭拗

沒有挫折和失敗，人未必懂得成長。檢討自己在關係和相處中有哪些毛病，大家溝通的方式出現哪些問題。

不少人，特別是經濟能力高，從事法律、創新科技、金融等行業的白領人士，往往會用邏輯、計算和理由去套用在感情問題上，遇到爭拗，難題，只顧贏輸，面子，就是這樣而忽略了對方的感受和需要。這時候，應該做的是冷靜，深呼吸，放下電話，不要急著發短訊，急著要在討論中贏對方，這樣只會把彼此的距離拉遠。

如果學懂這樣去想問題，改善自己爭辯的缺點，這不保證能贏到心愛的人的肯定或認可，但得益的一定是自己。很多問題並不是只有一個角度和方法去處理，試著抽離，思考有沒有其他的可能，也多關心對方的想法，男女一樣都有脆弱的一面，與其不停把對方推到牆角，不如一起走出情感的窄巷。

善待自己，學懂如何處理兩性關係，不要老是把矛頭和指責推向對方，將手指的方向反轉到自己的腦袋和心，自省能帶來改變，而這改變也會讓人看得見。

3. 不能強求一段關係

一些讀者們可能也處於十字路口中，不知道前行，還是放棄。感情這東西，很多時候是際遇，在適當的時間遇到適當的人。如果有一個心疼的，愛惜的，但還不是最好的時候發展；這世間，沒有一種感情是說服和強求得到的。能夠做的就是等待。

在心緒不靈的時候，推薦大家聽聽田馥甄的歌，細味一下歌詞，就會明白在愛情路上，最需要的是安頓好自己的心，遇到對的時候，對的人，不論是否同一個，前度還是新的人，就會剛剛好出現。