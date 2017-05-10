鄭立：神秘大地——燒山戰略篇

燒山族（Dragonlords），顧名思義，就是透過放火燒山去擴張領土的種族。可說是「神秘大地」這遊戲裡最攻擊型的種族，也可說是使用困難度最高的種族之一。因為他先天的經濟是弱勢的，法力比別人少，生產力較弱，最重要的是除了人人都能用的取分方式外，沒有一些額外取分的方式。

燒山族的擴張方式是最有霸氣的，因為他只要爆掉你的法力，就可以立即把一塊地化成燒山，自此之後別人不能用該地，只有他能用。所以他是瞬間擴張速度最快的種族，可以一回合突然爆出幾塊地，用燒山將其他人截斷甚至包圍，破壞他們原本的發展計劃，使對方的城市連不起來，使對方發展困難，要繞遠路，而且很早期就已經能這樣做。接近燒山可謂非常危險的事情。

不過這也是一個詛咒，那就是你燒山要贏，就一定要搞破壞，將其他敵人燈死，妨礙別人取分。如果大家和平共處，兄弟行山，各自修行，健康發展經濟的話，那麼你的分數幾乎篤定是比別人低的。特別是多玩者的情況下，如果你無法平均地關照所有人，而有偏廢的話，那只有少數人會被搞死，沒被你搞的人卻被你造王而勝利。

所以對於燒山而言，管理自己的燒山能力是最重要的事情。說到底，就是怎樣管理你的法力珠數。要記著，你的法力珠數也代表你對敵人的威脅能力，正所謂「珠盡人亡」，你的珠沒有了，你對別人沒威脅了，那時候你還沒將死敵人的話，你就玩完了。而你的整個策略，都在於你管珠的能力。

因為你一開始只有 8 粒珠，那代表你最多燒 8 塊地。你中途一定要找方法補充，否則你很快就玩完。所以一個局裡面，你有多大的可能可以補充你的珠，就對你愈有利。

最基礎的補充方法，就是拿鏟，如果一開始的設定能夠拿到「兩元加一鏟」，對於燒山來說是很有用的。第二個方法，就是用法力變鏟，也就是用「四法力換一鏟」或「六法力換兩鏟」，那對你而言就是一珠或兩珠。因為第二個方法，也意味著，你爆珠不能爆得太盡，如果你留不了六個，自然沒辦法用雙鏟，連四個都沒有，你就連單鏟都補充不到，所以一開始的八珠，很可能你最多只能用四個而已，未到最後終局之前，你都不可把珠用到不能從法力補充珠的數量。

第三個方法，就是建立城寨，可以補充和遊戲玩者數量相當的珠數。這個部分就很玄妙，因為有一點非常重要的是：燒山的城寨經濟能力很弱，但價錢卻非常貴，對於經濟能力弱的燒山就更貴，所以這不是一個隨便可用的方案，通常要第四回合之後才開始用會比較負擔得來，而且用完之後，對你的經濟某程度上是傷害。

最後一個方法，就是利用拜神，因為很多拜神都會送鏟。所以外面多送鏟的拜神，特別是「藍色挖鏟」，你就很適合用自動拜神器，去補充你的鏟，如果你拜神能力夠強，從鏟加上大學生一起拜的話，你就有可能一個回合補充兩個鏟，這對於燒山而言是非常大的補充。故此，怎樣規劃五個回合如何拜神，就是你必須在遊戲開始前要做的事情。有效利用的話，第一回合的自動拜神器會幫你製造相當多的鏟。

要記著你的攻擊力才是你的致勝手段，甚麼小城取分中城取分或者跟天氣，你能做別人都能做，你不會做得比人好，任何時候都應該最大化你破壞別人的能力，才是燒山的真正實力。一旦忘了這點，你就不會勝利了。

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