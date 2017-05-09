Live Norish：別墅謀殺案——瑞典版的「汪海澄」

文：Ernest Chan @ Live Norish

無綫劇「心理追兇」中，由王君馨所飾演的女角汪海澄外表是大眾偶像，眾人楷模。由一個楚楚可憐的事業女性，到劇情發展揭開她絕對自我中心並且高傲自負、自私的兇手。王君馨在劇中視所有人為可以被犧牲工具，善於用玩弄人心的技倆，甚至殺死自己的父親，以求達致目標。

無獨有偶，早前瑞典阿爾博加鎮（Arboga）爆出了一單震驚全國的兇殺案，䅁情更有如心理追兇一樣撲朔迷離。一名曾修讀社工的 42 歲瑞典女子涉嫌教唆其 18 歲男友在一間避暑別墅內謀殺她自己的父親及涉嫌謀害母親。同時，警方在追查之下，懷疑該女子早於 2015 年在同一地方附近佈局殺害自己的丈夫，之後裝扮成溺水喪命的假象。

瑞典警方把兇殺案稱為「避暑別墅謀殺案」（Summer Cottage Murder；瑞典語：sommarstugemorden）。

瑞典版的「汪海澄」，被當地媒體稱為「Arboga woman」，她為六子之母，有社工培訓學歷，更經營自己的公司，從來沒有䅁底前科。 2015 年，在避暑別墅附近佈局淹死自己的丈夫，及後不到一個月，她企圖從丈夫人壽保險單中要求兌現索賠。由於警方將溺水視為意外事故，只讓保險公司進行調查。總數 200 萬克朗（約 176 萬港元）的人壽保險即將存入她的戶口。瑞典檢察機關後來證實，這名女子的殺夫計劃早於 2014 年開始，並曾經尋求三個不同的人幫助，引誘他們殺夫。不過直到現在仍然沒有進一步的證據證明她親手殺夫。

殺夫之後，該女子找到了一個新的殺人工具， 18 歲的阿富汗難民男友。（註：雖然男友自稱 18 歲，但警方懷疑他已 25 歲，報稱 18 歲可以讓他更容易以難民資格留在瑞典。）2016 年夏天，她多次慫恿男友謀殺她的父母，並嘗試讓他沉迷毒品。2016 年 8 月，在男友受到毒品的影響下，她將他帶到避暑別墅，並遞給他一把刀，威嚇他要殺死她的父母。最後其父親被殺，母親則嚴重受傷。

不過母親倖免於難，不僅目睹了整個兇殺經過，還詳細解釋了女兒謀殺父母的動機。母親的證詞成為檢察機關最有力的證據。此外，女子還被指控犯有欺詐，偽造文件，賄賂和威嚇公務人員。

還柙期間，這名女疑犯曾經拋出 9 個不同版本的不在場證據，甚至兩次試圖賄賂監獄官員並威嚇檢察官。 由於她否認了所有的指控，加上瑞典警方和檢控官也表示至今仍無任何實質證據顯示她直接殺害其父親和丈夫， 如果檢方不能證明她進行謀殺，他們只能以較少刑期的「教唆 18 歲男友犯罪」起訴她。這意味著她真的可能消遙法外。

TVB 劇的汪海澄人前賢淑、有夢想；人後為錢為自己利益殺人。但最可怕的地方的是汪海澄不只是電視角色，是真有其人。