5月9日
四大日本企業的黑暗命運
北韓的新人質外交
腹背受敵：日本神社的地產生意
遠古的宿敵將破土而出
【法國大選】Slavoj Žižek：惡性循環開始
是時候食蟲了？
矽谷 CEO 具備甚麼人格？
方俊傑：「時代偽證者」——感性與理性的對決
Live Norish：別墅謀殺案——瑞典版的「汪海澄」
張景宜：想別人愛你　先要獨善其身

矽谷 CEO 具備甚麼人格？

A+A-
House of Cards 宣傳照
圖片來源：House of Cards

矽谷的光環不言而喻，堪稱是全球 IT 精英的夢工廠，最近有報道指 10 萬美元年收入在矽谷已經算是低收入。但代價是可能要應付許多異常性格的上司和同事。法醫及臨床精神病學醫生 Michael Woodworth 分析，矽谷裡的 Psychopath 並非冷血兇手，他們的特點是非常有魅力，擅於操控人心，但是沒有同理心，目標只有一個，就是上位。

Psychopath 得以在矽谷蓬勃，與矽谷公司的人力資源策略有很大關係，變相鼓勵了異常人格行為。

首先他們從不會自我反省，無所謂感到悔恨，因而時刻都能在人前保持魅力，從不失色。事實上，這種變態人格或許是上位，獲取權力的主要原因。無所畏懼，強勢主導，莽撞以及無情，是主要的變態人格特徵。矽谷許多成功的 CEO 的這些特徵都十分顯著。

Psychopath 得以主宰矽谷的除了有這類 CEO，還有由他們指派的人力資源主管，以及投資者傾向保護這些冷酷無情的 CEO，得以層層保護自己的財產及保持盈利。

創業融資專家 Bryan Stolle 教路，如果你在矽谷公司立足，首先要有強大的自我，能夠自欺欺人，以及捨得犧牲：譬如家庭，婚姻和友誼。但只是如此並不夠，還必須有魅力，極有說服力，才能說服手下追隨自己——那些表面一看就令人厭惡的變態領袖當然不在此列。問題是平時他們可能十分迷人討好，一旦遇上阻撓，稍有不順遂，就會原形畢露。

康奈爾大學精神病學專家 Jeff Hancock 指出，他們固然會賺錢，但也造成人才流失，根據 FBI 的報告，每 1 個 Psychopath 會導致 8 至 14 個員工離職。

但專家又認為，應付這些 CEO，以免自己被玩弄鼓掌之間，並非無計可施：避免面談，只限於文字溝通，就很有效。因為這些 Psychopath 不是很擅於解讀情緒，由於他們只關注自己，所以其短訊或者電郵往往公私不分，也令人比較容易捉到他們的漏洞。

相關新聞

leadership

Eric Chan：兩大領袖特質

每年 4 月 20 日均見世界各地大麻同好集體慶祝。　圖片來源：路透社

大麻的損與益

Income Distribution

鄭立：想組一個 App 團隊該如何分配收益

MAD2

一念無明雜談：新聞、電影、精神病

圖片來源：曾鈺成 Tsang Yok Sing, Jasper 專頁

鄭立：庸才與壞領袖

圖片來源：路透社

高盛如何應對金融科技衝擊？

圖片來源：@Indra Nooyi/LinkedIn

全球排名第二的女 CEO　帶領百事創歷史高峰

Warren-Buffett

銀髮治世界：改寫「老」的定義

本月熱門

Anschluss sudetendeutscher Gebiete

把 卐 字傳入德國的男人

shutterstock_214066240

懶，但又瘦又好體能的動物

圖片來源：路透社

陶傑：杜林普的傲慢

圖片來源：路透社

說的是日本製，靠的卻是外勞


昨日要聞
  1. 求職前請打扮：日本美容界的藍海
  2. 水果表面的薄膜從哪來？
  3. 英國「第 9 大銀行」：父母銀行
  4. 陶傑：享受地久天長
  5. 如何規管人類基因改造？
  6. 9 個人生巔峰時刻
  7. 寂寞的風景
  8. 鄭立：當別人說你正經打份工比創業好時要怎答？
  9. 亢泰：長生不老與人口老化
  10. 林燕玲：低「息」就等於低貸款成本？
星級話題
移民|戰爭|ISIS|足球|音樂|伊斯蘭|醫療|愛情||品牌|經濟|恐怖主義|語言|board game|食物|希拉莉|貧富懸殊|第二次世界大戰|研究|美劇|藝術|大選|眼疾|機械人|小說|奧運|單身|杜林普|閱讀|科技|敍利亞|溝通|大腦|美國大選|google|倫敦|特朗普|澳洲|城市|健康飲食|梁振英|社交媒體|林鄭月娥|創業|傳媒|電影|全球暖化|曾俊華|建築|廣告|樓市|兩性|疾病|全球化|女性|自由|毛澤東|設計|出版|企業家|Brexit|商業|飲食|消費|北韓|香港|民主|公投|共和黨|歐盟|旅遊|大數據|難民|心理學|金融|人工智能|瑞典|遊戲|恐怖分子|情緒|動物|衣著|插畫|文學|恐襲|Startup|氣候變化|潮流|NASA|台灣|智能手機|生態|運動|英超|Facebook|親子|年輕人|Netflix|反恐|家長|挪威|生活|AI|企業管理|希特拉|奧斯卡|學習|哲學|企業|教育|丹麥|攝影|性愛|西班牙|歷史|總統|中東|特首選舉|特首|逃稅|子女|睡眠|宗教|意大利|基因|納粹|投資|脫歐|美國總統|時尚|里約奧運|房屋|桌遊|環保|時裝|糧食|污染|工作|網絡|日劇|考古|失業|生物學|社交|奧巴馬|非洲|App|英語|記憶|太空