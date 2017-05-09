【法國大選】Slavoj Žižek：惡性循環開始

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身為左翼，齊澤克卻對馬琳勒龐落選不表樂觀，為甚麼？
身為左翼，齊澤克卻對馬琳勒龐落選不表樂觀，為甚麼？

中間派馬克宏（Emmanuel Macron）以 65% 選票擊敗極右陣營的馬琳勒龐（Marine Le Pen），膺選法國總統，自由派媒體對此反應正面，普遍認為 the Centre holds，制止了 things fall apart；斯洛汶尼亞左翼哲學家齊澤克（Slavoj Žižek）則不表認同，認為兩者之間純屬虛假選擇，在恐懼選戰策略下，法國選民只會不斷被自由派勒索，陷入惡性政治循環。

對齊澤克而言，本屆法國大選與去年美國大選情況相若－－新自由主義者（希拉莉、馬克宏）對決極右國族陣營（杜林普、馬琳勒龐），同樣缺乏真正選擇。自由派呼籲法國選民抵制極右勢力，但支持馬克宏則會陷入惡性循環：新自由經濟政策促進貧富懸殊，就業環境及生活質素日益惡化，主流政黨無意回應中下層的需求，極右排外勢力以保障勞工階層為號召乘勢而起。支持投資銀行出身的馬克宏，續行現成經濟方針，等於以毒養毒，「加重病因以舒緩病情」。

齊澤克認為，有 3 點顯示兩人之間並非真正選擇：

馬克宏與馬琳勒龐一樣披上女性化的外衣：相比父親的強硬反移民立場，馬琳勒龐在反猶上態度相對軟化；馬克宏則靠老妻少夫組合營造個人魅力，提供一種「表面人性化的新自由主義」。這種女性化按資本主義的模具塑造，潛台詞是「在當代資本主義社會，女人做得比男人更好。」「當代資本主義發展出一種理想女性形象，以人性形象掩蓋冷硬管理權力。」

齊澤克表示，馬克宏當的勝利會麻痺大眾，在大敵當前忽略固有的體制問題。　圖片來源：路透社
齊澤克表示，馬克宏當的勝利會麻痺大眾，在大敵當前忽略固有的體制問題。　圖片來源：路透社

恐懼政治掩蓋政治主張：兩人同樣以反建制起家，馬琳勒龐的民粹式崛起，靠正統政治的敵我對立；馬克宏則是現成政黨的局外人，然而正因如此，他對政治抉擇漠不關心，以中間派身份討好所有立場。勒龐經常被指操縱大眾對移民、傳統精英及金融機關的恐懼以撈取政治本錢，其實馬克宏一樣，不過由一眾害怕勒龐的選民臨危受命。兩人均無提出實質政治願景，只是「恐懼政治產物」。

自由派以危機政治勒索選民：綜觀東、西歐歷史，政局多年來均由兩大陣營輪流把持－－中間偏右（例如德國基督教民主聯盟、法國共和黨）及中間偏左（德國社會民主黨、法國社會黨）－－其他非主流政黨則針對小眾（環保主義者、新法西斯信徒等）。近年則逐漸冒現另一種對立：一個代表全球資本主義，立場傾向自由包容，宗教、移民、墮胎、性別平權等議題上相對進步，另一個則提倡國族主義，立場保守，反移民反精英，光譜極端可見種族主義及新法西斯主義。馬克宏與馬琳勒龐便是「純粹激進中間派」對新法西斯主義的代表人物。

這種新對立亦是政治新低點－－馬琳勒龐上台固然很有可能帶來災難，但馬克宏的勝利同樣會麻痺大眾，以為解除民主危機，可以繼續維持常態，4 年之後又被資本主義自由派人士「勒索」，在「文明」與「新法西斯」兩種虛假選項之間抉擇。齊澤克表示，選戰前夕並非停止批評馬克宏的時候，反而應該指出他作為體制同謀的責任，選舉一過，批評便會在自滿浪潮中失卻迫切性。

面對虛假選擇，無論是希拉莉對杜林普，抑或馬克宏對馬琳勒龐，齊澤克認為要敢於棄票，勤於思考。今日法國政局出現惡性循環，源於缺乏一個可行左派選項，假如左派能設想一個有力的政治願景，便有可能成功動員群眾，也許不止為法國，亦為全球各個民主社會提供一條政治出路。

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