5月9日
四大日本企業的黑暗命運
北韓的新人質外交
腹背受敵：日本神社的地產生意
遠古的宿敵將破土而出
【法國大選】Slavoj Žižek：惡性循環開始
是時候食蟲了？
矽谷 CEO 具備甚麼人格？
方俊傑：「時代偽證者」——感性與理性的對決
Live Norish：別墅謀殺案——瑞典版的「汪海澄」
張景宜：想別人愛你　先要獨善其身

Live Norish：別墅謀殺案——瑞典版的「汪海澄」

A+A-
瑞典 Arboga
瑞典小鎮 Arboga

文：Ernest Chan @ Live Norish

無綫劇「心理追兇」中，由王君馨所飾演的女角汪海澄外表是大眾偶像，眾人楷模。由一個楚楚可憐的事業女性，到劇情發展揭開她絕對自我中心並且高傲自負、自私的兇手。王君馨在劇中視所有人為可以被犧牲工具，善於用玩弄人心的技倆，甚至殺死自己的父親，以求達致目標。

無獨有偶，早前瑞典阿爾博加鎮（Arboga）爆出了一單震驚全國的兇殺案，䅁情更有如心理追兇一樣撲朔迷離。一名曾修讀社工的 42 歲瑞典女子涉嫌教唆其 18 歲男友在一間避暑別墅內謀殺她自己的父親及涉嫌謀害母親。同時，警方在追查之下，懷疑該女子早於 2015 年在同一地方附近佈局殺害自己的丈夫，之後裝扮成溺水喪命的假象。

瑞典警方把兇殺案稱為「避暑別墅謀殺案」（Summer Cottage Murder；瑞典語：sommarstugemorden）。

瑞典版的「汪海澄」，被當地媒體稱為「Arboga woman」，她為六子之母，有社工培訓學歷，更經營自己的公司，從來沒有䅁底前科。 2015 年，在避暑別墅附近佈局淹死自己的丈夫，及後不到一個月，她企圖從丈夫人壽保險單中要求兌現索賠。由於警方將溺水視為意外事故，只讓保險公司進行調查。總數 200 萬克朗（約 176 萬港元）的人壽保險即將存入她的戶口。瑞典檢察機關後來證實，這名女子的殺夫計劃早於 2014 年開始，並曾經尋求三個不同的人幫助，引誘他們殺夫。不過直到現在仍然沒有進一步的證據證明她親手殺夫。

殺夫之後，該女子找到了一個新的殺人工具， 18 歲的阿富汗難民男友。（註：雖然男友自稱 18 歲，但警方懷疑他已 25 歲，報稱 18 歲可以讓他更容易以難民資格留在瑞典。）2016 年夏天，她多次慫恿男友謀殺她的父母，並嘗試讓他沉迷毒品。2016 年 8 月，在男友受到毒品的影響下，她將他帶到避暑別墅，並遞給他一把刀，威嚇他要殺死她的父母。最後其父親被殺，母親則嚴重受傷。

不過母親倖免於難，不僅目睹了整個兇殺經過，還詳細解釋了女兒謀殺父母的動機。母親的證詞成為檢察機關最有力的證據。此外，女子還被指控犯有欺詐，偽造文件，賄賂和威嚇公務人員。

還柙期間，這名女疑犯曾經拋出 9 個不同版本的不在場證據，甚至兩次試圖賄賂監獄官員並威嚇檢察官。 由於她否認了所有的指控，加上瑞典警方和檢控官也表示至今仍無任何實質證據顯示她直接殺害其父親和丈夫， 如果檢方不能證明她進行謀殺，他們只能以較少刑期的「教唆 18 歲男友犯罪」起訴她。這意味著她真的可能消遙法外。

TVB 劇的汪海澄人前賢淑、有夢想；人後為錢為自己利益殺人。但最可怕的地方的是汪海澄不只是電視角色，是真有其人。

作者簡介

安尼斯，喜歡冒充 ABC，深信香港以外有一個更大的世界。大學畢業後，在烏克蘭打過工，住過北歐瑞典，在越南創過業，在香港建立一家小小的社企，用 IT 幫 SEN 學生學得更開心，從文字慢慢地發現自己思想價值的改變。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
Live Norish 北國閒話

Live Norish於2013年由陳若谷創辦，跟一眾博客以文字相片描述北歐的美好風光。一個網頁，一個世界；希望大家可以在Live Norish中領略到世界另一端的生活態度。

http://www.live-norish.com

相關新聞

sweden ikea

瑞典成為創新天堂的關鍵

shutterstock_626940824

Lagom：不多不少的瑞典哲學

stockholm4

Live Norish：瑞典人的日式生活

在 Facebook 上直播殺人的 Steve Stephens。 圖片來源：路透社

除了蠢，為何人們愛直播犯罪行為？

圖片來源：路透社

Live Norish：恐襲防不勝防　瑞典開放邊境惹禍？

寶貴的人生，寶貴的資源。　圖片來源：路透社

商機無限的美國監獄

圖片來源：路透社

Live Norish：杜林普誤稱恐襲 瑞典如何應對假新聞？

Tromsø

北歐的憂鬱：為何他們不快樂？

本月熱門

Anschluss sudetendeutscher Gebiete

把 卐 字傳入德國的男人

shutterstock_214066240

懶，但又瘦又好體能的動物

圖片來源：路透社

陶傑：杜林普的傲慢

圖片來源：路透社

說的是日本製，靠的卻是外勞


昨日要聞
  1. 求職前請打扮：日本美容界的藍海
  2. 水果表面的薄膜從哪來？
  3. 英國「第 9 大銀行」：父母銀行
  4. 陶傑：享受地久天長
  5. 如何規管人類基因改造？
  6. 9 個人生巔峰時刻
  7. 寂寞的風景
  8. 鄭立：當別人說你正經打份工比創業好時要怎答？
  9. 亢泰：長生不老與人口老化
  10. 林燕玲：低「息」就等於低貸款成本？
星級話題
AI|傳媒|飲食|食物|希拉莉|智能手機|梁振英|第二次世界大戰||運動|全球化|動物|網絡|家長|挪威|反恐|愛情|消費|足球|心理學|敍利亞|ISIS|遊戲|美國總統|瑞典|失業|脫歐|台灣|Brexit|難民|哲學|單身|糧食|文學|移民|健康飲食|廣告|特首|恐襲|大數據|房屋|時尚|商業|醫療|特朗普|全球暖化|納粹|曾俊華|丹麥|里約奧運|Facebook|人工智能|澳洲|希特拉|樓市|教育|金融|大腦|board game|非洲|兩性|美劇|中東|閱讀|親子|環保|北韓|Netflix|NASA|企業家|經濟|設計|恐怖分子|生活|科技|民主|企業|恐怖主義|投資|杜林普|戰爭|記憶|子女|插畫|生態|溝通|太空|藝術|女性|共和黨|學習|社交媒體|毛澤東|Startup|出版|語言|衣著|創業|電影|自由|品牌|林鄭月娥|逃稅|伊斯蘭|情緒|氣候變化|城市|疾病|基因|音樂|美國大選|倫敦|眼疾|生物學|奧斯卡|睡眠|旅遊|日劇|香港|英超|App|潮流|小說|奧運|英語|意大利|考古|年輕人|社交|建築|桌遊|時裝|宗教|特首選舉|奧巴馬|google|西班牙|企業管理|歷史|機械人|工作|攝影|總統|歐盟|大選|公投|性愛|污染|貧富懸殊|研究