5月9日
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四大日本企業的黑暗命運

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圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

日本出品，信心保證，日本曾經是首屈一指的電子工業大國，三菱、本田、東芝、三洋、日產、Sony……是許多人必然用過的品牌。可是，現時不少大日企或因決策失誤、爆出醜聞，讓它們成為大眾新焦點，赫赫有名日企黑暗史例如有以下四間

Toshiba（東芝）

東芝（Toshiba）製造出日本第一台雪櫃、洗衣機，一直領導日本電器日產，但光是近 18 個月東芝就虧損了近 6,000 億日元（約港幣 411 億），需要出售極重要的 NAND 快閃記憶體業務一半以上股權，及向日本政策投資銀行借錢紓困。交易所買賣基金 WisdomTree Investments 日本行總裁形容：「東芝是最後的喪屍。」

東芝 2006 年以 54 億美元收購美國核電廠商西屋電氣（Westinghouse Electric），十年來卻虧損超 7,000 億日元。 2015 年東芝遭揭發，其於 2008 至 2013 年度虛報利潤超過 2,200 億日元。東芝股價現時只有半年前的一半。

Sharp（聲寶）

Sharp 在 80 年代著名生產高科技計算機、VCRs、可携帶卡式帶播放器。集團後來投放大量資源在 LCD 電視與顯示器生產，初時還帶來可觀利潤，但日元在 2008 年開始走強，加上全球金融危機，產品需求大不如前，Sharp 業績也開始下滑，自 2009 年起進入長期虧損。

2015 年 Sharp 全球大幅裁員 5,000 人，看起來不算是大數目，不過顧問公司 Asia Strategy 創辦人 Keith Henry 則表示，日本文化往往期望公司讓所有人就業，這就算得上大數目。 2016 年 Sharp 讓台灣鴻海科技集團注資，鴻海持有 66% 股權成母公司，Sharp 嚴格來算便則不上的是日企了。

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Olympus（奧林巴斯）

Olympus 發跡於生產家用相機和光學鏡頭，50 年代開始發展醫學儀器的鏡頭製造。可是，Olympus 於 2011 年爆出做假帳醜聞，讓其清晰的「鏡頭」蒙上污點。

2011 年，來自英國的 Michael Woodord 成為 Olympus 首位非日裔的行政總裁，正當以為 Olympus 走向更開放的管治， Woodord 在上任兩星期後便遭解僱，因他曾質疑公司以往一連串的帳目問題，包括虛報超過 10 億美元的併購交易顧問費和金額。前總裁菊川剛、前副總裁森久志、前常務監事山田秀雄，因隱匿投資虧損達 13年，做假帳 17 億美元遭檢控。Olympus 股價因該事件一度下跌 48%，承蒙穩固的醫學器材業務，在 2013 年終於收復失地。

Sanyo（三洋）

三洋曾經為日本第三大電子生產商，售賣手機電池及家居電器。公司於 1947 年成立，三洋寓意公司產品銷售到世界各地，橫跨大西洋、太平洋與印度洋三個海洋。可是在 2000 年以後，面對中國和韓國的競爭，品牌地位不像以般穩固，加上日元升值，為三洋接受併購提供動機。2009 年 Panasonic 取得 50.27% 三洋股權，成為三洋的母公司。

三洋在 Panasonic 之下並沒有得以荀延殘喘。Panasonic 自 2010 年起連續兩年虧損超過 7,000 億日元，2011 年開始把三洋半導體業務出售給美國安森美半導體，小型馬達業務出售給日本電產；2012 年將旗下三洋電機白色家電業務出售給中國海爾，同年 Panasonic 宣布停止營運「日本三洋」品牌。

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