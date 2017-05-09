扣押美國公民，隨便安個罪名，關上三五七年，拿他們的性命自由，當作美朝談判的籌碼，此乃北韓的「人質外交」。近日朝鮮半島局勢升溫，北韓三周內拘捕兩名在朝美國人，看來是要重施故技。不過多名專家分析，金正恩與兩名前任大有不同，因為他連談也不想談，抓人只為護己保權。

挾人質以談判，是北韓應對美國的技倆，也是向國際社會釋出善意的契機。在 2009 年，克林頓出使平壤後，金正日赦免及釋放兩名在囚的美國記者，令北韓得到短暫的國際認受性。5 年後，時任美國國家情報總監 James Clapper 秘密訪問平壤，金正恩其後釋放 3 名美國公民，北韓官媒稱這是應奧巴馬的「多番請求」。南韓的北韓人權大使李政勳（Lee Jung-hoon，音譯）教授認為：「這是北韓精心策劃的戰術。縱是『不道德』及『羞恥』，但確實有用。他們明白這點。」

如今美朝關係跌至谷底，北韓卻分別在上月底及上周六，以對國家進行敵對行為之名，拘捕美國公民金盛德（Kim Sang-duk，音譯）及金學松（Kim Hak-song，音譯），令在囚美國人增至 4 名。表面看來是慣常招數，但不少專家認為金正恩的戰術已變，捉人不是為談判，而是為鞏固君權。世界北韓研究中心所長安燦一博士相信，北韓在這關鍵時刻兩度捉人，是為阻止美國對金正恩「斬首」—— 以秘密軍事任務使他下台。

利用美國人質向國民洗腦，也是力保王位之道。「在人質外交上，金正恩與其前任們的一大分別，是他向北韓人民宣揚拘留美國公民的事。」脫北者組織「新韓國女性聯盟」主席李素妍（Lee So-yeon，音譯）解釋：「金正恩透過這些言行，似是證實北韓確受美國的恆常攻擊。」南韓東國大學北韓研究專家高有煥教授亦指出：「這是北韓的人質外交，他們就像對抗美國的人盾，最終目的是博取目光。」他認為：「 人質的增加，某程度上能窒礙和限制美國對接管北韓的可行選擇。」

英國智庫 Chatham House 的亞洲計劃高級研究員 John Nilsson-Wright 認同，金正恩下令抓人，或為制止美國對朝動武，但此舉看來似是「譁眾取寵」，多於想把美國帶到談判桌。「對金正恩而言，形勢並不壞。他有大量曝光，而他愈繼續試射導彈，推進軍事化，就能表現出自己之於國際社會的獨立性，並向國民顯示自己毋須向外國低頭。」相反，杜林普表示願與金正恩會面，Nilsson-Wright 認為這是一步錯棋。「他已作出讓步，日後將會被更懂掌控局勢的金正恩牽著走。」

隨著局勢不斷升級，李政勳直言：「對於未來會有更多美國公民被扣押一事，我並不感到驚訝。」一名脫北者亦有同感：「北韓明白，人權對美國相當重要，美國人亦很積極保護同胞。北韓視扣押美國人為一種可衡量的成功舉動。」