矽谷 CEO 具備甚麼人格？

矽谷的光環不言而喻，堪稱是全球 IT 精英的夢工廠，最近有報道指 10 萬美元年收入在矽谷已經算是低收入。但代價是可能要應付許多異常性格的上司和同事。法醫及臨床精神病學醫生 Michael Woodworth 分析，矽谷裡的 Psychopath 並非冷血兇手，他們的特點是非常有魅力，擅於操控人心，但是沒有同理心，目標只有一個，就是上位。

Psychopath 得以在矽谷蓬勃，與矽谷公司的人力資源策略有很大關係，變相鼓勵了異常人格行為。

首先他們從不會自我反省，無所謂感到悔恨，因而時刻都能在人前保持魅力，從不失色。事實上，這種變態人格或許是上位，獲取權力的主要原因。無所畏懼，強勢主導，莽撞以及無情，是主要的變態人格特徵。矽谷許多成功的 CEO 的這些特徵都十分顯著。

Psychopath 得以主宰矽谷的除了有這類 CEO，還有由他們指派的人力資源主管，以及投資者傾向保護這些冷酷無情的 CEO，得以層層保護自己的財產及保持盈利。

創業融資專家 Bryan Stolle 教路，如果你在矽谷公司立足，首先要有強大的自我，能夠自欺欺人，以及捨得犧牲：譬如家庭，婚姻和友誼。但只是如此並不夠，還必須有魅力，極有說服力，才能說服手下追隨自己——那些表面一看就令人厭惡的變態領袖當然不在此列。問題是平時他們可能十分迷人討好，一旦遇上阻撓，稍有不順遂，就會原形畢露。

康奈爾大學精神病學專家 Jeff Hancock 指出，他們固然會賺錢，但也造成人才流失，根據 FBI 的報告，每 1 個 Psychopath 會導致 8 至 14 個員工離職。

但專家又認為，應付這些 CEO，以免自己被玩弄鼓掌之間，並非無計可施：避免面談，只限於文字溝通，就很有效。因為這些 Psychopath 不是很擅於解讀情緒，由於他們只關注自己，所以其短訊或者電郵往往公私不分，也令人比較容易捉到他們的漏洞。