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遠古的宿敵將破土而出

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地球上最強大的物種應是細菌。細菌打敗人類，導致大規模傷亡的例子繁多，譬如大航海時代歐洲人傳給美洲大陸的天花，或者第一次世界大戰時爆發的西班牙流感。自從盤尼西林誕生起，人類不斷研製新的抗生素來抗擊細菌，有說亂服抗生素導致細菌的抗藥性不斷增強，事實上，細菌的抗藥性比我們想像的要久遠得多。

去年位於西伯利亞凍原的偏遠地區 Yamal 半島上爆發炭疽傳染病，約 20 人染病，一名 12 歲男童死亡。有理論聲稱，源頭是 75 年前一頭死於炭疽的馴鹿，死鹿為凍土所掩埋，直至 2016 年夏天由於氣溫高出平均，導致凍土層解封，細菌潛入附近的水土，導致超過 2,000 頭馴鹿受感染，最終傳到當地居民身上。

北極的凍土層可達幾百米深，正常情況下，夏季的溫度只會影響至 50 米深的土層，但隨著氣溫升高，愈來愈深的凍土融解，將會釋放出已經被冰封許久，甚至是一百萬年前的細菌。法國馬賽大學的生物學家 Jean-Michel Claverie 稱，凍土層是保存微生物和病毒最好的環境，因為低溫，黑暗，沒有氧氣。

早在 20 世紀初，就有超過 100 萬頭馴鹿死於炭疽，死鹿都掩埋得很淺，掩埋處約 7,000 個地點，都分布在俄羅斯北部。當然，凍土層下所埋葬的遠不止馴鹿，還有世世代代的人類，目前已有科學研究發現，1918 年的西班牙流感病毒、天花病毒，以及黑死病細菌都有可能在西伯利亞廣大的凍土層中。

莫斯科科學院的學者 Boris Revich 和 Marina Podolnaya 的研究稱，18 和 19 世紀的致命傳染病或隨凍土融解而捲土重來，尤其是埋葬那些死者的地區，1890 年西伯利亞爆發過一次大規模天花，其中一個城鎮損失 40% 的人口，死者主要埋在 Kolyma 河沿岸。120 年後，河岸已為河流侵蝕，也加速了凍土的融解。

新西伯利亞的病毒學及生物技術國立研究中心自1990年代起展開研究，測試了南西伯利亞阿爾泰共和國出土的石器時代的骸骨，以及 19 世紀初埋葬在凍土層死於瘟疫的屍體，都發現天花病毒的 DNA。2005 年美國科學家在阿拉斯加一處冰封了 32,000 年的池塘裡成功激活一種細菌，發現這種微生物早在更新世（即從 258 萬年前到 11,000 年前）就被冷藏於此。今年 2 月，美國太空總署的科學家宣布在墨西哥一座水晶礦穴裡發現約 5 萬年前的一種細菌，抗藥性極為強大，可以抵抗目前約 70% 的抗生素。

導致凍土層融解的原因有很多，不都是全球暖化的問題，海水侵蝕，天然氣和石油等工業開採的影響，可能比氣溫上升更嚴重，遠古的細菌和病毒破土而出肆虐人間，可能又要重演了。

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