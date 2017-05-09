腹背受敵：日本神社的地產生意

從前日本人之間經常流傳「想發達就出家」的都市傳說。然而事實上，現時日本 18 萬神社及寺廟中大部分都陷於財困。少子化加上年輕人與宗教信仰漸行漸遠，願意掏腰包的信徒更是少之又少。神社無以為繼，要自救，住持們絞盡腦汁，從開拓更多觀光收費名目吸金，到開發億元優質公寓和酒店，市場反應熱烈，但也有日本人不太受落。

北海道大學院專攻宗教文化社會學的櫻井義秀教授形容：「日本人慢慢失去了對宗教的熱誠，追求世俗物質，離家以後，更沒有回饋過去信奉的地區神祇的意識。」從前寺院神社尚可依靠操辦葬禮法事、婚禮，以及憑檀家制度中獲得的信眾布施度日，現時受少子化影響，常客驟減，最近日本放送協會的調查反映少於 40% 日本人信教。神社寺廟財政匱乏之餘，連人才也見少。根據臨濟宗妙心寺派宗務本所的報告，派下 3,361 家寺院中有三分一住持之位懸空，即使現任住持大多也已屆高齡，引退後將後繼無人。

撇開人才問題，經營困難，神社寺廟也撲水有法。最近日本出現名叫「宿坊」的新興旅遊玩法，旅客可付錢兼打雜一嘗於下榻寺廟的修行體驗。這無疑是社寺拓闊收入來源的新手法，但也不止於此。近年日本超低利率加上政府提高遺產稅，退休老人傾向花錢在出租物業上，令房地產市場熾熱，包辦去年全國三分一的經濟增長；另一方面日本大力推動旅遊業，酒店需求高企，也成為新財路。看準時機，住持們也開始涉足房地產及酒店市場。憑甚麼？就憑他們手上有靚地。

名列聯合國科教文組織世界文化遺產的京都下鴨神社，早前提供毗連其森林（糺の森）的土地，與 JR 西日本不動產開發商合作，建造高級三層公寓，共計 99 伙，單位價格最高達 2 億日元（約港幣 1,380 萬），當中 6 成單位未落成已簽約。位於大阪市中心的南御堂與積水房屋合作，改建其過去用於會議展覽、音樂會等文化活動的御堂會館，成為 17 層高酒店，預計 2019 年落成開張。近的不說，宗教土地轉商用早有先例，三井不動產就分別在 2004 年於東京都港區神社金刀比羅宮建成 26 層商用大廈，2011 年在位於新宿有超過 1,100 年歷史的成子天神社旁建造 179 戶高層公寓，以位處市中心、鄰近多個大車站交通便捷為賣點。

日本寺社土地普遍屬私人擁有，可由弟子或後代繼承。現行法例下，只要沒有違反建築條例，第三者無權阻止寺社在其土地上興建大樓或公寓。

神社和佛寺所有的土地之所以能令發展商垂涎，全因他們位置優越方便，是建築密集的城市中不可多得的空地，加上與神社寺院毗鄰，環境清幽且宗教氣息濃厚，不論作為酒店或住房都堪稱綠洲。三井不動產的小野社長形容，建築計劃能盡用土地價值：「在繁華商業街建大樓，恬靜的住宅區建公寓，旅遊區建酒店，因地制宜，才能完全發揮寺廟土地的利用價值。」

神社寺廟周邊高樓拔起，租金分成自然可解燃眉之急，但住持們也成為眾矢之的，開宗明義地吸金令他們受信徒譴責，本身是地產代理的信徒人見名指責下鴨神社唯利是圖：「乾脆改名做下鴨企業吧。」他質疑神社婚禮生意興隆，假日每 30 分鐘就辦一場婚禮，根本不可能瀕臨破產。他曾收集超過 8,000 個聯署要求神社停工，惜無功而回。 除了從事商業買賣惹起反感，社寺附近建屋也有礙觀瞻。位處京都御所（又名京都皇宮）城牆旁的梨木神社劃地予發展商建公寓，被批評影響御所景觀，高級公寓外觀與社寺環境格格不入。

社寺土地建屋情況也引起市內景觀政策部門注意，京都市景觀政策課課長上原智子表示，已開始檢查平安神宮、京都御所等 61 個區域 3 年內的景觀，確保重要神社周邊的景觀不受影響。不過市民共同法律事務所的律師中島晃則不甚樂觀：「地產商與神社的合作志在必得，目前我們還未有阻止此類開發的法律方式，規管條例過於寬鬆令有心人有機可乘。」

腹背受敵，社寺的經營之苦似乎也有口難言，梨木神社的宮司指：「對日本的神社來說，資金是大難題，我倒希望大家告訴我，除了建公寓之外，還有何為神社續命的好方法。」